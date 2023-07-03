Секретные игры Google, которые можно запустить на любом Android-смартфоне без установки

Компания Google известна своей любовью к пасхалкам. Это секретные элементы программного обеспечения, которые скрыты от посторонних глаз, но открываются при выполнении определенных действий. Сейчас, наверное, каждый владелец смартфона знает о пасхалках Андроид. Но вот скрытые игры для многих людей до сих пор остаются секретом. Что ж, рано или поздно все тайное становится явным, и сегодня именно такой день.
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Игры без установки на телефон в Play Games
Начать хочу с секрета полишинеля, то есть с тайны, которая таковой, по сути, не является, но все равно представляет определенный интерес. Если ваш Android сертифицирован Google и имеет на борту ряд стандартных приложений американской компании, то вы можете запустить игры без установки на телефоне. Они прячутся в сервисе Play Games, чья основная задача заключается в синхронизации и сохранении игрового прогресса:
- Запустите приложение Play Игры.
- Пролистайте главную страницу вниз и найдите вкладку «Мини-игры».
- Запустите любой приглянувшийся проект и наслаждайтесь.
Конечно, компания Google не скрывает игры без установки и держит их на виду, но часто ли вы запускаете приложение Play Games, чтобы познакомиться с ними? То-то же! Это происходит редко, а потому такие возможности сервиса для кого-то из вас точно стали открытием.
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Браузерные игры от Google
Также Google разработала несколько браузерных игр на телефон. И вот они-то в полной мере являются секретными, так как запускаются только после условии ввода определенного запроса в поисковой строке на сайте google.com или в браузере Chrome:
- Откройте поисковую строку Google, где вам удобно.
- Введите секретный запрос (например, «крестики-нолики»).
- Под поисковой строкой появится игровое поле, которое окажется в вашем распоряжении.
- Нажав кнопку со стрелкой, направленной вниз, вы откроете все игры Гугл.
Помимо крестиков-ноликов Google предлагает сыграть в пасьянс, сапера, змейку и пакмана. Чтобы сразу открыть нужную игру, необходимо ввести любой запрос, напрямую или косвенно связанный с ней.
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Динозавр — игра без интернета
Все мини-игры в обязательном порядке требуют подключения к интернету. Иначе вы просто не сможете их запустить. Исключение — игра Динозавр без интернета. Она была выпущена по случаю 10-летия компании Google и стала доступна в Google Chrome. Чтобы ее запустить, сделайте следующее:
- Отключите интернет на телефоне.
- Запустите приложение Chrome или Google.
- Введите любой поисковый запрос.
- На экране появится уведомление, говорящее об отсутствии подключения к сети. Теперь нажмите на иконку динозавра для запуска мини-игры.
Игра про динозавра в браузере максимально незамысловатая. Ваша задача заключается в том, чтобы перемещаться по полю, преодолевая препятствия и зарабатывая тем самым очки. Хотя скрытая игра на Андроид запускается через Chrome, в ее аналог можно сыграть при помощи отдельного приложения Dino T-Rex.
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Секретные игры на Андроид
Возможно, вы что-то слышали про дудлы от Google. Это открытки, которые появляются в поисковике по случаю знаменательных событий и дат. Дудлы бывают интерактивными, а порой и вовсе сопровождаются мини-играми. Одна из них посвящена Дню Земли. Введите соответствующий запрос в строке поиска, после чего нажмите на иконку с пчелкой. Так вы запустите еще одну скрытую игру на телефоне.
К сожалению, больше ничего связанного с дудлами Гугл мне найти не удалось. Но в поисковике есть масса других игровых пасхалок. Так, если вы попытаетесь найти информацию про ежика Соника или Супер Марио, то рядом с описанием персонажа заметите интерактивную иконку. Нажмите на нее, чтобы увидеть настоящую магию.
Не впечатлило? Тогда держите козырную карту — все пасхалки Гугл в одном месте. Для получения доступа к ним сначала предлагаю запустить очередную секретную игру, о которой я еще не рассказывал:
- Введите поисковый запрос «atari breakout».
- Перейдите по первой попавшейся ссылке, ведущей на секретный сайт elgoog.im.
- Интерфейс перевернется с ног на голову, а во вкладке с картинками появится игровое поле, где вам предлагается сбивать шариком изображения из поисковика.
- Чтобы увидеть остальные пасхалки Гугл, включая секретные игры, нажмите на кнопку с тремя полосками. Она располагается в левом верхнем углу.
Безусловно, ни одна из секретных игр на Андроид по современным меркам не является шедевром. Тем не менее, сам факт наличия скрытых элементов повышает интерес пользователей к компании, в чем и заключается главная задача подобных пасхалок.