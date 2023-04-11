10 самых мощных смартфонов 2023 года, которые можно купить в России

Производительность процессора — одна из важнейших характеристик смартфона. Она не только влияет на игровые возможности гаджета, но и обеспечивает запас мощности для комфортной эксплуатации устройства в течение нескольких лет после покупки. Оценить производительность позволяют бенчмарки, к числу которых относится приложение AnTuTu. На днях его разработчики опубликовали рейтинг, состоящий из самых мощных смартфонов 2023 года, доступных за пределами Китая. Посмотрим, какие из них можно купить в России и сколько за это удовольствие придется заплатить.

Где купить Xiaomi 12 Pro

Смартфон Xiaomi 12 Pro появился на глобальном рынке год назад, но запаса производительности его процессора Snapdragon 8 Gen 1 до сих пор хватает, чтобы входить в рейтинг 10 самых мощных моделей. В AnTuTu чипсет набирает почти миллион баллов, однако под нагрузками железо быстро нагревается и сбрасывает частоты, из-за чего рассчитывать на комфортный гейминг было бы опрометчиво.

AnTuTu: 983 904 балла

Цена: от 47 000 ₽

Купить Xiaomi 12 Pro

Тем не менее, у смартфона Xiaomi 12 Pro есть ряд очевидных плюсов помимо производительности. Это и флагманская камера, и 120-ваттная зарядка, и эргономичный корпус, выполненный из стекла и металла. Единственным недостатком за такую цену будет автономность, ведь на одном заряде смартфон вряд ли доживет до следующего дня.

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Xiaomi 12T Pro — смартфон с камерой 200 Мп

Представитель параллельной T-серии от компании Xiaomi базируется на более современном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. В отличие от своего предшественника, сделан по техпроцессу TSMC, а не Samsung, что положительным образом сказалось не только на его производительности, но и на стабильности. Нагрев смартфону Xiaomi 12T Pro не свойственен, да и в тесте AnTuTu он уверенно перешагивает отметку в миллион очков.

AnTuTu: 1 076 952 балла

Цена: от 45 000 ₽

Купить Xiaomi 12T Pro

Киллер-фича смартфона — камера на 200 Мп. Это действительно крутой сенсор, который отличной снимает в любых условиях освещения, но, к сожалению, его дополняют просто стыдные глазки на 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро). Камерофоном в полном смысле его не назовешь, зато заряжается аппарат быстро: от 0 до 100% за 20 минут за счет комплектного адаптера на 120 Вт.

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Глобальная версия OnePlus 11

Следующий смартфон работает на самом новом процессоре Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Помимо подросшего уровня производительности он открыл возможность устанавливать накопители стандарта UFS 4.0, а также оперативную память LPDDR5x, чем и воспользовались ребята из OnePlus.

AnTuTu: 1 150 751 балл

Цена: от 58 000 ₽

Купить OnePlus 11

Смартфон OnePlus 11 — относительно недорогой флагман, при этом он обладает бескомпромиссными характеристиками. Это LTPO-экран с разрешением WQHD+, тройная камера с оптическим зумом и большой аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой на 100 Вт в комплекте.

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Новый смартфон Samsung Galaxy S23

В 2023 году компания Samsung отказалась от процессоров Exynos в S-серии. Состоялся полный переход на чипы Qualcomm, который можно назвать удачным. Во всех смартфонах Galaxy S23 процессор получил разогнанные частоты, что позволило новинке набрать почти 1.2 миллиона баллов в тесте AnTuTu.

AnTuTu: 1 192 641 балл

Цена: от 57 000 ₽

Купить Galaxy S23

При этом Galaxy S23 — компактный телефон. Он использует скромный аккумулятор на 3900 мАч, заряда которого в лучшем случае хватит до конца дня. В остальном никаких претензий к новинке нет. Тут есть хорошая камера с OIS и оптическим зумом, экран с пиковой яркостью до 1750 нит и удобный форм-фактор для тех, кто устал от лопат.

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Samsung Galaxy S23 Plus — телефон с большим экраном

Между смартфонами Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus есть всего два отличия: габариты и емкость аккумулятора. Plus-версия представляет из себя девайс с большим экраном, чье разрешение соответствует стандарту FullHD+. Камеры здесь точно такие же, а вот батарея рассчитана уже на 4700 мАч.

AnTuTu: 1 222 670 баллов

Цена: от 71 000 ₽

Купить Galaxy S23+

Сердцем смартфона Galaxy S23 Plus является процессор Snapdragon 8 Gen 2, который и далее будет фигурировать в нашем списке. Более высокий результат в тесте AnTuTu обусловлен лучшим рассеиванием тепла и наличием в продаже версии на 512 Гб встроенной памяти.

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Мощный флагман Samsung Galaxy S23 Ultra

Самым мощным Самсунгом на сегодняшний день является Galaxy S23 Ultra. Это ультимативный флагман, который можно купить в версии 12/1024 Гб. Царский запас памяти позволяет смартфону набрать на 20 тысяч баллов больше, но его преимущество на фоне младших моделей заключается не только в производительности.

AnTuTu: 1 241 476 баллов

Цена: от 78 000 ₽

Купить Galaxy S23 Ultra

К камерам Galaxy S23 Ultra невозможно придраться. В качестве основы здесь установлен 200-мегапиксельный сенсор собственного производства, дополненный сверхшириком Sony IMX564 и перископным модулем с 10-кратным оптическим зумом. Так что Samsung Galaxy S23 Ultra — возможно, лучший смартфон для тех, кто любит фотографировать всегда и везде.

Характеристики Xiaomi 13

Этот факт кажется удивительным, но еще более мощным смартфоном оказалась компактная модель Xiaomi 13. Она оснащена 6.36-дюймовым экраном, но работает на все том же процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Несмотря на скромные габариты, девайс готов похвастать неплохой автономностью за счет аккумулятора на 4500 мАч.

AnTuTu: 1 276 720 баллов

Цена: от 61 000 ₽

Купить Xiaomi 13

Тем не менее, компактный телефон сильно греется под нагрузками. Даже тот факт, что Snapdragon 8 Gen 2 создан на заводе TSMC, не является в данном случае залогом стабильной работы. Поэтому, имея более высокий результат в AnTuTu, по факту Xiaomi 13 работает чуть медленнее Galaxy S23 Ultra.

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Xiaomi 13 Pro — телефон с большой камерой

Смартфон Xiaomi 13 Pro не страдает таким серьезным нагревом, а наличие в продажи версии на 512 Гб помогает ему набрать в AnTuTu еще больше баллов. В сравнении остальных характеристик он по всем статьям лучше своего младшего брата, и в первую очередь это становится ясно при сопоставлении фото и видео.

AnTuTu: 1 279 978 баллов

Цена: от 88 000 ₽

Купить Xiaomi 13 Pro

Камера Xiaomi 13 Pro оснащена дюймовым сенсором Sony, которому нет равным в области мобильной фотографии. Сверхширик и телевик на 50 Мп тоже не падают в грязь лицом, однако в плане зума «прошка» все равно отстает от Galaxy S23 Ultra. На это смартфон Xiaomi 13 Pro готов ответить 120-ваттной зарядкой, лежащей в комплекте.

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Камерофон vivo X90 Pro+

Смартфон vivo X90 Pro+ занял второе место в рейтинге производительности, хотя при его разработке упор делался отнюдь не на мощность. Да, девайс оснастили чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, набирающим почти 1.3 миллиона баллов в AnTuTu, однако главное в нем — камера. Она просто бесподобна, ведь за основу был взят сенсор Sony IMX989 (такой же стоит в Xiaomi 13 Pro) и вспомогательные объективы с большой матрицей (1/2.0 дюйма).

AnTuTu: 1 298 560 баллов

Цена: от 97 000 ₽

Купить vivo X90 Pro+

Какой бы крутой ни была камера vivo X90 Pro Plus, перед нами очень дорогой смартфон. К тому же его очень сложно найти в России. Поэтому, если производительность для вас стоит не на первом месте, взгляните на другие смартфоны vivo, которые в последнее время продают со скидкой почти 50%.

Игровой смартфон Red Magic 8 Pro

Самым мощным смартфоном на сегодняшний день является Red Magic 8 Pro. Это девайс производства компании ZTE, сосредоточившейся на выпуске игровых девайсов. Процессор Snapdragon 8 Gen 2 в Red Magic 8 Pro оптимизирован до такой степени, что в AnTuTu ему удалось преодолеть отметку в 1.3 миллиона баллов.

AnTuTu: 1 308 126 баллов

Цена: от 74 000 ₽

Купить Red Magic 8 Pro

Поэтому, если вы задумывались о покупке игрового смартфона, то ничего лучше Red Magic 8 Pro не найти. Ведь здесь не только мощнейший процессор, дополняемый в топой конфигурации 16/512 Гб памяти, но и аккумулятор на 6000 мАч вкупе с большим экраном без вырезов.