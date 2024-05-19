Шесть бесплатных игр для Android, в которые можно играть в любом месте без доступа к сети

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, а время — бесценным ресурсом. Представьте, вы застряли в пробке, ожидаете своей очереди или просто наслаждаетесь хорошей погодой в парке. Эти офлайн-игры позволят вам не просто поиграть во что-то, но и сделать это без доступа к интернету. Приведу несколько примеров, которые не только не стыдно посоветовать, но и поиграть в них приятно. Заряжайте ваши смартфоны, пока читаете эту подборку, и давайте поиграем.

The Battle of Polytopia — Битва за Политопию

The Battle of Polytopia — это пошаговая стратегическая игра в стиле цивилизации. В ней все происходит так, как вы и ожидали от подобной игры. Вы пытаетесь контролировать карту, расширять свое королевство, осваивать новые технологии, побеждать противников и исследовать новые территории.

В игре есть однопользовательский и многопользовательский режимы, причем оба доступны в автономном режиме. Кроме того, в игре есть несколько других режимов, разнообразные действия, таблица лидеров с лучшими результатами и случайно генерируемые карты, чтобы каждый перезапуск был новым опытом. Игра выполнена в стиле Minecraft, что выглядит очень интересно.

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Crossy Road — игра про переход зверей через дорогу

Crossy Road — одна из самых популярных мобильных игр. По сути, это Frogger поколения мобильных игр. Вы ведете цыпленка по дороге, пересекаете ручьи и обходите различные препятствия.

Отличные игры для Android, на которые не жалко потратить свое время.

В игре более 150 коллекционных персонажей, локальный и онлайн мультиплеер (если вы играете по сети), поддержка офлайн, поддержка Android TV и многое другое. Это семейная игра, в которую можно играть бесплатно. Приобретения в приложении — это в основном косметические вещи, которые не влияют на игровой процесс.

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Pocket City — игра про строительство города

Pocket City во многом напоминает Sim City. Это градостроительный симулятор, который работает практически так же. Вы строите дороги, здания и все остальное, что нужно городу. Игроки могут устраивать вечеринки, общаться с друзьями и даже попадать в неприятности, например, пожары. Чтобы зарабатывать деньги, повышать уровень, открывать новые здания и земли, нужно соблюдать баланс.

Бесплатная версия содержит базовую игру с рекламой. Премиум-версия, которую придется покупать, добавляет больше возможностей, режим песочницы и убирает рекламу. Это одна из лучших градостроительных игр в Google Play, в которую можно играть не только в автономном режиме, но и без покупок приложений.

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Продолжение игры, Pocket City 2, также уже доступно. В нем есть все особенности Pocket City, но больше возможностей для улучшения качества жизни и некоторые многопользовательские функции. Однако в сиквеле больше внимания уделяется созданию мира, и в нем также есть квесты, которые вы можете выполнить. Базовая версия Pocket City отличается более расслабленным игровым процессом.

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Cover Fire — хороший шутер для Android

Cover Fire — это отличный офлайн-шутер для Android. Она обладает потрясающим 3D-визуальным оформлением и захватывающим саундтреком. В игре есть несколько режимов, включающих сюжетный режим из 12 глав, армейские миссии, оперативные задания, а также режим, в котором можно стрелять за рулем.

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На выбор предлагается несколько персонажей, каждый из которых обладает своим уникальным оружием. Управление очень простое, так что у вас не возникнет никаких трудностей с игрой, а системные требования у нее невысокие. Это означает, что она легко пойдет на почти любом смартфоне. В игре также есть режим выживания среди зомби и режим миссий Black-ops для автономной игры. Есть и соревновательный онлайн-режим, его тоже можно попробовать. Кроме того, в игре есть куча эксклюзивного контента и событий.

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Shadow of Death — приключенческая игра для Android

Shadow of Death — это эпическая, темная фэнтезийная приключенческая игра на выживание. Она похожа на Diablo, но с фигурками из палочек. Всего в игре четыре воина, каждый со своим оружием.

Игра имеет несколько стилей, множество режимов и не скупится на выдачу редких предметов время от времени. Игра работает полностью в автономном режиме, так что это достойный вариант, когда у вас есть свободное время.

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Grimvalor — ролевая игра для смартона

Grimvalor — это ролевая игра в жанре hack’n’slash для устройств на базе Android. Она обладает красивым визуальным оформлением и захватывающим саундтреком. В вашем родном городе, Валларисе, поселилась злая сила. Докопайтесь до тайны и пробивайтесь сквозь полчища врагов. Первая глава бесплатна и рассчитана на 1-2 часа игры. После этого вы сможете приобрести остальные четыре главы.

Игра имеет точное и хорошо настраиваемое сенсорное управление. Она также поддерживает игровые контроллеры для Android. Самое приятное в ней то, что она полностью автономна.

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Epic Conquest — игра в жанре фжнтези

Epic Conquest — это классическая однопользовательская ролевая игра в автономном режиме с отличным сюжетом. В нем есть все элементы, будь то приключения, завоевания или что-то еще. Вы не будете разочарованы. Диалоги выполнены в стиле визуальной новеллы, так что вы сможете насладиться выражениями лиц каждого персонажа. Кроме того, на протяжении всего игрового процесса вас будут сопровождать красивые CG-иллюстрации.

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В игре вас ждут напряженные стратегические сражения, и вы можете выбрать один из четырех уровней сложности. В ней четыре персонажа, каждый со своим уникальным стилем игры и оружием. Есть классическая система распределения навыков, оценка снаряжения, а также система навыков и мастерства. Хорошо, что игра довольно дружелюбна к f2p, то есть вам не придется платить за победу. Epic Conquest не очень требовательна к системе и может работать даже на старых устройствах.

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