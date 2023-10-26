Отличные игры для Android, которые никогда не стыдно посоветовать

Ни для кого не секрет, что поиграть во что-то на смартфоне сейчас сложнее, чем раньше. Многие игры стали недоступны для скачивания в России, а какие-то — сложно оплатить. Но чтобы вам всегда было во что поиграть, мы регулярно собираем для вас лучшее, что можно скачать из Google Play и поиграть почти на любом смартфоне. В этой подборке мы собрали несколько игр, в которые лучше играть на планшете. На большом экране они смотрятся просто отлично. А в конце будет пара игр, которые являются портами старых хитов, в которые многим захочется поиграть. В этом нет никаких сомнений.

Civilization VI — хорошая стратегия для Android

Как и Total War: Medieval 2, Civilization VI борется с большим количеством ненужных элементов в интерфейсе. Особенно актуально это для телефона. Играя в эту обширную стратегическую игру на планшете, вы не будете бесконечно прокручивать страницу в поисках следующего юнита. Есть и некоторые ошибки. Например, серьезный разряд батареи не был исправлен с момента запуска игры, так что не отходите далеко от розетки.

Если убрать в сторону некоторые ошибки, вы обнаружите, что Civilization VI гораздо лучше работает на планшете, чем на смартфоне. Это идеальный способ скоротать время в долгой поездке. В нее можно играть долго и интересно.

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Sid Meier’s Railroads — игра про железные дороги

Второй порт Feral Interactive в этом списке, Sid Meier’s Railroads, страдает от тех же проблем, что и их порты Total War. Хотя разработчики аккуратно адаптировали древний пользовательский интерфейс игры для сенсорных экранов, на смартфоне играть будет сложнее, чем на планшете. Это факт, и с этим бессмысленно бороться — или привыкать, или переходить на планшет, если он у вас есть.

Игры про конец света для тех, кому не хватает острых ощущений.

Именно игра в Sid Meier’s Railroads на планшете — лучший способ погрузиться в эту классическую стратегию в наши дни. Являетесь ли вы поклонником поездов или просто наслаждаетесь экономической стратегией, мы настоятельно рекомендуем попробовать ее. Вы точно не пожалеете и будете запускать ее каждый день.

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RuneScape — развитая игра для планшета

RuneScape и ее ретро-брат Old School RuneScape — две лучшие MMORPG для Android. Но хотя минималистичный игровой процесс Old School RuneScape идеально подходит для устройств любого размера, огромное количество меню, окон и чатов RuneScape может вызвать сложности даже при игре на ПК. На планшете в RuneScape играть более удобно, ведь вы сможете полноценно пользоваться всеми меню, не закрывая большую часть экрана.

Именно RuneScape стоит порекомендовать для планшета, а не его ретро-собрата, поскольку это самая современная версия почтенной MMO. Вас ждут сотни часов игрового процесса, а элементы управления идеально подходят для большого сенсорного экрана планшета.

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Hearthstone — карточная игра для Android

Hearthstone едва удалось избежать бесконечного масштабирования, от которого страдают многие лучшие карточные игры для Android. И это несмотря на добавление множества режимов одиночной игры для обычных игроков. В карточные игры для Android лучше всего играть на планшетах, поскольку их непринужденный стратегический игровой процесс намного лучше смотрится на большом экране.

Отличные игры для тех, кому нравится Марио Карт.

Хотя Hearthstone сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других цифровых карточных игр (в частности, Marvel Snap), она, безусловно, одна из самых красивых. Попробуйте ее, если вы хотите сыграть в проверенную карточную игру, которая по-прежнему актуальна спустя много лет после ее первоначального выпуска.

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Carmaggedon — гонки на выживание для Android

Гоночная игра в стиле полной анархии, Carmaggedon, была запрещена или подвергнута цензуре во многих странах после ее выпуска в 1997 году. Сейчас ее тоже лучше не давать детям. Но если вы когда-то играли в нее и сейчас ностальгируете по ней — ее портировали и она есть в Google Play. К счастью, порт для Android не подвергается цензуре, что позволяет нам вновь пережить все основы классического Кармагеддона.

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Хотя большинство наших любимых гоночных игр для Android предлагают более качественную графику и более реалистичное вождение, немногие из них могут сравниться с азартом Кармагедона. Попробуйте, если хотите испытать одну из лучших и жестких игр 90-х. Главное, детей подальше от нее держите.

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Old School RuneScape — классичческая старая игра

Было бы упущением не упомянуть Old School RuneScape. Это классическая MMORPG из прошлого, портированная на Android. Она некоторое время существовала в бета-версии. С тех пор, как игра была официально выпущена, фанаты смогли сразу ощутить ее вкус благодаря бесплатной игре. Бесплатный контент немного ограничен, но это отличная возможность опробовать классический игровой процесс MMORPG, не заплатив за это ни копейки.

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