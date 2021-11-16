Критика Pixel 6 — лучшее, что может получить Google

Эксперты считают, что повышенное внимание общественности и СМИ к новому флагманскому телефону не является чем-то необычным. Но часть из них согласны с тем, что некоторые аппаратные и программные функции линейки Google Pixel 6 подверглись дополнительной критике. Это связано с тем, что компания создала — в чем-то даже излишний — ажиотаж в отношении этих новых телефонов. Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro были анонсированы около месяца назад, и многие их уже купили. В телефонах используется первый в мире чип собственной разработки Google — Tensor — который многим очень понравился. Фактически, Pixel 6 даже считается одним из лучших телефонов Android, доступных в настоящее время. Но все ли так хорошо на самом деле? А если плохо, может это все равно хорошо?

Проблемы с Google Pixel 6

В последнее время появилось много сообщений о проблемах с аппаратным и программным обеспечением этих телефонов. Некоторые пользователи сообщают, что датчик отпечатков пальцев Pixel 6 не очень надежен. Другие говорят, что странная ошибка в Android 12 заставляет Google Assistant набирать случайные контакты, даже когда их нет рядом с телефоном. А у третьих вылетают игры, если включена автоматическая смена тем.

Продолжим? Некоторые пользователи испытывают странную проблему мерцания экрана при нажатии кнопки питания, когда телефоны выключены; другие говорят, что видят на дисплее зеленый оттенок. А еще разные пользователи опытным путем установили, что Google рекламирует линейку Pixel как телефоны, которые можно заряжать с помощью зарядного устройства на 30 Вт. Вот только фактически мы получаем только 22 Вт. Обидно как-то.

Нет сомнений в том, что у Pixel есть очень преданные поклонники, которые возлагают большие надежды на Google и, возможно, даже возводят их на пьедестал. А когда устройство не идеально, эта группа склонна выражать свое разочарование еще более остро, чем остальные, — говорит Джитеш Убрани, менеджер IDC по исследованиям в области отслеживания устройств по всему миру.

Как Google продвигает Pixel

Главная проблема отношения многих пользователей заключается в том, что люди считают Google серьезной компанией и думают, что она должна все делать идеально. В области поисковых систем это действительно так, но в смартфонах она новичок с большим отставанием от конкурентов.

Компания тратит довольно много средств на маркетинг и постепенно повышает осведомленность о бренде. Что еще более важно, она рекламировала Pixel 6 в течение нескольких месяцев (с момента первых утечек). Это усиливает эффект недовольства пользователей. У всех есть проблемы с оборудованием, но Google слишком активно пиарила новинку. С того момента, как сама затизерила его за два месяца до презентации.

Допустим, претензии к оборудованию можно считать нормой, так как они встречаются у всех, и Google по большому счету пользуется универсальными компонентами, которые есть и у других моделей. Все они сталкиваются с проблемами. Но объяснить этим проблемы с софтом сложно. Особенно для компании, которая делает Android для всего мира.

Тормозит сканер отпечатков пальцев в Google Pixel 6? Это не баг, а фича.

Главная особенность Google Pixel 6

Главным не универсальным компонентом является собственный процессор Tensor, на который многие возлагали большие надежды. В числе прочего, именно этим объясняется повышенный интерес к тестированию нового смартфона и внимание к мелочам, на которые в условном Xiaomi Mi 11 просто не обратили бы внимание.

Стоит добавить, что в последнее время Google начала непоследовательно позиционировать свои телефоны. Pixel 4 считался флагманским телефоном, Pixel 5 — устройством среднего уровня, а теперь мы снова получили флагманские устройства Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Карми Леви, технологический аналитик, говорит, что подобная непоследовательность также вызвала пристальное внимание потребителей. Он добавляет, что компания следовала уникальной в своем роде схеме, включающей разные стратегии в отношении ценообразования и наборов функций. В результате, по словам Леви, это привело к неспособности расширить рыночную поддержку своих телефонов Pixel, потому что потребители не знают, действительно ли Google вообще хочет быть на рынке или просто номинально выпускает телефоны, ”чтобы было”.

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Зачем нужен Google Pixel

В начале своего пути Google давала понять, что хочет стать серьезным игроком, а потом вдруг раз и Pixel 5… Так своего ”iPhone” не сделать! Теперь ей надо снова всем показать, что она тут всерьез и надолго. Вот только одного чипа для этого недостаточно. В этом случае даже Google Nexus является не самым хорошим наследием. Пусть у линейки и были преданные фанаты, но те смартфоны подходили не каждому. Это тоже стало частью того негатива, который мы видим.

Google просто обязана громко заявить о своих планах остаться на рынке и начать более плотно заниматься своим оборудованием. Только в этом случае у нее будут все шансы на успех.

Многие годы поисковой гигант ориентировался на сторонних производителей. Именно поэтому Pixel 6 — первый настоящий Pixel, который компания сделала сама, а не просто, как у нас говорят, ”купила и настроила”.

По данным Nikkei Asia, Google потратила 1,1 миллиарда долларов на сделку по приобретению части подразделения смартфонов HTC. В эту же сумму входят 2000 сотрудников, переманенных для участия в исследованиях и разработках, направленных на расширение возможностей смартфонов. При этом у Google есть деньги и на дальнейшее расширения, и на покупку смежных производств. В третьем квартале 2021 года ее выручка составила более 65 миллиардов долларов, что на 41% больше, чем за тот же квартал прошлого года.

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Объединение аппаратного и программного обеспечения, естественно, вызовет проблемы. И новый телефон просто не может сразу получиться идеальным, но интерес к новинке говорит о том, что у нее должно быть большое будущее. Из последних примеров можно назвать Apple с ее процессором M1. Было, на что обратить внимание, но теперь все нормально.

Поэтому критика сейчас для Google не минус, а скорее наоборот — благо. Равнодушие было бы намного хуже.