Игры из Google Play станут легче, будут загружаться быстрее и обновляться в фоне

Вы можете себе представить, что, пригнав свою машину на плановое ТО, вы уедете на ней без половины запчастей? Конечно, где-то действительно скручивают хорошие детали и ставят на их место какой-нибудь ширпотреб, но заставить автомобиль работать так же, как и прежде, уже не удастся. А если что-нибудь снять без замены, то он и вовсе не поедет. Это и логично, ведь в машине лишних деталей быть просто не может. Но программное обеспечение устроено совершенно не так, и его можно постоянно оптимизировать, избавляясь от части элементов для облегчения и повышения эффективности работы. Думаете, это шутки? Google уже доказала, что нет.

Google сделала поиск в Google Play нормальным. Наконец-то

Google запускает инструмент Google Asset Delivery, который позволит разработчикам игр для Android облегчить их и ускорить загрузку на устройства. По сути, поисковый гигант предлагает поделить игру на несколько независимых друг от друга частей, определить их значимость и отказаться от загрузки так называемых лишних компонентов. Вопреки логике, таковые в играх действительно есть. Это различные языковые пакеты для каждой страны, разные сборки для разных версий операционной системы и т.д. Словом, всё то, что нагружает игру и заставляет её занимать больше пространства.

Как ускорить загрузку игр из Google Play

Говоря простым языком, использование инструмента Google Asset Delivery сделает так, что игра ещё в момент нажатия на кнопку загрузки, просканирует устройство, определит нужную конфигурацию, сформирует её и отправит на скачивание. В результате пользователь получит игру, которая, во-первых, загрузится гораздо быстрее, а, во-вторых, будет занимать меньше места, потому что не будет содержать в себе бессмысленные для конкретного устройства компоненты. Ведь если вы говорите по-русски и пользуетесь смартфоном на базе Android 10, вряд ли вам понадобится корейская локализация и поддержка Android 6, 7, 8, 9.

Как установить Google Play и другие сервисы Google на смартфоны Huawei

Но Google Asset Delivery – это гораздо больше, чем просто облегчение игрового клиента. Благодаря тому, что игра делится на множество компонентов, таких как текстуры, аудиодорожка, спецэффекты и т.д., разработчики смогут более оптимально распределять ресурсы, повышая уровень оптимизации под конкретную архитектуру процессора и другие особенности устройств. Таким образом удастся повысить эффективность работы игрового клиента, обеспечив максимальную отдачу при минимальном ресурсопотреблении.

Обновление игр на Android

Ещё одним преимуществом Google Asset Delivery является возможность фонового обновления игры. Если сейчас для того, чтобы установить свежий апдейт, приходится останавливать игру и выходить на рабочий стол, то после начала использования разработчиком инструментария Google Asset Delivery загрузка будет происходить даже во время игрового процесса. Это очень удобно, учитывая, что зачастую выход из игры может сулить потерю части прогресса, а фоновое обновление полностью решает эту проблему, обеспечивая совершенно бесшовный опыт.

Безопасен ли Google Play так, как о нём говорит Google?

Несмотря на все преимущества Google Asset Delivery, использование этого инструмента является совершенно факультативным. То есть разработчики смогут по своему усмотрению применять его или не применять, если не увидят в его использовании практической пользы. На данный момент о поддержке Google Asset Delivery заявили только две студии разработки: Gameloft и RV AppStudios. Но, учитывая высокую ценность этого инструмента, есть большая вероятность, что со временем к проекту присоединятся и другие разработчики.