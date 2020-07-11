Детективные истории и другие мистические игры для Android

Поиграть на смартфоне любят все. Даже те, кто говорит, что это все ерунда, нет-нет, да поиграет во что-нибудь. Дело в том, что смартфон является идеальным гаджетом для игр. Он всегда с собой и с ним всегда можно поиграть в дороге, скоротав пару десятков минут или даже несколько часов. Периодически мы публикуем интересные подборки игр для Android и вот как раз одна из них. Сегодня я расскажу о мистических играх. Какие-то из них платные, а в какие-то можно играть без денег. Сколько бы они не стоили, они являются лучшими в своем роде. Выбирать, во что поиграть, вам, а я пока просто расскажу, что вообще есть.

Мистические игры для Android

Нет ничего лучше хорошей тайны. История игр с такой тайной создает настоящую интригу и заставляет вас крепко задуматься. Хорошо, что для Android есть такие игры, хотя их не так просто найти.

Ниже вы найдете только лучшие мистические игры. Впрочем, если вам есть, что добавить, то наш Telegram-чат к вашим услугам.

Прежде, чем перечислить игры, я хотел бы отметить, что не все они имеют руссификацию, поэтому учитывайте это до того, как решите что-то купить.

Ace Attorney — четыре игры в серии

Каждая из этих игр стоит очень не мало, но они действительно хороши. Ace Attorney — популярный роман-загадка от Nintendo DS и 3DS. Четыре из них доступны на Android, но все они похожие между собой и подойдут тем, кому не хватило одной части.

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Вы начинаете дело, собираете доказательства и используете их в суде, чтобы выиграть. Некоторые игры позволяют вам комбинировать подсказки для создания новых более прозрачных подсказок. Это чисто консольные порты, но это даже хорошо. Они довольно дорогие, но в приложении нет покупок и рекламы, которые могли бы испортить впечатление.

Скачать Ace Attorney из Google Play

Escape Adventure — пять частей

Серия Adventure Escape от Haiku Games — популярная серия мистических игр. У каждой игры в серии есть сюжетная линия, а игрокам предстоит решать головоломки, чтобы пройти весь сюжет.

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Игра включает в себя тайны, головоломки и встроенные мини игры. Все игры серии — это классические приключенческие игры, в которых ты находишь вещи, а потом используешь их в различных головоломках. В игры можно играть совершенно бесплатно, но вам будет предложено купить подсказки, хотя это и не обязательно.

Скачать Escape Adventure из Google Play

Clue — почти как настольная

Clue представляет из себя ”экранизацию” настольной игры Clue. Вы перемещаетесь по доске, чтобы собрать улики и выяснить, кто убийца, где произошло убийство и что было оружием.

Иногда к игре есть вопросы с точки зрения сюжета, который периодически проседает, но часто об этом забываешь. На данный момент у игры есть проблемы с некоторыми режимами, но, возможно, что-то из этого уже поправили.

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Скачать Clue из Google Play

Danganronpa — загадочный триллер

Еще одна дорогая игра — Danganronpa: Trigger Happy Havoc. Это захватывающий триллер-роман. Игра также является одной из лучших в жанре. Вы начинаете как студент в финансируемой правительством академии с некоторыми другими студентами.

Игроки находят улики и выясняют, кто старался убить одногруппника так, чтобы это сошло ему с рук. Эта версия продолжает оригинальную игру для PSP, но с долей дополнительного контента. Игра стоит очень дорого, но в ней нет ни покупок, ни рекламы, чтобы все испортить.

Скачать Danganronpa из Google Play

Life is Strange — две игры

Life is Strange — приключенческая игра-головоломка от Square Enix. Вы играете за девушку со способностью перематывать время, чтобы что-то поменять. Вам надо будет расследовать загадочное исчезновение человека.

Механика игры довольно хорошая с приличной графикой и забавной историей. Иногда диалоги получаются немного затянутыми, но никто не идеален. Приятно, что играть в эту игру можно бесплатно. У Square Enix также есть приквел, доступный для Android.

Скачать Life is Strange из Google Play

The Professor Layton series — истории профессора

Серия ”Профессор Лэйтон” — это популярные мистические игры от Nintendo DS. Теперь она перенесена на Android. Сейчас доступно четыре игры, но перед скачиванием каждой вам стоит проверить ее стоимость.

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Игры имеют схожий характер. Профессор Лейтон отправляется в путешествие, чтобы разгадать различные загадки. Серия была очень популярна на Nintendo DS и, возможно, она получит популярность и на смартфонах. Если вы купите игру, то сможете играть в нее без рекламы и внутренних покупок.

Скачать The Professor Layton из Google Play

Rusty Lake and Cube Escape — несколько игр

Rusty Lake является разработчиком в Google Play, и практически все ее игры являются мистическими. Cube Escape — это серия игр с механикой квеста, в которую входит десять игр.

Все эти игры используют пошаговую механику для того, чтобы перемещаться и взаимодействовать с игровым миром. В серии Rusty Lake гораздо больше сюжета, чем в Cube Escape, но, скорее всего, обе игры вам понравятся. Это отличные мистические игры.

Скачать Rusty Lake and Cube Escape из Google Play