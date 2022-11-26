7 крутых игр с открытым миром для Android

Когда игра ограничивает вас определенными рамками — это мешает полностью наслаждаться игровым процессом. Даже если она очень интересная, обычно игрокам, попробовавшим, что такое открытый игровой мир, все равно его не хватает. В создании таких игр есть свои сложности, но преимуществ у них все же больше. В них можно играть долго, заново проходить интересные моменты или даже просто изучать этот самый открытый мир. Мы собрали немногие игры этого жанра, которые можно посоветовать и которые можно скачать на наши телефоны.

ARK: Survival Evolved — приключенческая игра

ARK: Survival Evolved — приключенческая игра с открытым миром, элементами выживания и другими лучшими фишками геймплея. Игроки пытаются выжить в ландшафте, изобилующем динозаврами. Вы можете построить базу, приручить различных динозавров для собственного использования, создавать вещи и строить что-либо.

Кроме того, присутствует социальная составляющая. Вы можете играть с другими игроками (или против них) и даже присоединяться к племенам для совместной игры. В игру можно играть бесплатно и с дополнительной подпиской. Подписка дает двойные очки опыта и подключение к лучшим серверам. Честно говоря, вам это не нужно, чтобы наслаждаться игрой.

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Genshin Impact — лучшая игра для Андроид

Genshin Impact — одна из относительно новых мобильных игр с открытым миром. Она очень напоминает Zelda: Breath of the Wild. Вы получаете огромный открытый мир для исследования и можете проработать каждый его сантиметр. Игра даже дает вам планер, чтобы немного облегчить преодоление больших расстояний.

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С точки зрения геймплея, это ролевая игра с легкими элементами гачи. Дополнительные персонажи открываются с помощью квестов, а не за игровые деньги, как в большинстве подобных игр. Внимание к мелочам на высоте, а значит игра должна оставаться популярной в течение довольно долгого времени.

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Oceanhorn — игра про остров

Oceanhorn — это приключенческая игра, похожая на серию Legend of Zelda с точки зрения механики. Игроку предстоит исследовать ряд островов c маленьким открытым миром у каждого. Есть различные головоломки, мини-игры и вещи, которые можно собирать вместе с историей.

Технически это не открытый мир в прямом смысле этого слова, так как есть несколько областей. Тем не менее, вы можете исследовать их по своему усмотрению, чтобы получить тот же эффект. Это далеко не так хорошо, как в Legend of Zelda, но определенный дух все равно присутствует, а саундтрек написан знаменитым Нобуо Уэмацу — композитором большинства ранних игр Final Fantasy.

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Sky: Children of Light — необычная игра с открытым миром

Sky: Children of Light — это нечто немного другое в этом жанре. Это игра с открытым миром, но она не похожа на GTA или Minecraft. Вместо этого игроки путешествуют по миру, исследуя все его странности. Она больше похожа на Portal Knights, где есть семь разных областей для исследования, но вы можете заниматься ими в расслабленном режиме.

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Фанаты жанра могут не идентифицировать ее как настоящую игру с открытым миром. Но несмотря на это она сделана хорошо и выглядит очень приятно, и многим очень нравится художественный стиль, примененный в ней. Она намного более расслабленная и простая для освоения, чем другие игры этого жанра.

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Tower of Fantasy — MMORPG с открытым миром

Tower of Fantasy — это довольно классическая MMORPG с открытым миром. Она похожа как Genshin Impact, но Геншин намного более отточенный. Вы бродите по игровому миру, продвигаясь по сюжету и проходя почти бесконечный набор побочных квестов.

Игроки могут создавать своих собственных персонажей и настраивать их. Есть также некоторые элементы гачи, но в основном это касается оружия. Это прежде всего ролевая игра, в которой вы бродите, находите врагов и используете свои способности, чтобы победить их. К ней не очень легко привыкнуть, но она довольно веселая, как только вы это сделаете.

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Baldur’s Gate: Enhanced Edition — порт ролевой игры на Android

Baldur’s Gate: Enhanced Edition — порт популярной ролевой игры с открытым миром начала 2000-х. Он имеет длинную и сложную сюжетную линию, а также огромный мир, который вы можете исследовать почти так, как захотите. Это точное воссоздание оригинала, и работает она так же, только с сенсорным управлением.

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Лучше всего она раскроет себя на больших дисплеях, так как пользовательский интерфейс может быть немного загроможден. В противном случае это выдающийся ролевой опыт. В приложении есть покупки, но они не обязательны. Игра также включает в себя все DLC из оригинала. В игре не было обновлений с 2018 года, но на момент написания этой статьи разработчики работают над довольно большим патчем.

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Crashlands — игра с элементами РПГ

Crashlands — одна из лучших игр с открытым миром для мобильных устройств. Это приключенческая игра с элементами RPG. Игроки оказываются на планете и должны забрать посылки, которые обещали доставить.

Есть более 500 предметов для создания, большой мир для исследования, и игроки могут даже строить базы и приручать существ. В довершение всего игра включает сохранение в облаке и кроссплатформенную поддержку. Это та игра, в которую можно играть очень долго.

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