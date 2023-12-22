Отличные игры для тех кто хочет управлять миром

Игры про управление миром или чем-то менее глобальным всегда вызывали интерес. В них можно почувствовать себя крутым бизнесменом, руководителем государства или целым властелином мира. В свое время они были очень популярны, но потом появилось много чего другого, и постепенно таких игр стало меньше. Но сейчас они снова возвращаются на былые высоты и адаптируются для смартфона. Мы уже рассказывали о некоторых из них, но это не повод не поговорить снова. Тем более, с тех пор вышло несколько новых интересных игр, и все они достойны включения в нашу традиционную игровую подборку. Поэтому заряжайте ваши смартфоны и давайте поиграем.

Sim Companies — игра про управление компанией

Sim Companies — это симулятор управления, в котором вы контролируете собственную компанию, управляете использованием ее активов и ведением дел. Вы начинаете с нескольких активов и развиваете их в выбранной вами отрасли. Вы можете развиваться в нескольких направлениях: производство, розничная торговля и исследования, каждое из которых имеет уникальные преимущества и недостатки.

Игра вырабатывает полезное умение определять, какие возможности для бизнеса хороши, а какие — нет. Это относится и к виртуальной экономике игры, где игроки реализуют свои стратегии развития, требующие принятия мудрых решений и дальновидности, чтобы опередить конкурентов. Это отличное времяпрепровождение, если вы хотите почувствовать себя генеральным директором без отвлекающих сложностей, вроде законодательства или прав работников.

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Farm Frenzy — веселая ферма для телефона

Farm Frenzy — симулятор, позволяющий построить свой собственный фермерский бизнес с помощью мини-игр. На протяжении впечатляющего разнообразия уровней игра требует генерировать активы с помощью в коллекции мини-игр на фермерскую тематику — от сбора яиц до доения коров. Деньги, полученные в этих мини-играх, можно использовать для создания активов, таких, как пекарни и молочные заводы, которые приносят еще больше денег.

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Это простая, но эффективная игра, заставляющая вас увлечься фермерством и добычей ресурсов. Хотя есть некоторые проблемы со стабильностью и пара проблем с балансом, они не являются критическими, и вы можете управлять своей фермой так, как считаете нужным.

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Mini Metro — симулятор строительства метро

Mini Metro — это симулятор менеджера, в основе которого лежит развитие метрополитена. Начните с упрощенной схемы цветных линий поездов и повышайте их эффективность, пока появляются новые станции и растет количество пассажиров. По мере прохождения игры вы будете получать улучшения — от дополнительных вагонов до уникальных типов рельсов.

Регулируйте свои возможности с помощью настроек сложности и добивайтесь внутриигровых достижений, если вы любите сложные задачи. В любом из режимов вы получите настоящее удовольствие.

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Tiny Tower: 8 Bit Retro Tycoon — строительство небоскреба

В Tiny Tower: 8 Bit Retro Tycoon вам предстоит стать управляющим развивающегося небоскреба, распоряжающимся учреждениями и жильем для постоянно растущего количества жителей. После довольно подробного обучающего курса вы можете бесконечно строить, поднимая и опуская на лифте симпатично нарисованных жителей в стиле пиксель-арт.

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Вы сможете вкладывать деньги в магазины и рестораны и улучшать их, увеличивая прибыль для строительства новых этажей. Учитывая, насколько высокими могут быть здания, эта игра отлично подходит для большого экрана планшета. В Tiny Tower: 8 Bit Retro Tycoon вы втянетесь в приятную рутину, медленно, но верно улучшая свой бизнес, что не может не радовать. Игра также поддерживает облачные сохранения, так что можно не беспокоиться о потере достигнутого прогресса.

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Battle of Polytopia — игра про управление королевством

В Battle of Polytopia вам предстоит управлять собственным процветающим королевством и за ограниченное количество ходов увеличивать его размеры, сложность и разрушительную мощь, защищаясь от соперников, пытающихся сделать то же самое. Игроки должны добывать древесину и дичь, чтобы обучать солдат, которые могут завоевывать другие деревни для включения их в состав империи.

Когда вы будете встречаться с солдатами из соперничающих королевств, вам предстоит принять бой насмерть с пошаговыми боями в один ход. Продвигаясь по древу технологий и используя многочисленные пути развития, вы увеличиваете свой счет, и игрок, набравший наибольшее количество очков в конце игры, побеждает. Игра обладает напряженными стратегическими качествами шахмат, делая матчи захватывающими и приятными.

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Earth Inc. — игра про покорение мира

Earth Inc. — это игра в стиле «Магната», в которой вам предстоит превратить небольшую шахту в компанию мирового масштаба. Геймплей включает в себя различные мини-игры, направленные на получение прибыли: от найма шахтеров до повышения контроля над поставками.

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Ваш бизнес расширяется по мере роста рабочей силы и капитала, то есть до тех пор, пока вы не исчерпаете ресурсы Земли для завоевания и не переберетесь в другие миры. Это, как ни странно, уже вторая игра с бизнесом, который ведет вас в космос, что еще более странно, если учесть, что вы начинаете как горнодобывающая компания. Игра опирается на тему капитализма с его стремлением к бесконечному росту и безразличием к сохранению окружающей среды, что может немного отталкивать, несмотря на очевидную иронию.

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My Colony — игра про создание цивилизации

My Colony — это игра, посвященная созданию цивилизации и колонизации враждебной среды, в которой основное внимание уделяется управлению ресурсами, развитию общества и экономической стабильности. Игра начинается с того, что у игрока очень мало возможностей для работы, и ему поручается собирать ресурсы и преобразовывать окружающую территорию с помощью строений и людей.

Как только общество достигает определенного уровня сложности, позволяющего управлять им самостоятельно, игрок может уйти и построить что-то другое в ином месте. Игроки получают впечатляющее количество бесплатных возможностей по настройке и персонализации предметов, чтобы оставить свой след в цивилизации, которую они оставляют после себя.

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