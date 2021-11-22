Здесь всё, что необходимо для вашего смартфона и не только

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Иван Герасимов 0

Признаюсь честно: иногда кажется, что для смартфона уже все давным-давно куплено, а о самых экзотических аксессуарах знают все. Но нет ничего лучше, чем сосредоточить свое внимание на привычных вещах: например, найти прозрачный силиконовый чехол, который не пожелтеет со временем, настоящая пытка. Да и противоударные чехлы не всегда хороши. Сегодня мы отобрали для вас классные варианты, которые будут стоить вменяемых денег — практически по той же цене, что и подписка на стриминговый сервис, только пользы, наверное, побольше. Еще вы найдете очень длинный и очень качественный кабель для зарядки, классные TWS-наушники, которые звучат лучше AirPods, а также недорогую Bluetooth-колонку. В общем, готовьте ваши карты для оплаты — будем запасаться классными товарами!

Самые топовые и необходимые находки с AliExpress: что внутри?

Очень длинный кабель Baseus

Классный качественный кабель Baseus прослужит вам не один год

Иногда нужен хороший и длинный кабель, чтобы лишний раз не вставать с дивана. Иногда длина кабеля играет роль при обустройстве комнаты: обидно, когда он не дотягивается от розетки до беспроводной зарядки. Совмещаем приятное с полезным: кабель Baseus и по качеству хорош, и длина доступна до трех метров. Отличный вариант для всех!

Цена: от 152 рублей

Кабель Baseus

Недорогая Bluetooth-клавиатура с русской раскладкой

Клавиатура подойдет для разных ОС и даже для вашего телевизора на Android TV

Помните, я рассказывал вам об установке приложений на телевизор с Android TV и сказал, что для полноценного использования вам пригодится клавиатура? Не благодарите: отличный вариант с русской раскладкой, небольшим весом и приятным ходом клавиш. Можете подключать хоть к Android, хоть к iOS — как вашей душе удобно. Самое главное — она очень дешевая.

Цена: 404 рубля

Беспроводная клавиатура

Прозрачный чехол Nillkin для POCO F3

Думаете, слишком дорого? Это же Nillkin! Чехол будут носить еще ваши правнуки

Смартфоны POCO — одни из самых доступных на рынке. Но это не повод носить его без чехла — никто не знает, в какой момент он упадет со стола или выскользнет из рук. Оденьте его в приятный силиконовый чехол, чтобы не переживать за него.

Цена: 574 рубля

Чехол Nillkin

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Компактная Bluetooth-колонка

Поставил такую колонку на прикроватной тумбочке, чтобы далеко не ходить

Блютуз-колонки — они повсюду. Я не представляю ни дня без музыки, а вы? Особенно приятно, когда колонка небольшая, приятно выглядит и отлично звучит — вот вам прекрасный вариант для покупки за небольшие деньги. Можете использовать ее до 3 часов, не выключая. А заряжать ее достаточно всего лишь час. Прекрасная колонка, которую можно поставить возле кровати.

Цена: 243 рубля

Недорогая колонка

Противоударный чехол для Google Pixel

Почему-то кажется, что для Google Pixel 6 делают только шикарные красивые чехлы

Понедельник — всегда тяжелый день. Еще тяжелее он станет, если выронить из рук свой новенький Google Pixel 6, например, на асфальт. Какая разница, на какую сторону придется удар? Это всегда боль. Оденьте свой Google Pixel в противоударный чехол. Хотя бы до тех пор, пока не привыкнете к нему! У продавца есть чехлы для Pixel 6, 6 Pro и 5A.

Цена: 145 рублей

Бронебойный чехол для Google Pixel

Спортивные ремешки для Xiaomi Mi Band

Спортивные ремешки для Mi Band — мастхэв для любого спортсмена

Уверен, вы такой же фанат Mi Band, как и я: сложно представить самый популярный фитнес-браслет без дополнительных ремешков. Не кастомизировать свой браслет очень обидно, особенно, когда занимаетесь спортом. Вот вам хороший и удобный вариант для тренировок: он изготовлен из качественного материала, который хорошо отмывается — проверено на себе. Есть ремешки для всех Mi Band, начиная с 3 поколения, а также для Amazfit Band 5.

Цена: 187 рублей

Ремешки для Mi Band

Чтение книг, просмотр фильмов и еще 4 вещи, которые не стоит делать на смартфоне

Крутые TWS-наушники от Nokia

Никакие AirPods не сравнятся по качеству звучания с наушниками Nokia

Производители смартфонов, которые были популярны в прошлом, в настоящее время уже не радуют поклонников чем-то особенным: телефоны уже не те, качество упало. Вот они и переключились на аксессуары: наушники Nokia — одни из лучших на рынке, а вы точно будете кусать себе локти, если не опробуете их. Они отлично сидят в ушах, а батареи хватит на 6 часов прослушивания без пауз. Не забудьте выбрать свой цвет и комплект.

Цена: 2276 рублей

TWS-наушники от Nokia

Брутальные противоударные чехлы для Samsung и Xiaomi

Купите это немедленно! Смартфоны в этих чехлах вживую выглядят просто потрясающе!

Мы любим ударопрочные чехлы, даже несмотря на их громоздкость. Зато устройства в таких аксессуарах выглядят поистине брутально. Нашли для вас классные варианты разных цветов практически для всех Samsung Galaxy. Их плюс в том, что в них сразу встроен попсокет, а материал до неприличия приятный и износостойкий. Выбирайте модель из списка!

Цена: 192 рубля

Чехлы для Samsung

Не забыли и про владельцев новёхоньких Xiaomi и Redmi: проходите по ссылке и ищите свою модель. С таким чехлом вашему смартфону точно ничего не грозит.

Цена: 225 рублей

Чехлы для Xiaomi и Redmi

Самые частые ошибки при использовании Android TV

Стильный чехол для Google Pixel 6

Google Pixel в чехле — настоящий шедевр. Кажется, что аксессуар никогда не изуродует этот смартфон

Google Pixel 6 — максимально свежий смартфон, а для него уже можно найти огромное количество крутых чехлов. Учитывая то, насколько экслюзивно устройство, его необходимо оборудовать так, что все будут завидовать. Вот вам прекрасный вариант: несколько цветов и приятный материал. Что еще нужно, чтобы показать всем, насколько крут Google Pixel 6 или 6 Pro?

Цена: 267 рублей

Стильный чехол для Google Pixel

Противоударный чехол для Honor

Чехол с попсокетом — точно хорошее вложение денег

Смартфоны Honor хороши и производительны, но это не значит, что они не разбиваются при падении. Уже сталкивались с этим? А ведь можно дважды войти в одну и ту же реку, правда, второе падение может оказаться фатальным. Вашему Honor View 20 точно нужен бронежилет в виде такого чехла с попсокетом!

Цена: 156 рублей

Чехол для Honor

Ничего не подошло? Загляните в Telegram-канал "Сундук Али-Бабы" - у них точно найдется что-то интересное!

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Думаю, вы не раз слышали советы мамкиных самоделкиных о том, что старый смартфон можно использовать в качестве домашней IP-камеры. Дескать, ставишь её где-нибудь на полке с книгами или в зарослях домашней гортензии и следишь за всем, что происходит дома. Мне всегда казалось, что эти советы рассчитаны на то, что никто не будет им следовать, потому что совершенно непонятно, куда будут сохраняться записи, не говоря уже о том, что смартфон попросту не сможет обнаруживать движение, а будет писать видео непрерывно. Поэтому я бы предпочёл один раз потратиться, но купить нормальную камеру видеонаблюдения.

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Сейчас пришли новые времена, и постепенно возможность купить планшет Huawei не на HarmonyOS начинает стремиться к нулю. Новая операционная система будет лежать в основе гаджетов компании и ее партнеров. Поэтому, готовясь к покупке топового планшета, перед вами будет стоять выбор из iPad на iOS, Samsung на Android и Huawei на HarmonyOS. Я пользовался всеми этими устройствами, но самый свежий опыт у меня связан именно с последним вариантом, а именно - Huawei MatePad 11. Я пользовался им несколько недель и готов рассказать, что я о нем думаю. А заодно немного расскажу о самой операционной системе.

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Почему смартфоны стало сложнее ремонтировать

Я очень не люблю ремонт: это касается чего угодно, особенно техники. К счастью, последний визит в сервисный центр состоялся 4 года назад, когда экран планшета принял удар моего гнева на себя (точнее, на свой экран). Бывает, что кому-то не очень везет с техникой - уронил смартфон в воду или на асфальт, поэтому волей-неволей приходится обращаться к мастеру. Учитывая то, что смартфоны постоянно меняются и становятся все более продвинутыми, не всегда получается их отремонтировать. Наверняка вы смотрели видео на YouTube как разбирают смартфоны и оценивают их на ремонтопригодность. Почему с каждым новым поколением их становится сложнее и дороже ремонтировать?

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