Бесплатные игры для Андроид, которые потянет даже старый смартфон

Несмотря на обилие игр в Google Play, не все из них нормально работают на разных моделях смартфонов. Конечно, сейчас производители не жалеют компонентов и устанавливают более-менее производительные чипсеты даже в дешевые устройства, но как быть тем, кто приобрел телефон 2-3 года назад? Даже запаса прочности iPhone тех лет уже не хватает для работы некоторых функций, не говоря уже про ресурсоемкие игры. Думается, что каждый владелец возрастного Android-смартфона с этим точно сталкивался и наверняка задумывался о покупке новой модели. Тратиться не нужно: попробуйте эти игры для слабых смартфонов, от которых невозможно оторваться.

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Мотогонки для Андроид

Гоночные игры для Андроид — шикарный способ скоротать выходные, если надоел телевизор. Даже слабый смартфон с небольшим количеством оперативки без труда потянет Traffic Rider — мотогонки от первого лица. Ваша задача маневрировать на байке и проскальзывать в потоке мимо машин, накапливая бонусы. На них вы сможете приобрести запчасти или потратить на новый мотоцикл!

Трассы в игре будут меняться и усложняться, а в процессе их прохождения вы можете выполнять трюки на мотоцикле, получая дополнительные бонусы. Меняется также погода и время суток, поэтому вы точно не заскучаете. Платить за игру не нужно, рекламы мало, а также обойтись без встроенных покупок.

Мотогонки для Андроид

Гонки по бездорожью на смартфон

Любите гонки на телефоне, но устали от однообразных покатушек в Hill Climb Racing? Попробуйте Prime Peaks: эта гоночная игра близка по духу к оригиналу, но имеет более объемную продвинутую графику. Вам предстоит давить на газ, собирать бонусы, преодолевая препятствия. В дальнейшем можно тратить накопленное на улучшения своей тачки или приобретать новые. Избегайте аварий, иначе придется начинать прохождение с самого начала!

На первый взгляд, гоночная игра кажется очень простой, но трассы постоянно усложняются, а бензин быстро заканчивается. Гоните как можно быстрее, но соблюдайте осторожность, чтобы успеть приехать к чекпоинту. Игра без проблем пойдет даже на смартфоне со слабым процессором, а еще вы не потратите ни рубля. Смело скачивайте — точно не пожалеете!

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Игра про теннис бесплатно

Спортивные игры для Андроид — это не только футбол. Попробуйте Tennis World Open 2024, управление которой разительно отличается от других видов спорта! Пользователи в комментариях Гугл Плей отмечают, что это потрясающая игра — даже если вы не фанат тенниса, то быстро втянетесь и оторваться будет попросту нереально! Добавляет комфорта детализированная графика, которую каким-то чудом способен потянуть даже недорогой смартфон.

В игре есть персонажи более 25 профессиональных игроков и 16 турниров из разных стран. Можно играть на разных поверхностях, менять экипировку и даже запускать быстрый матч со случайным противником. Есть обучающий режим, если вы ни разу не играли в теннис на телефоне. Ну а механика — просто пушка: такое ощущение, будто управляешь настоящим человеком!

Теннис для Андроид

Необычная игра для Андроид

Bottle Jump — отличная игра на скорость и прокачку собственной реакции! Вам нужно нажимать на экран и делать так, чтобы бутылка постоянно находилась в полёте, не касаясь поверхности. Вроде бы, ничего особенного, но с каждым уровнем играть будет только сложнее, поэтому подбрасывать бутылку и ставить ровно получится далеко не у всех.

На всякий случай, знайте, что в Bottle Jump много уровней и крутая механика, поэтому все движения будут очень реалистичными. Игра не требует много ресурсов, собственно, как и ваших денег, поэтому можете ею наслаждаться даже на стареньком Xiaomi.

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Подвижная игра на скорость

Беги, сосиска, беги — одна из моих любимых. Это бесконечная игра с необычным персонажем, главная цель — постараться уберечь его от гибели. Забавный раннер для Андроид нагружен различными препятствиями и не так прост как кажется — сосиска может легко попасть в огонь или окажется разрезанной по частями. Из-за этого придется начинать прохождение заново.

В игре предусмотрены различные бонусы, с помощью которых можно докупить бустеры и другие улучшения. Есть даже неуязвимость, чтобы пройти сложные уровни! В Run, Sausage, Run есть немного рекламы, но она практически не мешается да и покупки не навязываются. Качайте и играйте — она вам не надоест.

Раннер для Андроид