Привычные игры для Android с праздничными обновлениями, которые стоит скачать

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Артем Сутягин

Праздничный сезон в самом разгаре, и множество игр, которые мы все так любим, преобразились, чтобы лучше соответствовать атмосфере этих дней. Для этого они получили новые скины, графику или другие визуальные элементы. Иногда это смотрится очень необычно и интересно. Все это призвано собрать старых и новых игроков вместе, чтобы насладиться новым контентом. Мы собрали не самые редкие, но хорошие игры, которые выделяются из толпы, предоставляя качественные зимние темы, которыми каждый сможет насладиться.

Привычные игры для Android с праздничными обновлениями, которые стоит скачать. Новый год даже привычные игры делает необычными. Фото.

Новый год даже привычные игры делает необычными

Final Fantasy vii: Ever Crisis — новая миссия в старой игре

Рождественское событие Final Fantasy vii: Ever Crisis очаровывает своей оригинальностью, предоставляя новую миссию, в которой пряничный персонаж крадет подарки у главных героев. Эта миссия доступна в течение очень ограниченного времени, давая дополнительные награды за участие, включая боевые очки и эксклюзивное оружие.

На первый взгляд, событие выглядит довольно сомнительно, привнося праздничные элементы в «не праздничную» игру, но разработчики не могли упустить возможность добавить хоть что-то новое в привычную для многих игру.

Скачать Final Fantasy vii: Ever Crisis

COD Mobile — лучший шутер для Android

Взрывной экшен и захватывающие игровые режимы Call of Duty Mobile стали еще интереснее благодаря зимнему событию 11 сезона Siren Song, добавившему в приложение целый ряд новых возможностей, включая новое оружие, новую косметику, новые скины, новую карту и новый класс персонажа. Игроки получат доступ к Miami Blitz — совершенно новой многопользовательской карте с елками и праздничными огнями.

Отличные игры для тех кто хочет управлять миром.

На 21-м уровне вы получите штурмовую винтовку Groza — отличное скорострельное оружие. И это еще не все. Многое другое разблокируется бесплатно вплоть до 50-го уровня. В 11-м сезоне достигнут хороший баланс между простыми косметическими улучшениями и настоящим усовершенствованием игрового процесса. В общем, вы получите удовольствие, если вам нравится ранговая прогрессия.

Скачать COD Mobile

Genshin Impact — новые возможности Геншина

В эти дни красочный состав персонажей Genshin Impact получит новые возможности, новые миссии и уникальные режимы боя. События Twilight Arbiter, Azure Excursion и Epitome Evocation повышают уровень выпадания двух эксклюзивных пятизвездочных персонажей и оружия, а также множества четырехзвездочных персонажей и оружия.

Событие Lil Fungi’s Fun-Tastic Fiesta предлагает новые испытания и награды для игроков 20-го уровня, а Ley Line Overflow дает возможность удвоить количество выпадающих наград. Впечатляющее количество праздничных расширений Genshin Impact выглядит уместно и празднично, делая акцент на внутриигровых наградах в обмен на участие, но при этом не теряя своего фирменного стиля и высокого качества.

Скачать Genshin Impact

Animal Crossing — игра про переход дороги

Закончим чем-то по-настоящему уютным. Animal Crossing: Pocket Camp отмечает праздники событиями, предметами и наградами на зимнюю тематику. За выполнение заданий, таких как квесты на поиск предметов и задания на исследование, игрок получит печенье — специальный предмет, открывающий доступ к сезонным наградам. С наступлением декабря доступны зимние украшения и предметы для персонализации, что дает игрокам отличный повод вернуться в игру еще раз.

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Это расширение полностью посвящено теплой атмосфере холодных месяцев, в нем вы найдете множество свежих и редких настраиваемых скинов, аксессуаров и предметов, не говоря уже о множестве интересных активностей.

Скачать Animal Crossing

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