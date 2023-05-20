Подборка лучших симуляторов поезда. Для истинных железнодорожников

Есть в поездах та самая романтика, которая заставляет сидеть на мосту и смотреть вслед удаляющему в закат составу. Тут, как с авиацией. Если вы прониклись манящей красотой грохочущих монстров, она вас уже не отпустит. Но когда встает вопрос, во что поиграть на смартфоне, если любишь подобные игры, ответить на него становится довольно сложно. Даже я с ходу не посоветую ничего кроме серии ”магнатов”. Но я подготовился и собрал несколько игр, в которые захочет поиграть каждый фанат железных дорог.

DeckEleven’s Railroads — почти железнодорожный магнат

DeckEleven’s Railroads — игра о стиле Магнатов, но с большим упором в сторону железнодорожной тематики. Ваша цель — построить сеть железных дорог, чтобы доставлять вещи из пункта А в пункт Б. У вас будет выбор конструкции путей, типов локомотивов и многого другого.

Игра сделана на удивление хорошо, и он предлагает не самую лучшую, но интересную графику. Она теплые и забавная, но не слишком мультяшная. Часть игры доступна бесплатно в качестве демонстрации. Дальше вам решать, переставать играть или думать, как ее оплатить. Это очень хорошая игра, если вы хотите поиграть во что-то подобное.

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Highbrow Interactive — популярный симулятор поезда

Highbrow Interactive выпускает множество симуляторов поездов. Самыми популярными из них, по-видимому, являются Indonesian Train Simulator, Indian Train Simulator и Euro Train Simulator. Все три предлагают более или менее одинаковый формат. Однако поезда, окружение и другие мелкие детали меняются в зависимости от региона.

Вы можете изменить погоду, поезд, время, сигналы, станции и даже людей на вокзале. В играх могли бы использоваться лучшие текстуры, и есть несколько ошибок, но плозими их это не делает.

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OpenTTD — версия Transport Tycoon

OpenTTD — это версия популярной игры Transport Tycoon с открытым исходным кодом. Она включает в себя как онлайн, так и офлайн-игру, а также многопользовательский режим. Ваша цель — построить функциональную транспортную систему. Это касается не только поездов, но именно они являются главным элементом игрового процесса.

Игроки перевозят различные вещи, получают доход и используют этот доход для дальнейшего расширения. Некоторые пользователи сообщали об ошибках в игре, но их очень мало. Если вам нежен более специализированный симулятор поезда, лучше поискать что-то другое, но для своего направления игра очень хороша

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Pocket Trains — старая игра про поезда

Pocket Trains — старый, но все еще увлекательный симулятор поезда. Игроки управляют железными дорогами и развивают их, перевозя грузы и получая доход. Кроме того, они собирают различные детали поездов, выполняют ежедневные задания и делают кучу других вещей.

Ретро-графика означает отсутствие реализма. Но остальная часть игры деле довольно хороша. Благодаря тому, что она довольно старая, больших проблем в ней нет и все работает очень стабильно. Однако жалобы на ошибки все равно встречаются время от времени. Куда же без них? Особенно в бесплатной игре.

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Tiny Rails — 2D-симулятор

Tiny Rails — это 2D-симулятор поезда. Вы начинаете со скромной железнодорожной компании, доставшейся вам по наследству. Ваша задача состоит в том, чтобы улучшить и увеличить количество маршрутов, чтобы заработать еще больше денег. Это делается с помощью системы улучшений, а также покупки железнодорожных станций по всему игровому миру.

Это далеко не так сложно, как может показаться и проще, многих других игр из этого списка. Это одна из самых простых игр, и она отлично подходит для того, чтобы убить время. Элементы бесплатной игры делают ее немного утомительной. Но у вас есть выбор, играть бесплатно или икать способ оплатить ее.

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Train Sim — просто симулятор поезда

Train Sim — одна из самых популярных игр-симуляторов поездов для Android, которую скачали более десяти миллионов раз. Игра гордится своей реалистичностью. Игроки получают доступ к более чем 40 типам вагонов, 50 настоящим поездам, 11 средам и многому другому.

Больше похоже, что игру старались сделать красивой, чем реалистичной, но от этого она не становится хуже. Она также очень удобна для детей и тех кто не против поучиться игровому процессу. Вы по-прежнему можете подбирать пассажиров, перевозить грузы и многое другое. Тут даже можно сидеть на пассажирском сиденье собственного поезда и наблюдать за пейзажем во время поездки.

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