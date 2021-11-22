Здесь всё, что необходимо для вашего смартфона и не только

Признаюсь честно: иногда кажется, что для смартфона уже все давным-давно куплено, а о самых экзотических аксессуарах знают все. Но нет ничего лучше, чем сосредоточить свое внимание на привычных вещах: например, найти прозрачный силиконовый чехол, который не пожелтеет со временем, настоящая пытка. Да и противоударные чехлы не всегда хороши. Сегодня мы отобрали для вас классные варианты, которые будут стоить вменяемых денег — практически по той же цене, что и подписка на стриминговый сервис, только пользы, наверное, побольше. Еще вы найдете очень длинный и очень качественный кабель для зарядки, классные TWS-наушники, которые звучат лучше AirPods, а также недорогую Bluetooth-колонку. В общем, готовьте ваши карты для оплаты — будем запасаться классными товарами!

Очень длинный кабель Baseus

Иногда нужен хороший и длинный кабель, чтобы лишний раз не вставать с дивана. Иногда длина кабеля играет роль при обустройстве комнаты: обидно, когда он не дотягивается от розетки до беспроводной зарядки. Совмещаем приятное с полезным: кабель Baseus и по качеству хорош, и длина доступна до трех метров. Отличный вариант для всех!

Цена: от 152 рублей

Кабель Baseus

Недорогая Bluetooth-клавиатура с русской раскладкой

Помните, я рассказывал вам об установке приложений на телевизор с Android TV и сказал, что для полноценного использования вам пригодится клавиатура? Не благодарите: отличный вариант с русской раскладкой, небольшим весом и приятным ходом клавиш. Можете подключать хоть к Android, хоть к iOS — как вашей душе удобно. Самое главное — она очень дешевая.

Цена: 404 рубля

Беспроводная клавиатура

Прозрачный чехол Nillkin для POCO F3

Смартфоны POCO — одни из самых доступных на рынке. Но это не повод носить его без чехла — никто не знает, в какой момент он упадет со стола или выскользнет из рук. Оденьте его в приятный силиконовый чехол, чтобы не переживать за него.

Цена: 574 рубля

Чехол Nillkin

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Компактная Bluetooth-колонка

Блютуз-колонки — они повсюду. Я не представляю ни дня без музыки, а вы? Особенно приятно, когда колонка небольшая, приятно выглядит и отлично звучит — вот вам прекрасный вариант для покупки за небольшие деньги. Можете использовать ее до 3 часов, не выключая. А заряжать ее достаточно всего лишь час. Прекрасная колонка, которую можно поставить возле кровати.

Цена: 243 рубля

Недорогая колонка

Противоударный чехол для Google Pixel

Понедельник — всегда тяжелый день. Еще тяжелее он станет, если выронить из рук свой новенький Google Pixel 6, например, на асфальт. Какая разница, на какую сторону придется удар? Это всегда боль. Оденьте свой Google Pixel в противоударный чехол. Хотя бы до тех пор, пока не привыкнете к нему! У продавца есть чехлы для Pixel 6, 6 Pro и 5A.

Цена: 145 рублей

Бронебойный чехол для Google Pixel

Спортивные ремешки для Xiaomi Mi Band

Уверен, вы такой же фанат Mi Band, как и я: сложно представить самый популярный фитнес-браслет без дополнительных ремешков. Не кастомизировать свой браслет очень обидно, особенно, когда занимаетесь спортом. Вот вам хороший и удобный вариант для тренировок: он изготовлен из качественного материала, который хорошо отмывается — проверено на себе. Есть ремешки для всех Mi Band, начиная с 3 поколения, а также для Amazfit Band 5.

Цена: 187 рублей

Ремешки для Mi Band

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Крутые TWS-наушники от Nokia

Производители смартфонов, которые были популярны в прошлом, в настоящее время уже не радуют поклонников чем-то особенным: телефоны уже не те, качество упало. Вот они и переключились на аксессуары: наушники Nokia — одни из лучших на рынке, а вы точно будете кусать себе локти, если не опробуете их. Они отлично сидят в ушах, а батареи хватит на 6 часов прослушивания без пауз. Не забудьте выбрать свой цвет и комплект.

Цена: 2276 рублей

TWS-наушники от Nokia

Брутальные противоударные чехлы для Samsung и Xiaomi

Мы любим ударопрочные чехлы, даже несмотря на их громоздкость. Зато устройства в таких аксессуарах выглядят поистине брутально. Нашли для вас классные варианты разных цветов практически для всех Samsung Galaxy. Их плюс в том, что в них сразу встроен попсокет, а материал до неприличия приятный и износостойкий. Выбирайте модель из списка!

Цена: 192 рубля

Чехлы для Samsung

Не забыли и про владельцев новёхоньких Xiaomi и Redmi: проходите по ссылке и ищите свою модель. С таким чехлом вашему смартфону точно ничего не грозит.

Цена: 225 рублей

Чехлы для Xiaomi и Redmi

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Стильный чехол для Google Pixel 6

Google Pixel 6 — максимально свежий смартфон, а для него уже можно найти огромное количество крутых чехлов. Учитывая то, насколько экслюзивно устройство, его необходимо оборудовать так, что все будут завидовать. Вот вам прекрасный вариант: несколько цветов и приятный материал. Что еще нужно, чтобы показать всем, насколько крут Google Pixel 6 или 6 Pro?

Цена: 267 рублей

Стильный чехол для Google Pixel

Противоударный чехол для Honor

Смартфоны Honor хороши и производительны, но это не значит, что они не разбиваются при падении. Уже сталкивались с этим? А ведь можно дважды войти в одну и ту же реку, правда, второе падение может оказаться фатальным. Вашему Honor View 20 точно нужен бронежилет в виде такого чехла с попсокетом!

Цена: 156 рублей

Чехол для Honor