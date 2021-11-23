Стоит ли играть в Геншин Импакт на телефоне. Личный опыт

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Артем Рахматуллин 0

К играм на смартфоне я отношусь скептически. Во-первых, сейчас Google Play кишит огромным количеством проектов, состряпанных программистами на коленке и предлагающих много встроенных покупок. Во-вторых, на ноутбуке играть гораздо удобнее, особенно если дело касается таких серьезных игр, как Call of Duty, PUBG и прочих. В итоге чтобы посидеть вечером часок другой, приходится про несколько недель мониторить магазин приложений. Благо, относительно недавно появилась Genshin Impact, где часы игры пролетают словно минуты. Сегодня предлагаю поговорить об одной из лучших игр на Android и решить, стоит ли скачивать ее себе на телефон.

Я давно не получал такого игрового опыта. Спасибо, Геншин.

Лично я выбираю игры на телефон так же, как фильмы на Кинопоиске. Если рейтинг ниже, чем 8.0, лучше даже не начинать. Часто бывало так, что только втянешься в процесс, как EA Games сразу начинает совать разные платные функции. Так что отзывам сейчас доверять можно на сто процентов.

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Лучшая игра на Андроид

Genshin Impact — игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG, разработанная китайской компанией miHoYo Limited.

Ее сюжет рассказывает нам о брате с сестрой, которые обладали разными магическими способностями, но лишились их из-за злой богини. В итоге первого выбрасывает на континент с восточной культурой и множеством магических элементов с целью поиска своей сестры.

Сюжет Геншина простой, но очень интересный.

По сути, та самая бродилка, к которой мы с вами привыкли. Но ее масштабы меня свели с ума. В какие-то 8 ГБ разработчики смогли уложить очень много интересных событий, диалогов и возможностей.

Геншин плагиат Зельды

Мне кажется, говорить, что Геншин хуже Зельды однозначно не стоит. По-моему, все выглядит полностью наоборот: город больше, сюжет интереснее, прокачка персонажей круче.

До того как сесть за Геншин, я попросил отзывов у гуру. Все мои товарищи, которые хоть как-то погружены в игровую индустрию сошлись во мнении, что Genshin Impact — копия The Legend of Zelda, причем достаточно плохая. В сети есть даже видео на эту тему. Сами посмотрите.


С другой стороны, когда спрашиваешь у других, есть ли что-то подобное на мобильные устройства, все безнадежно разводят руками. По факту, игр подобных масштабов в Google Play попросту нет. Плюс, оригинал не всегда лучше копии. Мы знаем множество историй, лишь подтверждающих данную точку зрения. Телефоны Google Pixel, на мой взгляд, отлично демонстрируют это.

Прохождение Геншн Импакт

Мир Genshin Impact богат на различные испытания. Они здесь на каждом шагу.

Сама по себе игра не представляет большой сложности, однако времени на нее придется убить очень много. Плюс, в компании miHoYo Limited очень грамотно подошли к вопросу о донате. Никакие реальные деньги не помогут вам повысить ранг приключений. Только завершение исследовательских заданий, только хардкор.

Еще радует, что разработчики чутко следят за своим проектом и добавляют сюда новые материалы. Если вы привыкли проходить игру на 100% и в конце сюжета иметь все трофеи и ачивки, на Геншин придется потратить не одну сотню часов игрового времени.

Каждый герой в Геншин имеет свои способности.

Большие проблемы у меня возникли с необходимостью той или иной стихии в разный момент. Кто бы мог подумать, что на каждое задание лучше выбирать отдельного героя. Да что уж говорить, мне пришлось лезть в YouTube, чтобы банально разжечь костер. В общем, для заядлых геймеров игра может быть и простая, но мне так совсем не показалось.

Удобно ли играть в Геншин на телефоне

Игра Genshin Impact доступна почти на всех устройствах начиная от телефонов, заканчивая ПК. Я пробовал играть везде и самым лучшим вариантом мне кажется планшет. С одной стороны, Геншин полностью адаптирован под сенсорный экран и имеет удобное расположение всех кнопок. С другой, диагонали смартфона не хватит, чтобы насладиться игровым процессом сполна.

Изначально Геншин подразумевает достаточно большую диагональ экрана. На телефоне играть не так удобно.

Да, можно купить контроллер и подключить его к телефону, но это уже совсем другой опыт. Играть на ПК тоже вполне неплохо, но учтите, что здесь вам понадобится больше времени. Зайти сюда на полчасика не выйдет. Игра буквально засасывает своим сюжетом, так что выделить на нее придется, как минимум пару часов.

Я думаю, что разработчики сами ориентировались больше на планшеты. Смотря на множество настроек в верхней панели понимаешь это сполна. Все дополнения без проблем можно было бы скрыть.

Здесь всё, что необходимо для вашего смартфона и не только.

Своим опытом игры в Генкин предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.

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