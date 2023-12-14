Лучшие игры с ПК, в которые теперь можно играть на Android

Ни для кого не секрет, что производительность смартфонов уступает компьютерам и современным консолям. Тем не менее, в последнее время карманные устройства стали заметно мощнее, и появилось немало игр, портированных с ПК на Андроид. В отличие от других творений мобильного гейминга, в них не только хорошая графика, но и полное отсутствие доната, а также проработанная сюжетная линия.

Обратите внимание, что почти все игры с ПК на Андроид платные. Но это еще полбеды. С 2022 года многие из них скрыты от российских пользователей в Play Маркете. Для обхода ограничений нужно либо завести иностранный аккаунт Google, воспользовавшись нашей инструкцией, либо скачать APK на одном из пиратских сайтов. При выборе второго варианта мы лишь расскажем о лучших играх с ПК на Андроид, а поиск источника для загрузки ляжет на ваши плечи.

Где скачать GTA на Android

Говоря об играх с ПК на телефон, в первую очередь нужно напомнить о серии Grand Theft Auto. Несколько лет назад с компьютеров на мобильные устройства были портированы GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Хотя у каждой части свой сюжет и место действия, все они представляют собой игру с открытым миром на Андроид, где вы сможете свободно перемещаться по американским мегаполисам, попутно поднимаясь в криминальной иерархии.

Скачать GTA III на Android

Скачать GTA: Vice City

Скачать GTA: San Andreas

GTA на Android не ограничивается тремя играми. С других платформ также были портированы GTA: Chinatown Wars (PSP) и GTA: Liberty City Stories (PlayStation 2). Можете поиграть и в них, если вдруг наскучат классические части.

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Max Payne для смартфонов и планшетов

Еще одна игра Rockstar на Android — Max Payne. На компьютерах она появилась в далеком 2001 году, и выглядела просто шикарно для начала XXI века. Шутер от третьего лица, выполненный в стилистике нуара, использует несколько интересных технологий от замедления времени до чрезвычайно реалистичных лиц главных героев.

Скачать Max Payne на Android

В Max Payne на Андроид вам придется играть за Макса, который расследует убийство своей семьи. Все остальные подробности сюжета лучше узнать из самой игры, так что обойдемся без спойлеров.

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Как достать соседа на Андроид

Многие из тех, у кого был компьютер в нулевые годы XXI века, играли в Neighbours from Hell — проект, более известный в России под названием Как достать соседа. Теперь вспомнить об этой легендарной игре можно на смартфоне или планшете. Причем даже без иностранного аккаунта Google, ведь Как достать соседа на Андроид доступна для скачивания в том числе и в России, причем сразу в двух частях.

Скачать игру Как достать соседа

Скачать игру Как достать соседа 2

В этой аркаде для телефона вам предлагается играть за молодого человека Вуди, пригласившего домой телевизионную команду, чтобы снять реалити-шоу о том, как он измывается над своим соседом. Поверьте, будет весело!

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Игра Tropico для телефона

Недавно на Android появилась Tropico. Это портированная на телефон с ПК игра Tropico 3 в жанре политической стратегии. Вы почувствуете себя в шкуре карикатурного диктатора, которому довелось оказаться на посту президента в латиноамериканской стране, подозрительно напоминающей Кубу.

Скачать Tropico на Android

Цель игры Tropico на Android — остаться у власти до тех пор, пока уставшие от диктатуры жители тропического острова не свергнут засидевшегося правителя. Внутри вас ждет искрометный юмор и много сложных решений, от которых будет зависеть судьба эль-президенте.

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GRID Autosport для Android

Надоели аркадные гонки на телефоне и хочется поиграть во что-то серьезное без назойливого доната? Тогда скачайте GRID Autosport на Android. Это портированная с ПК игра 2014 года, отличающаяся невероятно крутой по меркам смартфонов и планшетов графикой.

Скачать GRID Autosport

GRID Autosport — это полноценный автосимулятор для телефона с реально существующими тачками и трассами. Открывайте новые машины, настраивайте их и выигрывайте заезды в увлекательной карьере, цель которой — стать лучшим гонщиком планеты.