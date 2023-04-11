10 самых мощных смартфонов 2023 года, которые можно купить в России

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Герман Вологжанин

Производительность процессора — одна из важнейших характеристик смартфона. Она не только влияет на игровые возможности гаджета, но и обеспечивает запас мощности для комфортной эксплуатации устройства в течение нескольких лет после покупки. Оценить производительность позволяют бенчмарки, к числу которых относится приложение AnTuTu. На днях его разработчики опубликовали рейтинг, состоящий из самых мощных смартфонов 2023 года, доступных за пределами Китая. Посмотрим, какие из них можно купить в России и сколько за это удовольствие придется заплатить.

10 самых мощных смартфонов 2023 года, которые можно купить в России. Здесь самые мощные смартфоны, которые официально продаются за пределами Китая. Фото.

Здесь самые мощные смартфоны, которые официально продаются за пределами Китая

Где купить Xiaomi 12 Pro

Смартфон Xiaomi 12 Pro появился на глобальном рынке год назад, но запаса производительности его процессора Snapdragon 8 Gen 1 до сих пор хватает, чтобы входить в рейтинг 10 самых мощных моделей. В AnTuTu чипсет набирает почти миллион баллов, однако под нагрузками железо быстро нагревается и сбрасывает частоты, из-за чего рассчитывать на комфортный гейминг было бы опрометчиво.

Где купить Xiaomi 12 Pro. Хорошую производительность этого смартфона нивелирует троттлинг. Фото.

Хорошую производительность этого смартфона нивелирует троттлинг

AnTuTu: 983 904 балла

Цена: от 47 000 ₽

Купить Xiaomi 12 Pro

Тем не менее, у смартфона Xiaomi 12 Pro есть ряд очевидных плюсов помимо производительности. Это и флагманская камера, и 120-ваттная зарядка, и эргономичный корпус, выполненный из стекла и металла. Единственным недостатком за такую цену будет автономность, ведь на одном заряде смартфон вряд ли доживет до следующего дня.

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Xiaomi 12T Pro — смартфон с камерой 200 Мп

Представитель параллельной T-серии от компании Xiaomi базируется на более современном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. В отличие от своего предшественника, сделан по техпроцессу TSMC, а не Samsung, что положительным образом сказалось не только на его производительности, но и на стабильности. Нагрев смартфону Xiaomi 12T Pro не свойственен, да и в тесте AnTuTu он уверенно перешагивает отметку в миллион очков.

Xiaomi 12T Pro — смартфон с камерой 200 Мп. Сэкономили на всем, чтобы поставить топовый процессор и камеру на 200 мегапикселей. Фото.

Сэкономили на всем, чтобы поставить топовый процессор и камеру на 200 мегапикселей

AnTuTu: 1 076 952 балла

Цена: от 45 000 ₽

Купить Xiaomi 12T Pro

Киллер-фича смартфона — камера на 200 Мп. Это действительно крутой сенсор, который отличной снимает в любых условиях освещения, но, к сожалению, его дополняют просто стыдные глазки на 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро). Камерофоном в полном смысле его не назовешь, зато заряжается аппарат быстро: от 0 до 100% за 20 минут за счет комплектного адаптера на 120 Вт.

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Глобальная версия OnePlus 11

Следующий смартфон работает на самом новом процессоре Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Помимо подросшего уровня производительности он открыл возможность устанавливать накопители стандарта UFS 4.0, а также оперативную память LPDDR5x, чем и воспользовались ребята из OnePlus.

Глобальная версия OnePlus 11. Лучший OnePlus на сегодняшний день. Фото.

Лучший OnePlus на сегодняшний день

AnTuTu: 1 150 751 балл

Цена: от 58 000 ₽

Купить OnePlus 11

Смартфон OnePlus 11 — относительно недорогой флагман, при этом он обладает бескомпромиссными характеристиками. Это LTPO-экран с разрешением WQHD+, тройная камера с оптическим зумом и большой аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой на 100 Вт в комплекте.

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Новый смартфон Samsung Galaxy S23

В 2023 году компания Samsung отказалась от процессоров Exynos в S-серии. Состоялся полный переход на чипы Qualcomm, который можно назвать удачным. Во всех смартфонах Galaxy S23 процессор получил разогнанные частоты, что позволило новинке набрать почти 1.2 миллиона баллов в тесте AnTuTu.

Новый смартфон Samsung Galaxy S23. Компактный, но очень производительный телефон. Фото.

Компактный, но очень производительный телефон

AnTuTu: 1 192 641 балл

Цена: от 57 000 ₽

Купить Galaxy S23

При этом Galaxy S23 — компактный телефон. Он использует скромный аккумулятор на 3900 мАч, заряда которого в лучшем случае хватит до конца дня. В остальном никаких претензий к новинке нет. Тут есть хорошая камера с OIS и оптическим зумом, экран с пиковой яркостью до 1750 нит и удобный форм-фактор для тех, кто устал от лопат.

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Samsung Galaxy S23 Plus — телефон с большим экраном

Между смартфонами Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus есть всего два отличия: габариты и емкость аккумулятора. Plus-версия представляет из себя девайс с большим экраном, чье разрешение соответствует стандарту FullHD+. Камеры здесь точно такие же, а вот батарея рассчитана уже на 4700 мАч.

Samsung Galaxy S23 Plus — телефон с большим экраном. Еще больше и еще мощнее. Фото.

Еще больше и еще мощнее

AnTuTu: 1 222 670 баллов

Цена: от 71 000 ₽

Купить Galaxy S23+

Сердцем смартфона Galaxy S23 Plus является процессор Snapdragon 8 Gen 2, который и далее будет фигурировать в нашем списке. Более высокий результат в тесте AnTuTu обусловлен лучшим рассеиванием тепла и наличием в продаже версии на 512 Гб встроенной памяти.

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Мощный флагман Samsung Galaxy S23 Ultra

Самым мощным Самсунгом на сегодняшний день является Galaxy S23 Ultra. Это ультимативный флагман, который можно купить в версии 12/1024 Гб. Царский запас памяти позволяет смартфону набрать на 20 тысяч баллов больше, но его преимущество на фоне младших моделей заключается не только в производительности.

Мощный флагман Samsung Galaxy S23 Ultra. Топовый Samsung 2023 года. Фото.

Топовый Samsung 2023 года

AnTuTu: 1 241 476 баллов

Цена: от 78 000 ₽

Купить Galaxy S23 Ultra

К камерам Galaxy S23 Ultra невозможно придраться. В качестве основы здесь установлен 200-мегапиксельный сенсор собственного производства, дополненный сверхшириком Sony IMX564 и перископным модулем с 10-кратным оптическим зумом. Так что Samsung Galaxy S23 Ultra — возможно, лучший смартфон для тех, кто любит фотографировать всегда и везде.

Характеристики Xiaomi 13

Этот факт кажется удивительным, но еще более мощным смартфоном оказалась компактная модель Xiaomi 13. Она оснащена 6.36-дюймовым экраном, но работает на все том же процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Несмотря на скромные габариты, девайс готов похвастать неплохой автономностью за счет аккумулятора на 4500 мАч.

Характеристики Xiaomi 13. Маленький да удаленький смартфон Xiaomi. Фото.

Маленький да удаленький смартфон Xiaomi

AnTuTu: 1 276 720 баллов

Цена: от 61 000 ₽

Купить Xiaomi 13

Тем не менее, компактный телефон сильно греется под нагрузками. Даже тот факт, что Snapdragon 8 Gen 2 создан на заводе TSMC, не является в данном случае залогом стабильной работы. Поэтому, имея более высокий результат в AnTuTu, по факту Xiaomi 13 работает чуть медленнее Galaxy S23 Ultra.

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Xiaomi 13 Pro — телефон с большой камерой

Смартфон Xiaomi 13 Pro не страдает таким серьезным нагревом, а наличие в продажи версии на 512 Гб помогает ему набрать в AnTuTu еще больше баллов. В сравнении остальных характеристик он по всем статьям лучше своего младшего брата, и в первую очередь это становится ясно при сопоставлении фото и видео.

Xiaomi 13 Pro — телефон с большой камерой. Лучший Xiaomi до выхода 13 Ultra. Фото.

Лучший Xiaomi до выхода 13 Ultra

AnTuTu: 1 279 978 баллов

Цена: от 88 000 ₽

Купить Xiaomi 13 Pro

Камера Xiaomi 13 Pro оснащена дюймовым сенсором Sony, которому нет равным в области мобильной фотографии. Сверхширик и телевик на 50 Мп тоже не падают в грязь лицом, однако в плане зума «прошка» все равно отстает от Galaxy S23 Ultra. На это смартфон Xiaomi 13 Pro готов ответить 120-ваттной зарядкой, лежащей в комплекте.

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Камерофон vivo X90 Pro+

Смартфон vivo X90 Pro+ занял второе место в рейтинге производительности, хотя при его разработке упор делался отнюдь не на мощность. Да, девайс оснастили чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, набирающим почти 1.3 миллиона баллов в AnTuTu, однако главное в нем — камера. Она просто бесподобна, ведь за основу был взят сенсор Sony IMX989 (такой же стоит в Xiaomi 13 Pro) и вспомогательные объективы с большой матрицей (1/2.0 дюйма).

Камерофон vivo X90 Pro+. Дорогой аппарат с текстурой под кожу. Фото.

Дорогой аппарат с текстурой под кожу

AnTuTu: 1 298 560 баллов

Цена: от 97 000 ₽

Купить vivo X90 Pro+

Какой бы крутой ни была камера vivo X90 Pro Plus, перед нами очень дорогой смартфон. К тому же его очень сложно найти в России. Поэтому, если производительность для вас стоит не на первом месте, взгляните на другие смартфоны vivo, которые в последнее время продают со скидкой почти 50%.

Игровой смартфон Red Magic 8 Pro

Самым мощным смартфоном на сегодняшний день является Red Magic 8 Pro. Это девайс производства компании ZTE, сосредоточившейся на выпуске игровых девайсов. Процессор Snapdragon 8 Gen 2 в Red Magic 8 Pro оптимизирован до такой степени, что в AnTuTu ему удалось преодолеть отметку в 1.3 миллиона баллов.

Игровой смартфон Red Magic 8 Pro. Не смартфон, а настоящая машина. Фото.

Не смартфон, а настоящая машина

AnTuTu: 1 308 126 баллов

Цена: от 74 000 ₽

Купить Red Magic 8 Pro

Поэтому, если вы задумывались о покупке игрового смартфона, то ничего лучше Red Magic 8 Pro не найти. Ведь здесь не только мощнейший процессор, дополняемый в топой конфигурации 16/512 Гб памяти, но и аккумулятор на 6000 мАч вкупе с большим экраном без вырезов.

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