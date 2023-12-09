Шикарные игры для Android, в которые можно играть снова и снова

Мобильные игры совершенствуются гораздо быстрее, чем многие другие технологии. Игры для Android, кажется, достигают новых высот каждый год. Мы видим все больше и больше релизов ААА-тайтлов, которые бросают вызов тому, на что способны телефоны, и даже бесплатные игры для Android становятся все лучше и лучше. Консоли и ПК по-прежнему привлекают львиную долю внимания в игровом мире, но мобильный гейминг все еще являются серьезной силой, с которой нужно считаться. На самом деле, как индустрия, она обогнала другие платформы еще несколько лет назад. Поэтому мы в очередной раз хотим представить вашему внимаю подборку отличных игр. О некоторых мы уже говорили, но их постоянное развитие заставляет делать это снова и снова.

Call of Duty: Mobile — лучший шутер

Мы много раз называли Call of Duty: Mobile лучшей игрой для Android. Она мгновенно стала очень популярной и быстро заняла место в списке лучших игр для Android всех времен. В игре есть как обычный FPS онлайн PvP-режим, так и королевская битва на 100 игроков. Это ставит ее в редкую категорию, где есть не только battle royale, как в PUBG Mobile, но и обычный FPS PvP, как в Critical Ops или Modern Combat. Здесь есть чем заняться, а геймплейная механика хорошая и приятная.

Это бесплатная игра, а большинство внутриигровых покупок — это косметические предметы. Вы можете потратиться на них, но в этом совершенно нет никакого смысла, если вы хотите просто играть и получать удовольствие.

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Coromon — игра в стиле Pokemon

На первый взгляд, Coromon может показаться бездумным клоном Pokemon, но на самом деле это нечто больше. Во многом вдохновленная 16-битными JRPG, Coromon обладает всем очарованием старых игр про укротителей монстров, а также некоторыми приятными улучшениями.

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В игре более 120 монстров, и у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Играть в Coromon — все равно что заново изучать жанр, и это здорово. Что не так хорошо, так это мелкие, но неприятные недостатки. В игре есть ограниченная пробная версия, а за полную надо платить. Возможно, это вполне оправдано, учитывая, какой высококлассный продукт вы получаете.

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Genshin Impact — самая известная игра для телефона

Genshin Impact — это ролевая игра в жанре экшен с механикой гача. Многие назвали ее лучшей игрой 2020 года. После выхода она получила широкое признание критиков за впечатляющие визуальные эффекты и отличный геймплей. Внешне игра немного напоминает Zelda: Breath of the Wild, но, вряд ли это недостаток.

В игре есть система партий, а новых персонажей можно получить с помощью системы гача или определенных игровых событий. Однако визуальные элементы, геймплейные механики и полностью открытый мир (в комплекте с планером) заставляют игру чувствовать себя гораздо менее ограниченной, чем многие другие в этом жанре.

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Legends of Runeterra — активная игра для смартфона

Legends of Runeterra — одна из нескольких замечательных игр от Riot Games, разработчика League of Legends. Это онлайн-боевик, схожий по масштабам с такими играми, как Hearthstone. Игроки собирают карты и героев, а затем строят из них колоды, чтобы сражаться с противниками в режиме онлайн.

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В игре максимально убран фактор случайности, и это в целом дает хороший игровой опыт. В ней более 100 чемпионов, множество карт, и вы можете приглашать друзей на дуэли с вами. Hearthstone долгое время возглавляла этот список, но пришло время для новых имен.

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Rocket League Sideswipe — аркада для Android

Rocket League Sideswipe — одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр для смартфонов. Это 2D-версия популярной игры для ПК и консолей, но она все равно остается быстрой и веселой. Игроки ездят на машинах и пытаются с их помощью забить гол гигантским футбольным мячом. В этой версии есть режимы 1v1 и 2v2, а большинство матчей занимает всего пару минут. Это делает игру отличным тайм-киллером для тех, кто не хочет играть в транспорте или в очереди.

Среди других особенностей игры — простое управление, оффлайновые матчи против ботов, некоторые социальные функции и сезонный пропуск, который можно заработать. Это не самая глубокая игра, но иногда самые увлекательные игры и не должны быть глубокими. Это просто хороший быстрый аркадный экшен.

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Vampire Survivors — игра про вампиров

Vampire Survivors — ретро-игра в стиле rogue-lite bullet hell, в которой вы отправляетесь с выбранным персонажем на поле с постоянно появляющимися монстрами. Ваш персонаж автоматически атакует, поэтому вам остается только использовать джойстик, чтобы передвигаться и избегать поражения.

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В игре есть масса персонажей и секретов, которые можно открыть, но учтите: каждый раунд может занять 30 минут и более, а сохранить свой прогресс нельзя.

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