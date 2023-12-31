Привычные игры для Android с праздничными обновлениями, которые стоит скачать

Праздничный сезон в самом разгаре, и множество игр, которые мы все так любим, преобразились, чтобы лучше соответствовать атмосфере этих дней. Для этого они получили новые скины, графику или другие визуальные элементы. Иногда это смотрится очень необычно и интересно. Все это призвано собрать старых и новых игроков вместе, чтобы насладиться новым контентом. Мы собрали не самые редкие, но хорошие игры, которые выделяются из толпы, предоставляя качественные зимние темы, которыми каждый сможет насладиться.

Final Fantasy vii: Ever Crisis — новая миссия в старой игре

Рождественское событие Final Fantasy vii: Ever Crisis очаровывает своей оригинальностью, предоставляя новую миссию, в которой пряничный персонаж крадет подарки у главных героев. Эта миссия доступна в течение очень ограниченного времени, давая дополнительные награды за участие, включая боевые очки и эксклюзивное оружие.

На первый взгляд, событие выглядит довольно сомнительно, привнося праздничные элементы в «не праздничную» игру, но разработчики не могли упустить возможность добавить хоть что-то новое в привычную для многих игру.

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COD Mobile — лучший шутер для Android

Взрывной экшен и захватывающие игровые режимы Call of Duty Mobile стали еще интереснее благодаря зимнему событию 11 сезона Siren Song, добавившему в приложение целый ряд новых возможностей, включая новое оружие, новую косметику, новые скины, новую карту и новый класс персонажа. Игроки получат доступ к Miami Blitz — совершенно новой многопользовательской карте с елками и праздничными огнями.

Отличные игры для тех кто хочет управлять миром.

На 21-м уровне вы получите штурмовую винтовку Groza — отличное скорострельное оружие. И это еще не все. Многое другое разблокируется бесплатно вплоть до 50-го уровня. В 11-м сезоне достигнут хороший баланс между простыми косметическими улучшениями и настоящим усовершенствованием игрового процесса. В общем, вы получите удовольствие, если вам нравится ранговая прогрессия.

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Genshin Impact — новые возможности Геншина

В эти дни красочный состав персонажей Genshin Impact получит новые возможности, новые миссии и уникальные режимы боя. События Twilight Arbiter, Azure Excursion и Epitome Evocation повышают уровень выпадания двух эксклюзивных пятизвездочных персонажей и оружия, а также множества четырехзвездочных персонажей и оружия.

Событие Lil Fungi’s Fun-Tastic Fiesta предлагает новые испытания и награды для игроков 20-го уровня, а Ley Line Overflow дает возможность удвоить количество выпадающих наград. Впечатляющее количество праздничных расширений Genshin Impact выглядит уместно и празднично, делая акцент на внутриигровых наградах в обмен на участие, но при этом не теряя своего фирменного стиля и высокого качества.

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Animal Crossing — игра про переход дороги

Закончим чем-то по-настоящему уютным. Animal Crossing: Pocket Camp отмечает праздники событиями, предметами и наградами на зимнюю тематику. За выполнение заданий, таких как квесты на поиск предметов и задания на исследование, игрок получит печенье — специальный предмет, открывающий доступ к сезонным наградам. С наступлением декабря доступны зимние украшения и предметы для персонализации, что дает игрокам отличный повод вернуться в игру еще раз.

Лучшие игры с ПК, в которые теперь можно играть на Android.

Это расширение полностью посвящено теплой атмосфере холодных месяцев, в нем вы найдете множество свежих и редких настраиваемых скинов, аксессуаров и предметов, не говоря уже о множестве интересных активностей.

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