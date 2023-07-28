Как запускать игры без скачивания и установки на Android-смартфоне

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Герман Вологжанин

Память телефона не резиновая, а потому рано или поздно наступает момент, когда заканчивается свободное место. В этой ситуации мы вынуждены идти на компромиссы, удаляя фото и видео, чтобы установить очередную игру. Но в реалиях XXI века не обязательно жертвовать самым сокровенным. Ведь существуют бесплатные игры без скачивания. Их не нужно устанавливать, отнимая тем самым драгоценную память у смартфона, а уж скоротать время они помогут не хуже AAA-проектов из Google Play.

Как запускать игры без скачивания и установки на Android-смартфоне. Чтобы играть на телефоне, не обязательно что-то скачивать. Фото.

Чтобы играть на телефоне, не обязательно что-то скачивать

Стандартные игры на Андроид без скачивания

На каждом Android-смартфоне, который сертифицирован компанией Google, есть приложение Play Игры. Им почти никто не пользуется, но в контексте нашего разговора оно будет весьма полезным. Ведь именно здесь скрываются игры без скачивания на телефоне:

  1. Запустите Play Games (обычно располагается в папке «Google» на главном экране).
  2. Во вкладке «Мини-игры» выберите интересующую игру.
  3. Нажмите кнопку «Играть».
Стандартные игры на Андроид без скачивания. Эти игры есть на каждом смартфоне с Google-сервисами. Фото.

Эти игры есть на каждом смартфоне с Google-сервисами

Обратите внимание, что игры без скачивания на Андроид требуют постоянного подключения к интернету, поскольку их ресурсы не хранятся на смартфоне. Вместо этого происходит постоянный обмен данными, позволяющий сэкономить место.

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Игры без скачивания на телефон HUAWEI

Приложение Play Games есть далеко не на всех смартфонах. В частности, его не получится найти на устройствах HUAWEI. Однако китайские разработчики тоже позаботились о своих пользователях, приготовив большую порцию бесплатных игр без скачивания на телефон в магазине AppGallery:

  1. Запустите AppGallery.
  2. Откройте вкладку «Я».
  3. Перейдите в раздел «Диспетчер Quick App».
  4. Нажмите кнопку «Открыть», расположенную напротив приглянувшейся игры.
Игры без скачивания на телефон HUAWEI. Эти игры можно запускать не только на HUAWEI. Фото.

Эти игры можно запускать не только на HUAWEI

В App Gallery есть интересная особенность. Этот магазин позволяет не только запускать игры без скачивания на Андроид, но и добавлять их ярлыки на главный экран смартфона. Но неужели подобным могут похвастать только устройства HUAWEI?

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Конечно же, нет! Вы можете установить AppGallery на любой смартфон, воспользовавшись всеми преимуществами бесплатных игр без скачивания. Но для начала придется выполнить первичную настройку:

  1. Во вкладке «Я» нажмите кнопку «Войти в аккаунт HUAWEI» и установите пакет «HMS Core».
  2. После авторизации наберите в поиске AppGallery запрос «quick apps».
  3. Нажмите кнопку «Открыть» напротив любой игры и подтвердите установку центра Quick App.
Игры без скачивания на телефон HUAWEI. Владельцам смартфонов других марок нужно выполнить предварительную настройку. Фото.

Владельцам смартфонов других марок нужно выполнить предварительную настройку

Если все сделано верно, то во вкладке «Я» магазина приложений AppGallery появится раздел «Диспетчер Quick App», который позволит запускать игры без скачивания на телефоне.

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Бесплатные игры Яндекса без скачивания

Желающим сэкономить место на телефоне определенно пригодится приложение Яндекс Игры. Это популярный российский сервис, где представлено множество игр без скачивания и регистрации. Получить к нему доступ можно как через официальное приложение, так и через сайт yandex.ru/games.

Установить Яндекс Игры

После запуска приложения или открытия страницы сервиса в браузере останется выполнить несколько простых действий для запуска игр без установки на смартфоне:

  1. Выберите понравившуюся игру.
  2. Нажмите кнопку «Играть».
  3. Наслаждайтесь.
Бесплатные игры Яндекса без скачивания. В сервисе Яндекса есть много игр, но реклама лезет из всех щелей. Фото.

В сервисе Яндекса есть много игр, но реклама лезет из всех щелей

К сожалению, у бесплатных игр Яндекса есть существенный недостаток — изобилие рекламы. Она появляется как в виде небольших баннеров, так и в форме видео на весь экран. Играть в Play Games или Quick App от AppGallery намного комфортнее.

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Сервисы бесплатных игр без скачивания

Помимо сервисов, представленных выше, существует огромное количество сайтов, где вы сможете обнаружить игры без скачивания на русском языке. Вот лишь несколько популярных ресурсов, которые открываются через браузер:

Все сервисы работают одинаковым образом. Сначала нужно открыть сайт, а затем — выбрать понравившуюся игру и нажать кнопку «Play». Но не забывайте, что минусом подобных ресурсов является наличие рекламы и отсутствие возможности сохранить прогресс.

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