Зачем пользоваться магазином приложений AppGallery, даже если у вас нет смартфона HUAWEI

Наверное, ни для кого не секрет, что на смартфонах HUAWEI нет Google-сервисов, включающих в себя Play Маркет — магазин, через который подавляющее большинство владельцев Android-устройств скачивает приложения. Китайцы ловко вышли из ситуации, выпустив альтернативу Google Play под названием AppGallery. Она по умолчанию присутствует на всех смартфонах HUAWEI. Однако смысл пользоваться магазином приложений AppGallery есть и у владельцев устройств других производителей.
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Где скачать AppGallery от HUAWEI
Любой желающий вне зависимости от того, каким смартфоном он пользуется, может установить AppGallery. Для этого нужно:
- Открыть сайт appgallery.huawei.ru.
- Нажать кнопку загрузки, расположенную в левом верхнем углу, или «Установить» напротив любого приложения.
- Нажать «Установить AppGallery» и подтвердить загрузку установочного пакета.
- Открыть скачанный файл и нажать «Установить».
Если у вас возникнут трудности с инсталляцией AppGallery на Андроид, прочитайте наш материал, где мы подробно рассказывали о том, как установить приложение через APK.
Нужна ли регистрация в AppGallery
Первый плюс, который будет заметен каждому в сравнении AppGallery и Google Play, — отсутствие необходимости регистрироваться. Google Play просто бы не открыл список приложений без аккаунта, а магазин HUAWEI дает доступ всем без исключения. Вряд ли данный факт является серьезным достоинством, но, возможно, для кого-то это станет веской причиной скачать AppGallery.
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Как бы то ни было, при желании вы все-таки можете войти в AppGallery, используя учетную запись HUAWEI. Это нужно исключительно для доступа к программе лояльности, о которой я расскажу чуть позже. А пока давайте сосредоточимся на самом главном — списке приложений в AppGallery.
Приложения в AppGallery
Еще в 2020 году компания HUAWEI хвасталась, что AppGallery вошел в тройку самых популярных магазинов приложений на Андроид, и сейчас в нем есть практически все программы, которые могут вам потребоваться. Это и всевозможные сервисы Яндекса, и социальные сети, и классные игры наподобие Lords Mobile.
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Впрочем, все то же самое готов предложить и Play Маркет, однако для российского пользователя главное достоинство AppGallery заключается в наличии приложений российских банков, пропавших еще в прошлом году из Google Play. Не знаете, где скачать СберБанк на телефон или ВТБ? Зайдите в AppGallery.
Кроме того, среди приложений в AppGallery есть программы, которые отсутствуют на просторах Play Маркета во всех странах мира. Например, бенчмарк AnTuTu, помогающий оценить производительность устройства. Также кому-то могут пригодиться букмекерские приложения, хотя я решительно осуждаю азартные игры.
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Тем не менее, список приложений в AppGallery все равно заметно уступает Play Маркету. Поэтому в компании HUAWEI придумали интересный выход. Если игры или программы нет в магазине, вам предлагается скачать ее через APKPure, нажав кнопку «Получить».
Увы, сделать то же самое с приложениями Google и мобильными клиентами американских соцсетей, заблокированных в России, не получится. Нажав кнопку «Получить» напротив условного YouTube Kids, вы попадете на страницу программы Gbox в AppGallery, которая открывает доступ ко всем недостающим сервисам. Вот только скачать ее можно исключительно на смартфоне HUAWEI, а на каком-нибудь Xiaomi вы увидите надпись «Недоступно в вашем регионе».
Таким образом, магазин приложений AppGallery не станет полноценной заменой Play Маркета, если в ваших руках не смартфон HUAWEI. Однако китайский магазин позволит с удобством загружать игры и программы, удаленные из Google Play.
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Как пользоваться AppGallery на Android
Магазин AppGallery от HUAWEI очень прост в использовании. Как и в Play Маркете, здесь есть разбивка по категориям, а также поиск. Чтобы установить приложение через AppGallery, вам понадобится открыть его страницу и нажать кнопку загрузки.
В дальнейшем вы сможете обновлять игры и программы, не покидая магазин, через специальную страницу во вкладке с профилем. Правда, в случае со смартфонами не от HUAWEI есть нюанс. На таких устройствах в AppGallery не работает автообновление приложений. Серьезный ли это недостаток — думайте сами.
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Наконец, несколько слов о регистрации в AppGallery, что было анонсировано в самом начале материала. Вы можете создать аккаунт HUAWEI по номеру телефона или адресу электронной почты. После этого откроется программа лояльности, состоящая из 11 уровней. Регулярно посещая AppGallery и устанавливая приложения, вы будете получать купоны. С их помощью можно совершать внутриигровые покупки и выполнять транзакции со скидкой в других программах.
И да, как вы понимаете, магазин приложений HUAWEI позволяет без труда добавить карту в AppGallery для совершения покупок:
- Откройте вкладку «Я» в AppGallery.
- Выберите свой профиль.
- Перейдите в раздел «Платежи и покупки», а затем — «Банковские карты».
- Добавьте свою карту.
Несмотря на то, что AppGallery действительно не может тягаться с Play Маркетом по причине отсутствия многих американских приложений, иногда он становится палочкой-выручалочкой. Например, в условиях, когда Google Play ограничил покупки для российских пользователей. Если сами разработчики не заблокировали свой проект в России, то за счет AppGallery вы получите возможность купить приложение или совершить внутриигровую покупку.