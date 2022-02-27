Лучшие игры на Android для любителей спорта

Спортивные игры привлекают много внимания в первую очередь своей простотой и понятностью. Скажем так, скачивая игры с названием ”Футбол”, вы сразу знаете, что вас ждет. Но не только эта игра представлена в данном жанре. Есть бокс, гольф, боулинг и тому подобные. В этой подборке мы постарались обойти стороной обычные типовые игры, вроде хоккея, баскетбола и гонок, про которые уже говорили отдельно. Поэтому предлагаем вашему вниманию то, что будет действительно интересно и не избито шаблонами.

Bowling Crew — боулинг на Android

Одной игрой, которую можно назвать беспроигрышным вариантом для разработчиков, если она хорошо сделана, является боулинг. Этот процесс нравится почти всем и не требует большого умения, предлагая не плохо провести время. Bowling Crew — это великолепный 3D-боулинг, способный предложить развитие, которое делает игру более интересной по мере прохождения.

Конечно, это не была бы мобильная игра без типичных для них микропокупок и ловушек с микротранзакциями. Но в целом довольно долго можно играть и без них. Тем не менее, они могут быстрее открыть для вас новые площадки, шары и тому подобное.

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Boxing Star — бокс для телефона

Boxing Star — одна из лучших мобильных игр о боксе, доступных на данный момент. Ее легко освоить, она содержит интересные функции и может похвастаться довольно затягивающим игровым процессом. Используя интуитивно понятное сенсорное управление, вы можете уворачиваться и защищаться от кулаков противника, раздавая свои собственные прямые, хуки и апперкоты.

Победа в матчах в сюжетном режиме принесет вам внутриигровую валюту и новое снаряжение. Вы можете настроить внешний вид своего боксера, а часть действительно хорошего снаряжения можно получить за PvP-награды, которые реализованы именно таким образом. Но стимуляция к покупкам в приложении все равно есть. Например, вы можете выиграть пакет после PvP-матча, но вы не сможете открыть его, пока не пройдет 5 минут. Эти таймеры начинают увеличиваться по мере повышения вашего ранга, что может раздражать.

Лучшие спортивные игры для Android.

Впрочем, такие покупки можно отключить. Это хорошо, как и регулярные обновления, которые все еще вносятся командой разработчиков. Благодаря им Boxing Star становится все лучше и лучше.

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PES 2021 — лучший футбол для Android

Знаменитая спортивная франшиза Konami вернулась в 2021 году с улучшенным дриблингом и возможностями для локальных и онлайн-матчей в реальном времени. Все это является частью стремления разработчика постоянно развивать игру. Эта игра делает все, чтобы позволить вам показать свой индивидуальный опыт, основанный на вашем стиле игры.

Наверное, главным недостатком игры является то, что она, как и многие другие, пестрит микротранзациями. Можно покупать внутриигровые монеты или просто пакетные приложения. Они позволяют вам быстрее набирать лучших игроков, подписывать лучших менеджеров и, естественно, повышать силу. Вы также можете покупать наборы составов, такие, как ”Манчестер Юнайтед”, чтобы у вас всегда были новейшие игроки для вашего игрового состава.

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OK Golf — игры в гольф на Android

OK Golf восходит к простым играм в гольф из мира аркад. Нет никаких причудливых заданий, клубов и турниров, о которых нужно беспокоиться. Просто потяните клюшку, прицельтесь и отпустите, чтобы посмотреть, как мяч летит к цели. Вот и все.

Еще одна подборка чумовых спортивных игр на Android.

Графика упрощенная, но выглядит она великолепно, а простой геймплей держит вас на крючке. На самом деле я не фанат гольфа, но игра OK Golf мне понравилась. Она платная, но стоит недорого и не имеет внутриигровых покупок. В наше время это уже большой плюс.

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Skateboard Party 3 — симулятор скейтборда для Android

Поклонники классических игр Tony Hawk Pro Skater, которые жалуются на нынешнее состояние легендарной франшизы, должны попробовать Skateboard Party 3. Это возврат к тем классическим играм, которые мы любили до того, как все пошло наперекосяк.

Физика игры и элементы управления кажутся очень знакомыми. Вам предоставляется несколько режимов игры на выбор. В режиме карьеры у вас есть четыре минуты, чтобы исследовать восемь разных локаций, набрать максимальное количество очков, собрать буквы P-A-R-T-Y, разбросанные вокруг, и найти другие скрытые предметы. По мере набора очков опыта, вы сможете открывать разные предметы, что тоже достаточно забавно.

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Touchgrind BMX 2 — игра BMX для телефона

В Touchgrind BMX 2 вы управляете велосипедом без райдера в невероятно сложных условиях, делая столько сумасшедших движений, на сколько хватит ваших пальцев. Эта игра специально сделана для мобильных устройств, поэтому сенсорное управление в ней превосходно.

Вам будет предоставлено много возможностей настроить ваш велосипед так, как вы хотите, чтобы сделать его уникальным. Более того, графика в игре действительно очень приятная, а созданные локации не могут не радовать глаз. Нет претензий и к качеству звука, а если он не понравится, то это уже личные предпочтения.

Лучшие игры с поддержкой геймпадов. Есть бесплатные.

Touchgrind BMX 2 бесплатен для Android, но есть реклама и покупки в приложении. Впрочем, для подписчиков Play Pass всего этого нет.

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