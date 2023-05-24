Зачем пользоваться магазином приложений AppGallery, даже если у вас нет смартфона HUAWEI

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Герман Вологжанин

Наверное, ни для кого не секрет, что на смартфонах HUAWEI нет Google-сервисов, включающих в себя Play Маркет — магазин, через который подавляющее большинство владельцев Android-устройств скачивает приложения. Китайцы ловко вышли из ситуации, выпустив альтернативу Google Play под названием AppGallery. Она по умолчанию присутствует на всех смартфонах HUAWEI. Однако смысл пользоваться магазином приложений AppGallery есть и у владельцев устройств других производителей.

Зачем пользоваться магазином приложений AppGallery, даже если у вас нет смартфона HUAWEI. Магазин AppGallery будет полезен не только владельцам смартфонов HUAWEI. Фото.

Магазин AppGallery будет полезен не только владельцам смартфонов HUAWEI

Где скачать AppGallery от HUAWEI

Любой желающий вне зависимости от того, каким смартфоном он пользуется, может установить AppGallery. Для этого нужно:

  1. Открыть сайт appgallery.huawei.ru.
  2. Нажать кнопку загрузки, расположенную в левом верхнем углу, или «Установить» напротив любого приложения.
  3. Нажать «Установить AppGallery» и подтвердить загрузку установочного пакета.
  4. Открыть скачанный файл и нажать «Установить».
Где скачать AppGallery от HUAWEI. AppGallery устанавливается через APK-файл. Фото.

AppGallery устанавливается через APK-файл

Загрузить AppGallery

Если у вас возникнут трудности с инсталляцией AppGallery на Андроид, прочитайте наш материал, где мы подробно рассказывали о том, как установить приложение через APK.

Нужна ли регистрация в AppGallery

Первый плюс, который будет заметен каждому в сравнении AppGallery и Google Play, — отсутствие необходимости регистрироваться. Google Play просто бы не открыл список приложений без аккаунта, а магазин HUAWEI дает доступ всем без исключения. Вряд ли данный факт является серьезным достоинством, но, возможно, для кого-то это станет веской причиной скачать AppGallery.

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Как бы то ни было, при желании вы все-таки можете войти в AppGallery, используя учетную запись HUAWEI. Это нужно исключительно для доступа к программе лояльности, о которой я расскажу чуть позже. А пока давайте сосредоточимся на самом главном — списке приложений в AppGallery.

Приложения в AppGallery

Еще в 2020 году компания HUAWEI хвасталась, что AppGallery вошел в тройку самых популярных магазинов приложений на Андроид, и сейчас в нем есть практически все программы, которые могут вам потребоваться. Это и всевозможные сервисы Яндекса, и социальные сети, и классные игры наподобие Lords Mobile.

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Впрочем, все то же самое готов предложить и Play Маркет, однако для российского пользователя главное достоинство AppGallery заключается в наличии приложений российских банков, пропавших еще в прошлом году из Google Play. Не знаете, где скачать СберБанк на телефон или ВТБ? Зайдите в AppGallery.

Приложения в AppGallery. В AppGallery есть приложения российских банков, а также другие игры и программы, удаленные из Google Play. Фото.

В AppGallery есть приложения российских банков, а также другие игры и программы, удаленные из Google Play

Кроме того, среди приложений в AppGallery есть программы, которые отсутствуют на просторах Play Маркета во всех странах мира. Например, бенчмарк AnTuTu, помогающий оценить производительность устройства. Также кому-то могут пригодиться букмекерские приложения, хотя я решительно осуждаю азартные игры.

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Тем не менее, список приложений в AppGallery все равно заметно уступает Play Маркету. Поэтому в компании HUAWEI придумали интересный выход. Если игры или программы нет в магазине, вам предлагается скачать ее через APKPure, нажав кнопку «Получить».

Приложения в AppGallery. Через AppGallery можно даже установить приложения, которых нет в магазине. Фото.

Через AppGallery можно даже установить приложения, которых нет в магазине

Увы, сделать то же самое с приложениями Google и мобильными клиентами американских соцсетей, заблокированных в России, не получится. Нажав кнопку «Получить» напротив условного YouTube Kids, вы попадете на страницу программы Gbox в AppGallery, которая открывает доступ ко всем недостающим сервисам. Вот только скачать ее можно исключительно на смартфоне HUAWEI, а на каком-нибудь Xiaomi вы увидите надпись «Недоступно в вашем регионе».

Приложения в AppGallery. Установить GBox через AppGallery могут только владельцы смартфонов HUAWEI. Фото.

Установить GBox через AppGallery могут только владельцы смартфонов HUAWEI

Таким образом, магазин приложений AppGallery не станет полноценной заменой Play Маркета, если в ваших руках не смартфон HUAWEI. Однако китайский магазин позволит с удобством загружать игры и программы, удаленные из Google Play.

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Как пользоваться AppGallery на Android

Магазин AppGallery от HUAWEI очень прост в использовании. Как и в Play Маркете, здесь есть разбивка по категориям, а также поиск. Чтобы установить приложение через AppGallery, вам понадобится открыть его страницу и нажать кнопку загрузки.

Как пользоваться AppGallery на Android. Установка выполняется так же быстро, как и через Play Маркет. Фото.

Установка выполняется так же быстро, как и через Play Маркет

В дальнейшем вы сможете обновлять игры и программы, не покидая магазин, через специальную страницу во вкладке с профилем. Правда, в случае со смартфонами не от HUAWEI есть нюанс. На таких устройствах в AppGallery не работает автообновление приложений. Серьезный ли это недостаток — думайте сами.

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Наконец, несколько слов о регистрации в AppGallery, что было анонсировано в самом начале материала. Вы можете создать аккаунт HUAWEI по номеру телефона или адресу электронной почты. После этого откроется программа лояльности, состоящая из 11 уровней. Регулярно посещая AppGallery и устанавливая приложения, вы будете получать купоны. С их помощью можно совершать внутриигровые покупки и выполнять транзакции со скидкой в других программах.

Как пользоваться AppGallery на Android. В каком еще магазине приложений вы встретите программу лояльности? Фото.

В каком еще магазине приложений вы встретите программу лояльности?

И да, как вы понимаете, магазин приложений HUAWEI позволяет без труда добавить карту в AppGallery для совершения покупок:

  1. Откройте вкладку «Я» в AppGallery.
  2. Выберите свой профиль.
  3. Перейдите в раздел «Платежи и покупки», а затем — «Банковские карты».
  4. Добавьте свою карту.
Как пользоваться AppGallery на Android. Всем любителям доната посвящается. Фото.

Всем любителям доната посвящается

Несмотря на то, что AppGallery действительно не может тягаться с Play Маркетом по причине отсутствия многих американских приложений, иногда он становится палочкой-выручалочкой. Например, в условиях, когда Google Play ограничил покупки для российских пользователей. Если сами разработчики не заблокировали свой проект в России, то за счет AppGallery вы получите возможность купить приложение или совершить внутриигровую покупку.

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