Как играть в Standoff 2 на смартфоне Android: приватка, кейсы, голда и 120 fps

В 2000 году вышла первая игра серии Counter-Strike, на долгие годы ставшей эталоном в жанре многопользовательского шутера от первого лица для ПК. Феномен ее популярности можно объяснить не столько увлекательным геймплеем и уж тем более не сюжетом, сколько социальной составляющей вкупе с низкими системными требованиями, что позволяет уничтожать противников даже на самых слабых устройствах. Нечто подобное есть и на платформе Android, где бесспорным королем жанра является игра Standoff 2.

Проект, вышедший из-под крыла российской студии Axlebolt в 2017 году, до сих пор остается невероятно востребованным, несмотря на наличие существенно более проработанных шутеров вроде Call of Duty Mobile. Попробуем разобраться, почему он такой популярный и как играть в Стандофф 2 на телефоне.

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Где скачать Standoff 2

В то время как многие мобильные игры от Brawl Stars до Clash of Clans блокируют в России, шутер Standoff 2 остается на плаву. Думаю, не стоит объяснять почему. Бесплатно скачать Стандофф 2 можно из любого магазина приложений, будь то Google Play, AppGallery или APKPure — выбирайте любой.

Standoff 2 в Google Play

Standoff 2 в AppGallery

Standoff 2 в APKPure

Размер игры составляет почти 2 гигабайта, что объясняется огромным количеством контента от карт до сотен и даже тысяч скинов (расцветок оружия). Поэтому перед установкой обязательно проверьте наличие свободного места на телефоне.

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Приватка Standoff 2

Кому-то это может показаться странным, но именно скины в Standoff 2 для многих геймеров являются поводом играть в этот шутер от первого лица на Android, а не в PUBG или COD. Подавляющее большинство контента здесь приобретается за виртуальную валюту (голду и серебро) или за реальные деньги. Бесплатные скины доступны в приватке Стандофф 2 — отдельном сервере игры, созданном энтузиастами. Чтобы попасть в него, необходимо установить специальную версию приложения. Например, через APKPure.

Приватка Standoff 2

Кроме того, приватный сервер Стандофф 2 может порадовать наличием дополнительных режимов, которых нет в оригинальном шутере. Но помните, что приватка является любительской разработкой, отсюда масса проблем с оптимизацией.

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Кейс симулятор Стандофф 2

Одним из самых увлекательных способов времяпрепровождения в Standoff 2 является открытие кейсов, в которых содержатся скины для оружия и другой контент. Многим игрокам он нравится даже больше, чем геймплей самого шутера. Оттого сторонние разработчики создают кейс симуляторы Standoff 2, единственная цель которых — имитация вскрытия тех самых чемоданчиков.

Кейсы Standoff 2 в Яндекс Играх

Кейсы Standoff 2 в Google Play

Standoff 2 в AppGallery

Симулятор кейсов Стандофф 2 можно найти в сервисе Яндекс Игры, а также установить на смартфон в качестве отдельного приложения через Google Play, AppGallery и другие апсторы на Android. Все это — разные программы, так что есть определенный смысл в использовании сразу нескольких симуляторов.

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Как научиться играть в Standoff 2

С точки зрения геймплея игра Standoff 2 невероятно похожа на проекты серии Counter-Strike. Ваша задача — ликвидировать врагов в составе команды в следующих режимах:

Командный бой. Соревнование между двумя командами в течение 10 минут. Побеждает сторона, ликвидировавшая больше врагов.

Соревнование между двумя командами в течение 10 минут. Побеждает сторона, ликвидировавшая больше врагов. Закладка бомбы. Одна команда закладывает бомбу, а другая пытается ее обезвредить. Матч длится 15 раундов или до 8-й победы одной из сторон.

Одна команда закладывает бомбу, а другая пытается ее обезвредить. Матч длится 15 раундов или до 8-й победы одной из сторон. Соревновательный. Копирует закладку бомбы с той лишь разницей, что открывается на 20 уровне и имеет рейтинговую составляющую (по итогам матча игроки получают очки, позволяющие подняться в общей таблице лидеров).

Копирует закладку бомбы с той лишь разницей, что открывается на 20 уровне и имеет рейтинговую составляющую (по итогам матча игроки получают очки, позволяющие подняться в общей таблице лидеров). Союзники. Представляет собой матч 2х2, который открывается на 15 уровне. Длится 15 раундов с целью закладки или обезвреживания бомбы.

Представляет собой матч 2х2, который открывается на 15 уровне. Длится 15 раундов с целью закладки или обезвреживания бомбы. Гонка вооружений. Матч без временных ограничителей, задачей которого является ликвидация противников 16-ю видами оружия.

Матч без временных ограничителей, задачей которого является ликвидация противников 16-ю видами оружия. Эскалация. Матч с заложенными бомбами, в ходе которых одна сторона пытается защитить взрывчатку, а другая — обезвредить.

Матч с заложенными бомбами, в ходе которых одна сторона пытается защитить взрывчатку, а другая — обезвредить. Аркада. Командный бой на картах режима «Закладка бомбы».

Командный бой на картах режима «Закладка бомбы». Охота за головами. Еженедельный режим в формате командного боя.

Еженедельный режим в формате командного боя. Тренировка. Свободная практика стрельбы на карте полигона.

Также в игре есть кланы Стандофф 2, позволяющие биться вместе с участниками команды и зарабатывать дополнительные награды. Главной из них, безусловно, является голда в Standoff 2.

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Голда в Стандофф 2

Чтобы заработать голду в Standoff 2, необходимо выполнять игровые задания. Это основной способ заработка виртуальной валюты. Еще один вариант — ввод промокода в разделе «Магазин». Наконец, можно купить голду Стандофф 2 за настоящие деньги.

В отличие от прочих шутеров из Google Play, Standoff 2 использует собственное средство оплаты. Вам требуется указать адрес электронной почты, на который поступит чек, а также совершить транзакцию одним из предлагаемых способов: банковская карта, ЮMoney, SberPay или Qiwi.

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Как сделать 120 фпс в Стандофф 2

Поскольку графика Standoff 2 не отличается заоблачным уровнем детализации, игра поддерживает 120 fps — гейминг с максимально высокой частотой кадров. Это влияет на плавность процесса, позволяя получить больше удовольствия от геймплея, а также некоторое преимущество над противниками. 120 фпс в Standoff 2 включаются через настройки шутера. Но перед этим вы должны активировать 120 Гц в параметрах экрана своего смартфона, если такая опция предусмотрена производителем.

120 фпс в Стандофф могут не сработать даже после активации в игре и настройках телефона. Тогда воспользуйтесь следующими рекомендациями:

понизьте качество графики;

на смартфоне Xiaomi очистите данные стандартного приложение «Питание и производительность»;

включите опцию ускорения игр;

через приложение SetEdit нажмите «Add new settings» и во всех пунктах, содержащих слова «refresh rate» пропишите значение «120».

Теперь 120 фпс в Стендофф точно заработают. Но не забудьте учесть возможности своего смартфона. Высокую частоту кадров готовы потянуть не все модели с экраном 120 Гц. Очень важно, чтобы девайс был оснащен мощным железом, набирающим не менее 500 тысяч баллов в AnTuTu.