Как найти скрытую пасхалку в любой версии Android и какие они

Многие любят Android за то, что смартфоны хорошо работают, имеют много возможностей, и позволяют сделать то, что не позволяют многие другие гаджеты. Кто-то ценит Android за дизайн устройств, на которые установлена эта операционная система. А кому-то интереснее всего пасхалки, которые установлены на новые версии этой операционной системы. Прошу заметить, самой распространенной в мире операционной системы. В этой статье обсудим все пасхалки, которые были более чем за 10 лет существования Android. Кто-то испытает чувство ностальгии, а кто-то просто посмотрит, как это было и сравнит с тем, что у нас есть сейчас. Скажу честно, раньше мне нравилось больше. Думаю, вам тоже.

Как найти пасхалку в Android

Google уже много лет прячет так называемые пасхальные яйца или просто пасхалки в разных версиях своей операционной системы Android. Наша любимая ОС приносила сюрпризы с каждой итерацией. Поэтому труды специалистов стоят того, чтобы мы их вспомнили.

Для того, чтобы открыть пасхалку, надо перейти в настройки смартфона, выбрать пункт ”О телефоне”, после чего несколько раз часто коснуться поля с версией Android. Готово. Теперь можно развлекаться.

Пасхалка Android 10

Первыми, кто оценил пасхалки Android 10, были владельцы Google Pixel, ведь именно они смогли первыми установить эту версию на свои смартфоны. Другие бренды, правда, тоже подтянулись достаточно быстро и выкатили свои обновления.

Android 10 была первой версией этой ОС, которая не называлась в честь десерта

Несмотря на изменение названия, Android 10 не стал отказываться от пасхалки. Сначала кажется, что найденному сюрпризу не хватает интерактива, но он есть и это не просто статичная картинка. Надо только потянуть одну из цифр и все станет понятно. Их можно передвигать в любое место экрана, как и слово ”Android”. Если несколько раз нажать на слово Android после того, как соберете «Q» из цифр (чтобы цифры крутились, надо подержать палец на них), откроется игра. Это будет японский сканворд. Цифры каждый раз генерируются заново — играть можно долго.

Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie был выпущен Google в октябре 2018 года вместе со смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL. Многие смартфоны до сих пор работают на этой версии ОС.

В пасхальном яйце этой версии скрыто что-то интересное. В дополнение к отображению логотипа Android Pie с гипнотическими цветами и кругами, которые медленно движутся, можно передвигать и саму картинку. Можно сводить или разводить пальцы и получить эффект бесконечного увеличения или уменьшения.

Android 8.0 Oreo

Когда была выпущена первая версия Android 8.0 для разработчиков, одним из первых, что все начали проверять, было наличие пасхалки. Изначально она была такая же, как в Android 7.0 Nougat, но в четвертой бета-версии все изменилось и прошивка обзавелась своей пасхалкой.

Пасхалка представляла из себя синий экран с черным осьминогом, плавающим по кругу. Именно к пасхальному яйцу отсылает яйцевидная голова осьминога. Если коснуться этой головы и перемещать палец по экрану, то весь осьминог будет двигаться за ним.

Возможно намеком именно на восьмую версию Android является то, что у этого животного восемь ног. Ну или щупалец. В остальном пасхалка довольно проходная.

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Android 7.0 Nougat

В Android 7.0 ваша миссия после открытия пасхалки, состоит в том, чтобы привлечь кошек поесть из тарелки, которую вы им дадите. На самом деле, это не очень логично и далеко не все понимали, что надо делать и в чем заключается суть пасхалки.

Еще и активировать ее не так просто, как было во многих других случаях. Сначала надо запустить саму пасхалку, несколько раз коснувшись версии Android в настройках смартфона. Потом дождаться пока под буквой ”N” появится небольшой смайлик в виде кота. Дальше надо будет вытянуть шторку уведомлений сверху экрана, дважды проведя пальцем от верхней грани экрана.

Когда появится шторка уведомлений, она не будет иметь привычный вид, но там будет пункт ”Миска”. Нажимаете на нее, выбираете в открывшемся окне тип еды, которой хотите покормить кота, и все, дело сделано. Теперь вы покормите виртуального кота.

Android 6.0 Marshmallow

Пасхалка шестой версии Android мне нравилась больше всего. Это была бесячая игра в духе знаменитой Flappy Bird. Сначала она раздражала тем, что ничего не получалось, но потом, если набить руку, начинало получаться очень даже неплохо.

Игра была сложная, но она была куда интереснее, чем просто анимированные пасхалки. Чтобы добраться до зефира, надо было провести робота между препятствий. Касаниями экрана его можно было подбрасывать. Фон двигался и, подбрасывая этого робота, надо было попасть в разрывы. Вот и вся суть, но было интересно. Опять же, если преодолеть первый этап, когда ты не мог пройти 1-2 поворот и хотелось все бросить.

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Android 5.0 Lollipop

Подробно останавливаться на этой версии пасхалки не стоит. Если бы мы рассматривали прошивки не от новой к старой, а наоборот, то не стоило бы подробно останавливаться на версии Android 6.0. Просто игры в них почти одинаковые и отличаются только фоном.

Вдохновлены обе эти игры были той самой Flappy Bird, которая заставила не одного пользователя отправить свой смартфон в стену. Слишком уж противной она была, если ты не мог ее пройти.

Android 4.4 KitKat

Пасхалка Android 4.4 KitKat отдает дань уважения всем прошлым версиям Android. После запуска на экране появлялась вращающаяся буква ”К”, которую можно было нажать и удерживать, чтобы открыть логотип Android с написанием в стиле логотипа шоколадки KitKat, в честь которой и названа версия ОС.

Если нажать на этот логотип и подержать его, на экране появлялись логотипы предыдущих версий ОС в стиле плитки шоколада.

Android 4.1 Jelly Bean

Устройства под управлением Android 4.1 Jelly Bean встречают вас знаменитыми конфетами-бобами. Сначала появляется один, но если нажимать на него, то они появятся по всему экрану и можно будет кидаться и всячески перемешивать.

Это все! Большего в пасхалке этой прошивки нет. Запускается она также, как и все остальные — несколькими тапами по версии операционной системы в настройках телефона.

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Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Если вы натыкались на безумно дикую фантазию с кошкой Nyan Cat, которая бежит по небу, оставляя за собой след из радуги, вы наверняка поймете, к чему сделана пасхалка в версии Android 4.0.

Зеленый робот в этой прошивке будет так же перемещаться по небу. Смотрится это немного странно, но тогда на волне популярности разработчики сделали именно такой вариант пасхалки.

Робот был таким же пиксельным восьмибитным, как и кошка. Только по небу он перемещался, улетая в космос. Основная разница была именно в этом.

Android 3.0 Honeycomb’s

Пасхалка версии Android 3.0 Honeycomb’s показывала знаменитого робота, символизирующего операционную систему в виде какой-то мрачной пчелы. Выполните те же действия, что и упомянутые выше, чтобы активировать его, и вы увидите, что это неоновая пчела. Под жалом пчелы появится квадратная коробка со словом «REZZZZZ».

Во вселенной Tron, частью которой, по-видимому, является пчела, «Rezzing» — это термин, используемый для создания человека или объекта в игровой сетке. Никто толком не знает, почему Google сделала именно так. Но на то она и пасхалка.

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Android 2.3 Gingerbread

Есть ощущение, что тот, кто утверждал заставку Android 2.3, пересмотрел ужастиков. Поэтому пасхалка имеет несколько пугающий вид. Она показывает нарисованное вручную изображение демонического, одетого в галстук-бабочку, пряничного человечка с желтыми глазами в окружении зомби. Радом с пряничным человечком стоит смущенный Android

Это первое пасхальное яйцо не только тревожит, но и поразительно отличается от более поздних попыток Google. Как говорится, не зашло.

Пасхалка Android 11

Пока рано говорить о том, какая пасхалка будет в финальной версии Android 11, но многим это уже интересно. Хотелось бы, чтобы она была необычная и сложная. Возможно, какая-то игра или просто загадка. Не очень интересно просто открывать ее и пялиться на картинку. Хотелось бы, чтобы было над чем поломать голову.

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Лучше даже, чтобы она была сделана так, чтобы ответ на ее ”раскрытие” был неочевиден. Чтобы надо было самому посидеть и поломать голову, что же надо сделать с логотипом или чем-то еще. Чтобы поиск в Интернете не давал ответа и у каждого генерировалось рандомное поведение. Или путь, который надо пройти, чтобы увидеть результат. Тогда это действительно будет интересно.