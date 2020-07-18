Лучшие приключенческие игры для Android

Игры бывают совершенно разных жанров, но самыми интересными, как по мне, являются приключенческие. Когда надо поиграть во что-то в дороге, это ”три в ряд”, но если хочется пройти игру, которая оставит приятное послевкусие, то лучше приключенческих игр ничего нет. В этой подборке мы поговорим о платных и бесплатных играх этого жанра и даже приведем примеры тех игр, которые стоят денег, но имеют и бесплатные версии. Некоторые игры не очень новые, например Machinarium, который я прошел уже два раза, но они до сих пор вызывают желание вспомнить те головоломки, которые в них есть.

Приключенческие игры для Android

Чем мне еще нравятся приключенческие игры, так это наличие в них загадок, которые не всегда легко отгадывать. Иногда даже надо закрыть игру и вернуться к ней через некоторое время, так как глаз ”замылился” и найти простое решение уже не получается. А еще в таких играх часто находят свое место детально продуманные персонажи и хорошая графика.

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Во многие из приведенных игр приятнее всего играть на планшете, но можно это делать и на смартфоне, просто так меньше раскроется вся красота нарисованного мира.

Thimbleweed Park — ретро-приключение с нотками современности

Thimbleweed Park — это отличная ретро-приключенческая игра с множеством современных функций от создателя Mankey Island/Maniac Mansion Рона Гилберта. Чем-то она напоминает по стилю ”Секретные материалы” и ”Твин Пикс”, но с необычными поворотами сюжета. Вам предстоит управлять двумя странными агентами ФБР, расследующими тайну убийства в столь же своеобразном городе.

Загадки в игре достаточно сложные, и чтобы их решить часто приходится привлекать других персонажей игрового мира. Но если вы предпочитаете просто наслаждаться стильной пиксельной графикой и странным юмором, есть простой режим, который облегчает прохождение игры.

Скачать Thimbleweed Park

The Witch’s Isle — лучшая бесплатная приключенческая игра

Остров ведьм — приключенческая игра с красивой пиксельной графикой и интересными загадками. На далеком острове, управляемом ведьмой, один житель деревни должен вернуть украденную ценность к определенному времени под страхом смерти. Звучит странно, не ваши действия могут привести к одной из семи концовок, часть из них хорошие, а часть — плохие.

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Вы не только управляете главным героем, но также можете заставить камеру следовать за другими персонажами. Это позволит не только глубже окунуться в игру, но и получить полезные подсказки по прохождению.

Скачать The Witch’s Isle

Lost Echo — научно-фантастические приключения

Вам придется попасть в ситуацию, в которой пропала девушка, но никто не помнит о ее существовании.

Помимо интригующей истории, Lost Echo демонстрирует отличную графику и атмосферный саундтрек. Для начинающих игроков есть варианты помощи, в то время, как для опытных игроков предусмотрен режим игры без подсказок.

Скачать Lost Echo

Valiant Hearts: The Great War — эмоциональная история

Война и последствия войны — обычные темы в видеоиграх. Но это не Call of Duty. Valiant Hearts: The Great War хоть и имеет мультяшную графику, но ужасы Первой мировой войны показывает сполна.

Эта атмосферная приключенческая игра фокусируется на порой душераздирающих историях самых разных людей, которые пробиваются сквозь поля сражений во Франции.

Скачать Триал Valiant Hearts: The Great War

Скачать полную версию Valiant Hearts: The Great War

The Walking Dead — почти те самые

Telltale Games хоть и может вызывать вопросы, особенно после закрытия студии, но даже этот скандал не делает ее игры хуже.

Прежде всего, к таким играм, конечно же, можно отнести сюжетную игру по мотивам популярного сериала про зомби-апокалипсис, который называется ”Ходячие мертвецы” и выходит уже много лет. После нескольких минут игрового процесса вы начинаете чувствовать борьбу главных героев и делать все для их выживания.

Скачать The Walking Dead

Machinarium — тот самый шедевр в стиле стимпанк

Игры проходит под мелодичные гитарные переливы на заднем фоне, а вы помогаете маленькому роботу спасти город, который пытается уничтожить другой робот. Это пошаговая игра с классной графикой в ​​стиле стимпанк и оригинальной концепцией. Пусть она и не новая, но она не оставляет равнодушным и заставляет проходить ее все дальше и дальше.

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Главный герой — робот может немного растянуть или сжать свое тело, и только объекты, находящиеся в пределах досягаемости, отображаются как интерактивные. Это поощряет исследование и движение. Игра захватывающая, но добрая. В нее можно даже поиграть с детьми.

Скачать демо-версию Machinarium

Скачать полную версию Machinarium

Samorost 3 — атмосферный и запоминающийся

Samorost 3 был создан тем же разработчиком, который создал Machinarium, и это тоже маленький бриллиант в короне любого магазина приложений. Игра вращается вокруг гнома, который находит заколдованную флейту и хочет выяснить, откуда она взялась.

Графика напоминает Machinarium, а игровой процесс довольно оригинален: здесь нет диалога, только звуки и изображения для продвижения сюжета и действий.

Скачать демо-версию Samorost 3

Скачать полную версию Samorost 3

А вам есть, что посоветовать из приключенческих игр? Если да, пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате. С удовольствием посмотрим, что вы посоветуете.