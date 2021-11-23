8 классных фишек ВКонтакте за всё время

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Иван Герасимов 0

Время соцсетей потихоньку уходит, но это не значит, что в них нет ничего хорошего. Для многих пользователей это наиболее привычный способ общения с друзьями и даже хранения информации. С ВКонтакте происходит очень много всего: теперь бренд и вовсе называется VK, но это не значит, что в легендарной соцсети нет полезных фишек. Я уже рассказывал о том, почему я отказался от своей странички: на днях я вспомнил о ней, а также о том, что полезного было и есть VK — классные функции никуда не делись и по-прежнему радуют пользователей, помогают им быть гибкими и многое другое. Сегодня поделюсь с вами своим видением о самых полезных функциях ВКонтакте за все годы существования социальной сети.

Рассказываем о классных функциях ВКонтакте за всю историю

Сообщения самому себе ВКонтакте

Отправка сообщений самому себе — это самый удобный способ сохранить важную запись из паблика или какие-либо файлы, чтобы позже к ним вернуться. Достаточно лишь найти самого себя в списке диалогов. Появление такой фичи убило смысл в файлообменниках — смысл грузить фотографии в хранилище, если можно сохранить все в своем аккаунте? Кстати, если мне не изменяет память, то эта возможность появилась намного раньше, чем аналогичная функция в Telegram.

Мои документы ВКонтакте

Документы можно было сделать видимыми или личными

В мои студенческие годы Документы во ВКонтакте были идеальным хранилищем для рефератов, докладов и прочих важных учебных материалов. До сих пор в них хранятся важные данные, которые я каким-то образом растерял со своего внешнего жесткого диска. Делиться ими было очень удобно: так же удобно было и открывать их с любого устройства. Если мобильное приложение ВКонтакте иногда открывало реферат вкривь-вкось, то всегда можно было использовать стандартный браузер, с которым не возникало проблем.

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Посмотреть аудиозаписи ВК

Поначалу мне казалось дикостью слушать музыку во ВКонтакте. Со временем оказалось, что хранилище музыки невероятно велико: в соцсети можно было найти релизы, которых еще нигде не было, добавить себе и даже скачать, пока алгоритмы не нашли эту «пиратку». Музыка во ВКонтакте — до сих пор основная причина, почему не уходят из социальной сети.

Кажется, во ВКонтакте есть все и даже больше

Многие читатели нашего Telegram-чата делятся лайфхаками по использованию странички, самый интересный способ — это бесплатно слушать музыку из специальных приложений, не отвлекаясь на сообщения и новости. Кроме того, вы можете выбрать отображение аудиозаписей по дате, чтобы не прокручивать список до конца: всегда можно послушать то, что было популярно, скажем, в 2008 году. Ну и скачивание музыки на ПК через специальные расширения браузера по-прежнему доступно.

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Скрыть аудиозаписи ВКонтакте

А еще мне нравится функция, которая позволяет скрывать аудиозаписи от всех подряд: тут недавно выяснилось, что по скрытым фотографиям и даже по аудиозаписям можно выяснить, что вы за человек. Лично я бы не хотел, чтобы по моим трекам от Триагрутрики, Tiesto, E-Type и Лёше Свику кто-то делал обо мне скоропалительные выводы. Вот я и оставил аудиозаписи открытыми только для тех, с кем делюсь музыкой.

Как найти книги бесплатно

И снова ваша любимая рубрика «Вредные советы»: не так давно мы писали, почему пока рано отказываться от пиратства. А что поделать, если любишь читать, но не можешь (или не хочешь) платить за книги? Лучший способ найти классную книгу — это скачать бесплатно ВКонтакте. Для этого достаточно ввести в поисковике название и добавить «vk» или ввести в поиске самого сайта.

Книги по-прежнему можно найти ВК

А дальше вам будет предложено несколько ссылок, по которым можно пройти и поискать нужный вариант. В последнее время найти что-либо весьма проблематично: экземпляры либо удаляют, либо загружают ознакомительные версии. Но иногда по-прежнему можно скачать книги бесплатно.

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Что такое VK Connect

VK Connect — одна учетная запись на все сервисы

В один момент разработчики объединили все сервисы ВКонтакте и Mail.ru в одну учетную запись — VK Connect. Это сделало использование сервисов намного удобнее и безопаснее: одна авторизация и больше никаких проблем. Кстати, о безопасности VK Connect: однажды я забыл свой пароль от странички, а восстановление превратилось в какую-то пытку. Это намного сложнее, чем раньше. В то же время, кажется, что это и вправду безопаснее.

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Фильтр новостей ВК

Если вам надоело смотреть фотографии «друзей» (которых вы еще и не знаете), то вам поможет фильтрация новостей. Для этого нажмите вверху приложения на «Новости» или то же самое справа вверху в десктопной версии: выберите то, что хотите видеть.

Как найти человека ВК

Найти человека во ВКонтакте легко, обладая даже минимальной информацией

Так уж вышло, но ВКонтакте был местом знакомств еще задолго до Tinder и Badoo. Найти понравившегося человека не составляет проблем и сегодня: достаточно ввести имя или фамилию, а если знаете, где он работает, то найти через друзей друзей и так далее. Я и сам так познакомился с девушкой — спасибо ВКонтакте за это!

Какие еще полезные фишки VK вы помните? Пользуетесь ими?

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