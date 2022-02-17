Дудлы от Google. Все, что нужно знать

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Артем Рахматуллин 0

Сейчас про Дудлы от Google не слышал только ленивый. Думаю, что каждый из нас хоть раз обращал внимание на картинки на стартовой странице Гугл. И многие замечали, что часто они связаны с каким-то важным событием, которое происходит в мире. На самом деле за простыми изображениями стоит серьезная работа целой команды сотрудников. И далеко не всегда изображения ограничены одними лишь картинками. Анимации, игры — чего только здесь не встретишь. В статье подробно расскажем о Дудлах и обсудим разные интересные детали на этот счет.

Рассказываем вам о том, что таит за собой известный во всем мире поисковик.

Google хочет превратить Android в iOS, но не знает как.

Что обозначает слово Дудл

Слово «Doodle» в дословном переводе с английского означает «каракули», однако благодаря компании Google в нашем лексиконе оно уже давно приобрело новое значение.

Первый Дудл использовали в компании 30 августа 1998 года. Каракули были приурочены к Фестивалю «Burning Man», которое и по сей день проходит в США. Интересно, что это произошло еще до того момента как основатели Google зарегистрировали свой поисковик в сети. Выходит, что Doodle даже старше, чем сама поисковая система.

Так выглядел первый Doodle. Никто и подумать тогда не мог, что это станет традицией.

Сейчас Дудлами называют любые измененные логотипы компаний. В создании Doodle нет никаких определенных правил. Меняться может все что угодно, начиная с самих символов, заканчивая фоном изображения.

Дудлы привнесли много новых идей в дизайнерское искусство. Теперь идею Гугл подхватили и другие бренды, так что в будущем мы должны увидеть еще кучу разных интересных логотипов.

Что такое Дудлы в виджете поиска Google

Дудл в честь романа Граф Монте-Кристо Александра Дюма. Выглядит впечатляюще.

Дудлы – это измененные картинки, анимации и игры на основе логотипов компаний, которые появляются на стартовой странице Google и приурочены к различным историческим событиям, праздникам и важным мероприятиям.

Вы всегда можете зайти в Google в любой знаменательный день и посмотреть, что там находится в данный момент. Если нажать на такую картинку, Google автоматически введет запрос в поисковую систему и объяснит, в честь чего нарисован новый логотип. За всю историю компания создала более 4000 разных логотипов.

Кто рисует Дудлы для Google

Над каждым Дудлом работает целая группа художников и инженеров, которых в компании называют дудлерами. Сами художники отмечают, что на создание одного логотипа иногда может уйти несколько месяцев упорной работы. Кстати, многие из логотипов, которые мы видим на стартовой странице были созданы специально для России.

Часть команды, которая работает над Дудлами.

Например, совсем недавно в компании выпустили рисунок приуроченный к 150-летию Государственного исторического музея в Москве. Признаться честно, это один из моих любимых дудлов. Особенно приятно, когда в корпорации внимательно относятся к пользователям из других стран. К слову, увидеть большинство дудлов, приуроченных к российским событиям, могут только пользователи российской версии сайта.

Идеи для дудлов подают не только художники и инженеры компании, но и сами пользователи. Если у вас есть какая-то интересная идея для Дудла, вы всегда можете отправить ее на почтовый ящик корпорации, который указан в конце их странице, посвященной фирменным картинкам.

Как убрать Дудлы

Мне кажется, что Google и без того очень минималистичный, а если еще и отключить Дудлы, то станет совсем грустно и одиноко. Однако я знаю, что многие из наших читателей уважают Гугл за простоту и не собираются нагружать фирменное приложение лишними анимациями.

Чтобы отключить Дудлы в Google, вам необходимо:

  • Открыть фирменное приложение Google на Android.
  • В правом верхнем углу нажать на значок профиля.
  • Затем перейти в Настройки, Общие.
  • Выключить тумблер напротив пункта Дудлы в виджете Поиска.

Отключаем Doodles в приложении Google.

Ровно таким же способом вы можете включить Дудлы на своем смартфоне в приложении Google. А если хотите отключить Дудлы в Google Chrome, воспользуйтесь расширением AdBlock. Ранее мы подробно рассказывали о нем в контексте блокировки рекламы на YouTube.

Как играть в Дудлы гугла

Как я уже говорил выше, частенько в Гугл появляются игры. Из последних игр, которые выпускала компания, я бы отметил проект, выпущенный в честь Олимпийских игр в Токио. Мы уже рассказывали вам про нее в Яндекс.Дзен, где подробно разобрали механику игры и другие нюансы.

Google частенько выкатывает разные игры на стартовой странице. Играйте на здоровье.

К слову, если хотите затестить игру сейчас, это тоже можно сделать. Мало кто знает, но у Google есть архив Дудлов, где собираются все изображения. Он открыт для каждого, поэтому если вы что-то пропустили, то переживать точно не стоит. Я попробовал поиграть в настольный теннис с Олимпийских игр и залип минут на 30. В общем, рекомендую!

Лучшие логотипы Doodle от Google за последние 20 лет.

Обращаете внимание на Дудлы от Google? Какие запомнились вам больше всего? Пишите дату в комментариях, а мы посмотрим в архиве. Думаю, что всем будет интересно.

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