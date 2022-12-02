Какие приложения для Андроид скачать в 2022 году. Google назвала самые лучшие

Традиционно в конце каждого года Google называет лучшие приложения из своего магазина Google Play. Компания оценивает внешний вид каждой программы, ее возможности и популярность среди пользователей. При этом каждое из выбранных приложений должно в полной мере раскрывать возможности устройств, на которых оно используется. В отличие от Apple, которая выбирает софт для каждого типа устройств, Google идет совсем другим путем и отмечает приложения по различным категориям.

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Лучшими в 2022 году стали: BeReal, PetStar, Breathwrk, Plant Parent, Recover Athletics, The Stigma App, Todoist, Pocket, BandLab. Разбираемся, что предлагает каждое из этих приложений и доступны ли они для загрузки в России.

BeReal — приложение

В категории “Выбор пользователей” лучшим приложением стала социальная сеть BeReal. Она отличается от классических социальных сетей, к которым мы привыкли, тем, что пытается показать реальную жизнь без каких-либо прикрас. Каждый день в разное время BeReal предлагает вам сделать снимок того, чем вы занимаетесь. Причем уведомление о фотографировании приходит неожиданно для пользователям.

Снимок делается как на фронтальную, так и на основную камеры, поэтому возможность быстренько создать атмосферу праздной жизни не получится. У нас выходил отдельный материал про BeReal. Если социальная сеть вас заинтересовала, то советую с ним ознакомиться. Для тех, кто устал от постановочных фотографий, это будет идеальной альтернативой.

Скачать BeReal

Видео поющих животных

Лучшим приложением для развлечения стало PetStar. С помощью него вы можете превратить своего любимого домашнего питомца в исполнителя известных песен. Вам достаточно просто сфотографировать морду животного, установить маркеры глаз и рта и выбрать любимую песню. Все остальное приложение сделает за вас.

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К сожалению, многие функции, такие как возможность сохранить готовое видео на телефон или дополнительные песни, доступны только по подписке, которую из России оформить невозможно, так как Google Play не принимает платежи. Но даже базовые функции позволяют как следует повеселиться после получения результатов.

Скачать PetStar

Приложение для дыхания

Последнее время появляется все больше приложений, которые помогают вам контролировать дыхание и благодаря этому контролировать уровень стресса и состояние организма. Breathwrk — приложение именно для этого. Оно позволяет вам выполнять дыхательные упражнения, которые устраняют стресс и тревогу, повышают энергию, выносливость и позволяют значительно спокойнее засыпать.

В библиотеке этого приложения содержится огромное количество различных упражнений практически на все случаи жизни. В некоторых ситуациях оно даже может помочь остановить приступы паники. Если вы хотите научиться контролировать свое дыхание, то обязательно попробуйте Breathwrk.

Скачать Breathwrk

Приложение для растений

Если вы хотите начать выращивать дома комнатные растения, то вам обязательно нужно приложение, которое поможет в этом деле. Plant Parent как раз такое. В нем вы сможете найти информацию практически про все растения и узнать, какой уход им требуется. Приложение может напоминать вам о своевременном поливе и даже подсказать, что за болезнь поразила цветок.

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В общем, это идеальная программа для начинающих и не только. Ведь найти нужную информацию о вашем цветке в интернете не всегда можно достаточно быстро. Здесь же все будет под рукой, прямо на смартфоне. Программа может даже посоветовать, куда лучше поставить растение, чтобы добиться максимально возможного роста.

Скачать Plant Parent

Приложение для тренировок

Recover Athletics — это приложение для восстановления спортсменов после тренировок и соревнований от Strava. Оно за 90 секунд настраивает программу восстановления для конкретных параметров тела и проведенных тренировок. Формирование программ проходит по доказанным и отработанным методикам, поэтому переживать за их качество точно не стоит. Благодаря Recover Athletics можно значительно сократить мышечные боли и предотвратить серьезные травмы. Вы даже можете отметить на карте тела источник боли, и приложение автоматически перестроит готовую программу, чтобы не провоцировать неприятные ощущения в выбранном месте.

Но одно дело — банальное восстановление, и совсем другое — устойчивость к травмам. Программа, составленная Recover Athletics, включает в себя силу, подвижность, плиометрику и другие техники для повышения устойчивости. Если выполнять все в точности, как указано, то вы гарантированно сможете сократить свою травматичность и с удовольствием заниматься спортом.

К сожалению, приложение Recover Athletics недоступно в российском Google Play. Но мы же на Андроиде, поэтому можем установить его хоть откуда. Если вы не умеете устанавливать приложения из неизвестных источников, воспользуйтесь нашей инструкцией, а сам apk-файл скачайте по этой ссылке.

Скачать Recover Athletics в Google Play

Скачать Recover Athletics в APK Mirror

Приложения по психологии

В наше время психологические проблемы очень часто давят сильнее, чем какие-либо другие, и приводят к очень печальным последствиям. The Stigma App призвано улучшить психическое состояние пользователей путем обычных разговоров. В Стигме создаются специальные пространства, где можно говорить о жизни с другими людьми или просто слушать их истории. Вы просто выбираете близкую вам тематику и либо слушаете то, что рассказывают другие, либо делитесь своей историей. Общаясь таким образом, вы помогаете кому-то найти выход из сложной ситуации или находите его сами.

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Для кого-то важно выговориться, ведь такой возможности в реальности у него нет. А кому-то наоборот, выслушать других и понять, что их проблемы на самом деле легко решаемы. Здорово, что создаются такие программы. Появляется надежда, что в этом обществе еще не все потеряно.

Скачать The Stigma App

Планировщик для Андроид

Лучшим приложением для носимой электроники в этом году Google назвала Todoist. С помощью него можно управлять своими делами прямо с запястья. Что он может вам предложить:

Быстрое добавление планов в момент, когда они приходят в голову. Пара тапов — и все готово.

Синхронизация с календарем, голосовыми ассистентами и самыми популярными почтовыми приложениями, такими как outlook, Gmail, Slack.

Прикрепление любых файлов к задачам, в том числе комментариев и голосовых заметок.

Напоминание по местоположению. Просто придите на работу или домой, и Todoist сразу же покажет вам нужное оповещение.

Создание списка покупок.

Для крупных проектов созданы специальные шаблоны, которые помогут распланировать все с максимальным удобством.

Важные задачи можно визуально отделять от других.

Виджет позволит выводить всю нужную информацию сразу на экран и не заходить каждый раз в приложение.

Благодаря продвинутой статистике вы сможете отследить свои цели и привычки.

И все это в одном приложении, без необходимости загружать что-то еще. Если вы давно находитесь в поисках подобного планировщика, то обязательно попробуйте Todoist, и все ваши дела будут четко организованы. Вам остается только вовремя реагировать на уведомления, и вы точно ничего не забудете.

Скачать Todoist

Сохранить ссылку на видео

Лучшим приложением для планшетов на Андроиде в этом году стало Pocket. Оно позволяет собирать все интересные вам темы, статьи и материалы в одном месте. Понравился какой-то рецепт в интернете — закиньте его в Pocket. Боитесь потерять видео на YouTube — туда же его. Все это будет доступно в любом месте и в любое время. Просто нажмите кнопку «Поделиться» на нужной страничке и выберите приложение Pocket. В разделе «Сохраненное» сразу же появится тот материал или видео, которое вы хотели сохранить.

Но самое главное, что с помощью Pocket можно очистить тексты от лишней рекламы и прочих баннеров, увеличить размер шрифта и изучать интересующие вас материалы с большим комфортом. Из интересного Pocket может превратить практически любой материал в аудиозапись, и вам остается только прослушать его, не отвлекаясь от основных дел.

Скачать Pocket

BandLab — скачать

В этом году Google представила новую категорию приложений: лучшие для Chromebook. У нас этот вид компьютеров не сильно распространен, но не упомянуть их мы не можем. Первым лучшим приложением для Хромбуков стало BandLab. С помощью него можно бесплатно записывать и создавать новую музыку. На выбор вам доступно 330 виртуальных MIDI-инструментов, более 180 пресетов вокала, баса и гитары, которые позволят создать действительно уникальные произведения. Дополнительно, вам на выбор доступно 15 000 бесплатных звуков из библиотеки BandLab, которые сделают вашу музыку крутой и затягивающей для слушателей.

Делиться своими произведениями можно прямо из BandLab, а благодаря неограниченному облачному хранилищу можно работать с проектами со всех устройств и синхронизировать прогресс между ними. Здесь же можно прослушать то, что создали другие авторы, и найти новую интересную музыку для себя. При этом вы не ограничены только прослушиванием. Без всяких проблем прямо в BandLab вы можете найти близких по духу музыкантов и создать совместное произведение.

Скачать BandLab