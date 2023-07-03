Секретные игры Google, которые можно запустить на любом Android-смартфоне без установки

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Герман Вологжанин

Компания Google известна своей любовью к пасхалкам. Это секретные элементы программного обеспечения, которые скрыты от посторонних глаз, но открываются при выполнении определенных действий. Сейчас, наверное, каждый владелец смартфона знает о пасхалках Андроид. Но вот скрытые игры для многих людей до сих пор остаются секретом. Что ж, рано или поздно все тайное становится явным, и сегодня именно такой день.

Секретные игры Google, которые можно запустить на любом Android-смартфоне без установки. Попробуйте сами и расскажите о секретных играх друзьям. Фото.

Попробуйте сами и расскажите о секретных играх друзьям

Игры без установки на телефон в Play Games

Начать хочу с секрета полишинеля, то есть с тайны, которая таковой, по сути, не является, но все равно представляет определенный интерес. Если ваш Android сертифицирован Google и имеет на борту ряд стандартных приложений американской компании, то вы можете запустить игры без установки на телефоне. Они прячутся в сервисе Play Games, чья основная задача заключается в синхронизации и сохранении игрового прогресса:

  1. Запустите приложение Play Игры.
  2. Пролистайте главную страницу вниз и найдите вкладку «Мини-игры».
  3. Запустите любой приглянувшийся проект и наслаждайтесь.
Игры без установки на телефон в Play Games. Оказывается, не все игры нужно устанавливать. Фото.

Оказывается, не все игры нужно устанавливать

Конечно, компания Google не скрывает игры без установки и держит их на виду, но часто ли вы запускаете приложение Play Games, чтобы познакомиться с ними? То-то же! Это происходит редко, а потому такие возможности сервиса для кого-то из вас точно стали открытием.

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Браузерные игры от Google

Также Google разработала несколько браузерных игр на телефон. И вот они-то в полной мере являются секретными, так как запускаются только после условии ввода определенного запроса в поисковой строке на сайте google.com или в браузере Chrome:

  1. Откройте поисковую строку Google, где вам удобно.
  2. Введите секретный запрос (например, «крестики-нолики»).
  3. Под поисковой строкой появится игровое поле, которое окажется в вашем распоряжении.
  4. Нажав кнопку со стрелкой, направленной вниз, вы откроете все игры Гугл.
Браузерные игры от Google. В поисковике есть около десяти культовых мини-игр. Фото.

В поисковике есть около десяти культовых мини-игр

Помимо крестиков-ноликов Google предлагает сыграть в пасьянс, сапера, змейку и пакмана. Чтобы сразу открыть нужную игру, необходимо ввести любой запрос, напрямую или косвенно связанный с ней.

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Динозавр — игра без интернета

Все мини-игры в обязательном порядке требуют подключения к интернету. Иначе вы просто не сможете их запустить. Исключение — игра Динозавр без интернета. Она была выпущена по случаю 10-летия компании Google и стала доступна в Google Chrome. Чтобы ее запустить, сделайте следующее:

  1. Отключите интернет на телефоне.
  2. Запустите приложение Chrome или Google.
  3. Введите любой поисковый запрос.
  4. На экране появится уведомление, говорящее об отсутствии подключения к сети. Теперь нажмите на иконку динозавра для запуска мини-игры.
Динозавр — игра без интернета. Когда нет интернета, всегда можно сыграть в Dino T-Rex. Фото.

Когда нет интернета, всегда можно сыграть в Dino T-Rex

Игра про динозавра в браузере максимально незамысловатая. Ваша задача заключается в том, чтобы перемещаться по полю, преодолевая препятствия и зарабатывая тем самым очки. Хотя скрытая игра на Андроид запускается через Chrome, в ее аналог можно сыграть при помощи отдельного приложения Dino T-Rex.

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Секретные игры на Андроид

Возможно, вы что-то слышали про дудлы от Google. Это открытки, которые появляются в поисковике по случаю знаменательных событий и дат. Дудлы бывают интерактивными, а порой и вовсе сопровождаются мини-играми. Одна из них посвящена Дню Земли. Введите соответствующий запрос в строке поиска, после чего нажмите на иконку с пчелкой. Так вы запустите еще одну скрытую игру на телефоне.

Секретные игры на Андроид. Знали об этой секретной игре? Фото.

Знали об этой секретной игре?

К сожалению, больше ничего связанного с дудлами Гугл мне найти не удалось. Но в поисковике есть масса других игровых пасхалок. Так, если вы попытаетесь найти информацию про ежика Соника или Супер Марио, то рядом с описанием персонажа заметите интерактивную иконку. Нажмите на нее, чтобы увидеть настоящую магию.

Секретные игры на Андроид. Поисковая выдача Google богата интерактивными анимациями. Фото.

Поисковая выдача Google богата интерактивными анимациями

Не впечатлило? Тогда держите козырную карту — все пасхалки Гугл в одном месте. Для получения доступа к ним сначала предлагаю запустить очередную секретную игру, о которой я еще не рассказывал:

  1. Введите поисковый запрос «atari breakout».
  2. Перейдите по первой попавшейся ссылке, ведущей на секретный сайт elgoog.im.
  3. Интерфейс перевернется с ног на голову, а во вкладке с картинками появится игровое поле, где вам предлагается сбивать шариком изображения из поисковика.
  4. Чтобы увидеть остальные пасхалки Гугл, включая секретные игры, нажмите на кнопку с тремя полосками. Она располагается в левом верхнем углу.
Секретные игры на Андроид. В Google есть много пасхальных яиц, которые ждут, когда вы их положите в свою корзину. Фото.

В Google есть много пасхальных яиц, которые ждут, когда вы их положите в свою корзину

Безусловно, ни одна из секретных игр на Андроид по современным меркам не является шедевром. Тем не менее, сам факт наличия скрытых элементов повышает интерес пользователей к компании, в чем и заключается главная задача подобных пасхалок.

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