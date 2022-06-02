AndroidInsider.ru ищет автора на полный рабочий день

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Иван Кузнецов 0

Хейтеры часто пишут нам в комментариях, искренне недоумевая: «Ну когда вы наконец загнётесь?». А вот не дождётесь. Потому что, пока другие сокращают финансирование своих проектов или, хуже того, закрываются, мы расширяем нашу команду и ищем нового автора, который будет работать в нашей дружной команде.

Автор

Нам нужен автор, и им можешь стать именно ты!

Ты:

  • Совершеннолетний;
  • Безошибочно знаешь, когда пишется -тся, а когда -ться;
  • Умеешь связывать слова в предложения на русском языке;
  • Читаешь по-английски и понимаешь, о чём идёт речь в тексте;
  • Умеешь гуглить;
  • Без подсказок расскажешь, чем заменить Google Pay в России.

Нам неважно, какое у тебя образование, религия, сексуальная ориентация и политические взгляды. Если ты не душный и не токсичный, интересно пишешь и можешь погрузиться даже в незнакомую тему настолько, чтобы рассказать о ней понятным языком, ты скорее всего нам подходишь.

Что нужно делать:

Наш автор должен уметь писать хорошо и много

Автор AndroidInsider.ru должен уметь отработать свежий инфоповод, расписать инструкцию понятным и доступным языком. А, если у тебя есть собственные мысли, которые ты можешь в связном виде поделиться с читателями, — ещё лучше. Авторские материалы, подкреплённые личным мнением, только приветствуются.

Готовься к тому, что писать придётся много. Но от того, сколько ты напишешь, будет зависеть и твоя зарплата. Её размер, объём, который ты можешь взять на себя, а также дополнительные условия, мы обсудим в ходе личной беседы, если ты успешно пройдёшь отбор.

Что мы предлагаем:

Если ты связываешь слова в предложения на письме, 90%, что ты нам подходишь

  • Конкурентная заработная плата по рынку;
  • Полностью удалённая работа без вызова в офис;
  • Дружный коллектив без токсичности и душных коллег;
  • Возможность пощупать новинки из мира технологий раньше всех;
  • Скилл крутого автора со временем, который чувствует, что нужно читателю;
  • Заметная строчка в резюме (наши сотрудники нарасхват в крупных компаниях вроде Яндекса или Фейсбука).

Как стать автором AndroidInsider.ru:

Выполни тестовое задание, и, возможно, мы примем тебя в наш коллектив

Если в наших описаниях ты узнаёшь себя, выполни тестовое задание. Напиши статью объёмом 4-5 тысяч символов без пробелов на любую из следующих тем:

  • Чем Mir Pay отличается от Google Pay
  • Как обновлять приложения, которые удалили из Google Play
  • Что такое Google Play Protect и зачем он нужен
  • Какие бывают обновления Android и в чём их отличия друг от друга (перечислить все типы апдейтов, которые бывают, можно сравнить с подходом Apple к обновлению своих устройств)

Постарайся не использовать в тексте штампы, подкрепляй свои доводы фактурой и, если уместно, описывай реальные кейсы, которые применимы в повседневной жизни. Это позволит нам оценить степень твоей погружённости в тему, умение работать с источниками и стиль изложения.

Свой текст присылай на renat@i10.ru.

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