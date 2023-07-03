Секретные игры Google, которые можно запустить на любом Android-смартфоне без установки

Компания Google известна своей любовью к пасхалкам. Это секретные элементы программного обеспечения, которые скрыты от посторонних глаз, но открываются при выполнении определенных действий. Сейчас, наверное, каждый владелец смартфона знает о пасхалках Андроид. Но вот скрытые игры для многих людей до сих пор остаются секретом. Что ж, рано или поздно все тайное становится явным, и сегодня именно такой день.

Игры без установки на телефон в Play Games

Начать хочу с секрета полишинеля, то есть с тайны, которая таковой, по сути, не является, но все равно представляет определенный интерес. Если ваш Android сертифицирован Google и имеет на борту ряд стандартных приложений американской компании, то вы можете запустить игры без установки на телефоне. Они прячутся в сервисе Play Games, чья основная задача заключается в синхронизации и сохранении игрового прогресса:

Запустите приложение Play Игры. Пролистайте главную страницу вниз и найдите вкладку «Мини-игры». Запустите любой приглянувшийся проект и наслаждайтесь.

Конечно, компания Google не скрывает игры без установки и держит их на виду, но часто ли вы запускаете приложение Play Games, чтобы познакомиться с ними? То-то же! Это происходит редко, а потому такие возможности сервиса для кого-то из вас точно стали открытием.

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Браузерные игры от Google

Также Google разработала несколько браузерных игр на телефон. И вот они-то в полной мере являются секретными, так как запускаются только после условии ввода определенного запроса в поисковой строке на сайте google.com или в браузере Chrome:

Откройте поисковую строку Google, где вам удобно. Введите секретный запрос (например, «крестики-нолики»). Под поисковой строкой появится игровое поле, которое окажется в вашем распоряжении. Нажав кнопку со стрелкой, направленной вниз, вы откроете все игры Гугл.

Помимо крестиков-ноликов Google предлагает сыграть в пасьянс, сапера, змейку и пакмана. Чтобы сразу открыть нужную игру, необходимо ввести любой запрос, напрямую или косвенно связанный с ней.

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Динозавр — игра без интернета

Все мини-игры в обязательном порядке требуют подключения к интернету. Иначе вы просто не сможете их запустить. Исключение — игра Динозавр без интернета. Она была выпущена по случаю 10-летия компании Google и стала доступна в Google Chrome. Чтобы ее запустить, сделайте следующее:

Отключите интернет на телефоне. Запустите приложение Chrome или Google. Введите любой поисковый запрос. На экране появится уведомление, говорящее об отсутствии подключения к сети. Теперь нажмите на иконку динозавра для запуска мини-игры.

Игра про динозавра в браузере максимально незамысловатая. Ваша задача заключается в том, чтобы перемещаться по полю, преодолевая препятствия и зарабатывая тем самым очки. Хотя скрытая игра на Андроид запускается через Chrome, в ее аналог можно сыграть при помощи отдельного приложения Dino T-Rex.

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Секретные игры на Андроид

Возможно, вы что-то слышали про дудлы от Google. Это открытки, которые появляются в поисковике по случаю знаменательных событий и дат. Дудлы бывают интерактивными, а порой и вовсе сопровождаются мини-играми. Одна из них посвящена Дню Земли. Введите соответствующий запрос в строке поиска, после чего нажмите на иконку с пчелкой. Так вы запустите еще одну скрытую игру на телефоне.

К сожалению, больше ничего связанного с дудлами Гугл мне найти не удалось. Но в поисковике есть масса других игровых пасхалок. Так, если вы попытаетесь найти информацию про ежика Соника или Супер Марио, то рядом с описанием персонажа заметите интерактивную иконку. Нажмите на нее, чтобы увидеть настоящую магию.

Не впечатлило? Тогда держите козырную карту — все пасхалки Гугл в одном месте. Для получения доступа к ним сначала предлагаю запустить очередную секретную игру, о которой я еще не рассказывал:

Введите поисковый запрос «atari breakout». Перейдите по первой попавшейся ссылке, ведущей на секретный сайт elgoog.im. Интерфейс перевернется с ног на голову, а во вкладке с картинками появится игровое поле, где вам предлагается сбивать шариком изображения из поисковика. Чтобы увидеть остальные пасхалки Гугл, включая секретные игры, нажмите на кнопку с тремя полосками. Она располагается в левом верхнем углу.

Безусловно, ни одна из секретных игр на Андроид по современным меркам не является шедевром. Тем не менее, сам факт наличия скрытых элементов повышает интерес пользователей к компании, в чем и заключается главная задача подобных пасхалок.