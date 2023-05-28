Лучшие бесплатные игры для Android с мултиплеером

Для Android создано много отличных игр, но большинство из низ сделаны для одного игрока. Если вам хочется поиграть с кем-то по сети вам придется еще поискать что-то интересное. Как обычно, чтобы вы могли просто расслабиться и получать удовольствие, мы решили вам помочь и найти несколько интересных игры именно с возможностью мультиплеера, в которые можно поиграть бесплатно. Возможно, многие из них вы знаете, но что-то новенькое вы точно найдет. Поэтому, давайте без лишних рассуждений начинать нашу подборку.

Among Us — самая известная игра для Android

Among Us была одной из самых популярных многопользовательских мобильных игр в 2020 году, и люди до сих пор играют в нее немало. В игре есть куча игроков, перемещающихся по кораблю для выполнения различных заданий. Тем временем один или два игрока действуют как самозванцы и медленно пытаются убить всю команду.

Вы можете менять игру различными способами и настроить своего персонажа с помощью ряда дополнений. Вы можете купить больше надстроек через внутриигровые покупки в приложении, и именно так игра приносит доход разработчикам. Она не очень подходит для детей, но она довольно забавная, особенно, если вы хотите хорошего мультиплеера.

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Call of Duty: Mobile — лучший шутер для Android

Call of Duty: Mobile тоже не самая новая игра, но относительно многих других ее можно считать довольно свежей. Это онлайн-шутер от первого лица со множеством многопользовательских режимов.

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Среди режимов игры можно найти классические разовые сражения в духе 5 на 5, а также режим королевской битвы на 100 человек, похожий на PUBG и Fortnite. В игре также есть некоторые элементы легкой гачи, поскольку вы собираете известных людей из серии игр и настраиваете их с помощью различных скинов оружия и снаряжения. Ошибки все еще встречаются, но крайне редко. Поэтому играть можно.

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Garena Free Fire Max — хорошая стрелялка для Android

Garena Free Fire Max — последняя игра в серии Garena. Как и многие другие в списке, это шутер в стиле королевской битвы, в котором могут участвовать до 50 игроков в одном бою.

Вы можете объединяться в команды по четыре человека случайным образом или вместе с друзьями. Игроки входят в игру, находят оружие и сражаются друг с другом, пока не останется только одна команда или игрок. Это и есть победитель. У игры очень достойная графика, приличное управление и много всего, что можно было сделать для повышения качества.

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League of Legends: Wild Rift — хорошая MOBA для Android

League of Legends: Wild Rift — это игра в жанре MOBA, в которой вы соревнуетесь пять на пять. Вы и друзья объединяетесь, чтобы сразиться с другой командой как в обычных, так и в рейтинговых сражениях, чтобы узнать, кто из них лучший. Геймплей довольно хорош, и это одна из лучших MOBA игр для мобильных устройств.

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Вы можете присоединиться к играм в дуэте, трио или полной командой из пяти человек. Есть также множество чемпионов, которых вы разблокируете в процессе игры. Это отличная игра, в которой вам не нужно ”платить за победу”. Игра красивая, интересная и с хорошим геймплеем.

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Legends of Runeterra — новая многопользовательская игра

Legends of Runeterra — одна из новейших многопользовательских игр для Android. Это игра в стиле PvP с элементами дуэлей, сбора карт и автобаттлов. Игроки открывают карты, составляют колоды, назначают чемпионов и сражаются друг с другом. Есть 24 чемпиона и куча карт.

Кроме того, сложный, но увлекательный игровой процесс дает вам широкие возможности перехитрить своих противников. Это F2P (бесплатная игра), поэтому вам не нужно тратить деньги, чтобы хорошо провести время. Эта игра заменила Hearthstone в этом списке, но последняя по-прежнему остается отличным выбором в этом жанре.

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PUBG New State — новая игра из Google Play

PUBG New State — это новая игра PUBG в магазине Google Play. Это похоже на любую другую игру серии. Вы спрыгиваете с парашютом на карту с большим количеством других игроков, а затем сражаетесь, пока не останется только один.

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Игра поддерживает до 64 игроков. Есть также больше механик, таких как уклонение, а также больше оружия и предметов, которые игроки могут подобрать. Тут все не так хаотично, как в игре PUBG Mobile на 100 игроков, но все равно довольно весело. В игре были некоторые проблемы при запуске, но разработчики довольно хорошо их исправляют.

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Rocket League Sideswipe — автомобильный футбол

Rocket League Sideswipe — официальная игра Rocket League для мобильных устройств. Это не совсем то же самое, что и версия для ПК, но все равно довольно весело.

Игроки соревнуются в матчах один на один или два на два. Также вы можете играть с друзьями. Главная особенность в том, что забивать мяч в ворота надо при помощи автомобиля. По большей части игры проходят менее чем за две минуты, так что это хорошая игра для смартфона, которым мы чаще всего пользуемся на ходу. Игра не предлагает огромных заруб на большое количество игроков, как другие в этом списке, но от этого она не становится хуже. Ведь иногда хочется поиграть просто с один другом.

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