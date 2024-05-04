Бесплатные игры для Андроид, которые потянет даже старый смартфон

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Иван Герасимов

Несмотря на обилие игр в Google Play, не все из них нормально работают на разных моделях смартфонов. Конечно, сейчас производители не жалеют компонентов и устанавливают более-менее производительные чипсеты даже в дешевые устройства, но как быть тем, кто приобрел телефон 2-3 года назад? Даже запаса прочности iPhone тех лет уже не хватает для работы некоторых функций, не говоря уже про ресурсоемкие игры. Думается, что каждый владелец возрастного Android-смартфона с этим точно сталкивался и наверняка задумывался о покупке новой модели. Тратиться не нужно: попробуйте эти игры для слабых смартфонов, от которых невозможно оторваться.

Бесплатные игры для Андроид, которые потянет даже старый смартфон. Эти игры потянет даже слабый смартфон. Фото: thirstymag.com. Фото.

Эти игры потянет даже слабый смартфон. Фото: thirstymag.com

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Мотогонки для Андроид

Гоночные игры для Андроид — шикарный способ скоротать выходные, если надоел телевизор. Даже слабый смартфон с небольшим количеством оперативки без труда потянет Traffic Rider — мотогонки от первого лица. Ваша задача маневрировать на байке и проскальзывать в потоке мимо машин, накапливая бонусы. На них вы сможете приобрести запчасти или потратить на новый мотоцикл!

Мотогонки для Андроид. Это очень увлекательные гонки, которые вам не дадут заскучать без интернета. Фото.

Это очень увлекательные гонки, которые вам не дадут заскучать без интернета

Трассы в игре будут меняться и усложняться, а в процессе их прохождения вы можете выполнять трюки на мотоцикле, получая дополнительные бонусы. Меняется также погода и время суток, поэтому вы точно не заскучаете. Платить за игру не нужно, рекламы мало, а также обойтись без встроенных покупок.

Мотогонки для Андроид

Гонки по бездорожью на смартфон

Любите гонки на телефоне, но устали от однообразных покатушек в Hill Climb Racing? Попробуйте Prime Peaks: эта гоночная игра близка по духу к оригиналу, но имеет более объемную продвинутую графику. Вам предстоит давить на газ, собирать бонусы, преодолевая препятствия. В дальнейшем можно тратить накопленное на улучшения своей тачки или приобретать новые. Избегайте аварий, иначе придется начинать прохождение с самого начала!

Гонки по бездорожью на смартфон. Эти гонки для Андроид подойдут для любого смартфона. Фото.

Эти гонки для Андроид подойдут для любого смартфона

На первый взгляд, гоночная игра кажется очень простой, но трассы постоянно усложняются, а бензин быстро заканчивается. Гоните как можно быстрее, но соблюдайте осторожность, чтобы успеть приехать к чекпоинту. Игра без проблем пойдет даже на смартфоне со слабым процессором, а еще вы не потратите ни рубля. Смело скачивайте — точно не пожалеете!

Скачать Prime Peaks

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Игра про теннис бесплатно

Спортивные игры для Андроид — это не только футбол. Попробуйте Tennis World Open 2024, управление которой разительно отличается от других видов спорта! Пользователи в комментариях Гугл Плей отмечают, что это потрясающая игра — даже если вы не фанат тенниса, то быстро втянетесь и оторваться будет попросту нереально! Добавляет комфорта детализированная графика, которую каким-то чудом способен потянуть даже недорогой смартфон.

Игра про теннис бесплатно. Эта игра заставит вас влюбиться в теннис. Фото.

Эта игра заставит вас влюбиться в теннис

В игре есть персонажи более 25 профессиональных игроков и 16 турниров из разных стран. Можно играть на разных поверхностях, менять экипировку и даже запускать быстрый матч со случайным противником. Есть обучающий режим, если вы ни разу не играли в теннис на телефоне. Ну а механика — просто пушка: такое ощущение, будто управляешь настоящим человеком!

Теннис для Андроид

Необычная игра для Андроид

Bottle Jump — отличная игра на скорость и прокачку собственной реакции! Вам нужно нажимать на экран и делать так, чтобы бутылка постоянно находилась в полёте, не касаясь поверхности. Вроде бы, ничего особенного, но с каждым уровнем играть будет только сложнее, поэтому подбрасывать бутылку и ставить ровно получится далеко не у всех.

Необычная игра для Андроид. Крутая игра на скорость, в которую можно играть бесконечно. Фото.

Крутая игра на скорость, в которую можно играть бесконечно

На всякий случай, знайте, что в Bottle Jump много уровней и крутая механика, поэтому все движения будут очень реалистичными. Игра не требует много ресурсов, собственно, как и ваших денег, поэтому можете ею наслаждаться даже на стареньком Xiaomi.

Скачать Bottle Jump

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Подвижная игра на скорость

Беги, сосиска, беги — одна из моих любимых. Это бесконечная игра с необычным персонажем, главная цель — постараться уберечь его от гибели. Забавный раннер для Андроид нагружен различными препятствиями и не так прост как кажется — сосиска может легко попасть в огонь или окажется разрезанной по частями. Из-за этого придется начинать прохождение заново.

Подвижная игра на скорость. Игра про сосиску не так проста как кажется! Фото.

Игра про сосиску не так проста как кажется!

В игре предусмотрены различные бонусы, с помощью которых можно докупить бустеры и другие улучшения. Есть даже неуязвимость, чтобы пройти сложные уровни! В Run, Sausage, Run есть немного рекламы, но она практически не мешается да и покупки не навязываются. Качайте и играйте — она вам не надоест.

Раннер для Андроид

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