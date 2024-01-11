Выбрал себе смарт-часы Huawei Watch Fit SE : это врач, помощник и тренер в одном флаконе

Несмотря на то что изначально фитнес-браслеты создавались как дешевая альтернатива умным часам, сегодня провести четкое разделение между ними практически невозможно. Если раньше они отличались друг от друга и внешностью, и ценой, и функциональным наполнением, то теперь ту грань можно считать напрочь стертой. Вы без труда найдете в продаже умные часы, которые стоят дешевле, чем фитнес-браслет, а также фитнес-браслеты, которые предлагают больше возможностей, чем смарт-часы. Huawei, как и полагается лидеру рынка, быстро смекнула, что к чему, и выпустила Huawei Watch Fit SE — устройство, которое вобрало в себя все самое лучшее от обоих миров.

Недорогие смарт-часы Huawei

Huawei Watch Fit SE — по сути, гибрид смарт-часов и фитнес-браслета, но Huawei настаивает на том, чтобы называть его именно часами. Нам не жалко. Тем более, что с точки зрения возможностей это действительно уже не фитнес-браслет.

Гаджет имеет крупный по меркам данного сегмента дисплей. Его диагональ не кажется внушительной. Всего 1,64 дюйма. Но по факту площадь матрицы здесь намного больше, чем у самого популярного фитнес-браслета, который выпускает другой китайский бренд. Детище Huawei предлагает более квадратный экран, за счет чего тот вмещает в себя гораздо больше информации.

Сама матрица у Huawei Watch Fit SE выполнена по AMOLED-технологии. Она не поддерживает технологию Always On Display, которая бы позволяла ему светиться непрерывно, но после каждой активации дисплея тот может работать в течение 20 минут и не гаснуть как Apple Watch. Таким образом вы сможете видеть информацию, которая на него выводится, практически без ущерба для автономности.

Дисплей часов сложно назвать выдающимся. Он просто хорош: до известной степени большой, яркий, насыщенный и четкий. Его плотность пикселей составляет 326 ppi. Этим показателем, вероятно, сегодня уже никого не удивишь, но этого достаточно, чтобы не видеть отдельные точки. А что еще нужно? Лишь бы информация вся помещалась. С этим проблем, к счастью, тоже нет.

Умные часы с уведомлениями

Управление часами осуществляется посредством свайпом по сенсорному экрану и при помощи боковой кнопки. Она, как правило, выполняет два действия: вызывает меню и возвращает на домашний экран с циферблатом, коих тут более 10 000. Просто качайте приложение Huawei Health и выбирайте любой вотчфейс себе по душе.

Уведомления на экране Huawei Watch Fit SE имеют достаточный размер, чтобы их с комфортом мог прочесть даже близорукий. Если это сообщение, на него будет предложено дать быстрый ответ текстом или эмодзи, а сами послания всегда имеют правильную верстку без множественных переносов, коими страдают узкие фитнес-браслеты.

Кстати, о входящих звонках часы тоже оповещают. Но вот принять вызов не дают из-за отсутствия встроенного микрофона. Можно либо отклонить его, либо ответить быстрым сообщением о причине, по которой вы не можете взять трубку. С одной стороны, это удобно. С другой, быстрое сообщение отправляется по SMS и расходует деньги со счета, чего многим бы скорее всего не хотелось.

Легкие смарт-часы для занятий спортом

Корпус Huawei Watch Fit SE практически ничего не весит. Когда я забирал свои часы из пункта выдачи, я даже подумал, что там ничего нет, поэтому предпочел открыть посылку на месте. Мало ли что. Но все оказалось в порядке. Просто вес гаджет действительно очень малый. Без ремешка гаджет весит 21 грамм, а с ремешком — всего 34. Это очень мало.

Несмотря на легковесность часов, они предельно прочны. Huawei Watch Fit SE прошли восемь строгих проверок, которые доказали, что они могут выдержать любые — даже самые суровые — условия эксплуатации:

Испытание падением

Испытание под давлением колеса

Испытание под нагрузкой

Тестирование кнопок

Температурная нагрузка

Цикличное испытание воздействием температур

Испытание воздействием высокой температуры и влажности

Испытание на водонепроницаемость (5АТМ)

Многие любят, чтобы часы имели внушительный вес. Ничего не имею против. Но мне комфортнее, когда руку ничего не оттягивает, а само устройство по возможности имеет максимально тонкий профиль. Например, мне важно, чтобы ничего не мешало застегиваться гоночным перчаткам, когда я езжу на картодроме. Все-таки это самый что ни на есть спорт, и Huawei Watch Fit SE помогают мне отслеживать показатели активности.

Как следить за здоровьем с помощью смарт-часов

С этим, кстати, тоже полный порядок. Часы имеют полный набор датчиков, которые следят за вашим здоровьем и ходом спортивных занятий:

Пульсометр

Шагомер

Сканер SpO2 (содержания кислорода в крови)

Определитель уровня стресса

Умный трекер сна

Индекс бега

Тренировочная нагрузка

Максимальное потребление кислорода (VO2Max)

Счетчик сожженных калорий

Контроль менструальных циклов

Мастер контроля дыхания

Синхронизация с тренажерами

Люди в теме наверняка вспомнят оригинальную модель Huawei Watch Fit двухлетней давности и скажут, что версия SE от нее ничем не отличается. По части внешности оба гаджеты действительно идентичны. Но не по части контроля за здоровьем. Потому что в актуальном поколении инженеры Huawei постарались и внедрили технологию TruSeen 5.0.

Это алгоритм нового поколения, который повышает точность всех измерений, выполняемых часами. Благодаря ей и частота сердечных сокращений, и содержание кислорода в крови сканируются с минимальными отклонениями от нормы. К слову, аналогичная технология применяется и в более дорогих носимых устройствах Huawei. Например, в новых Watch GT 4, обзор которых также выходил у нас на сайте.

Стоит ли покупать часы Huawei Watch Fit SE

Несмотря на доступную цену Huawei Watch Fit SE, их также оснастили довольно нетипичным для этого класса устройств модулем GPS. Он позволяет выстраивать маршруты ваших тренировок, что очень актуально для поклонников самых разных видов спорта. Например, в моем случае датчик определяет маршруты моих заездов на картах. Главное, чтобы трасса была достаточно длинной, чтобы не произошло сбоя, поскольку GPS иногда дает небольшую погрешность.

Я использую Huawei Watch Fit SE в паре с iPhone, и это не доставляет никакого дискомфорта. Большая часть функций доступна по умолчанию, однако нужно учитывать два важных аспекта:

Во-первых, все данные о состояния вашего здоровья сохраняются в Huawei Health. Да, посмотреть основные показатели на экране часов тоже можно. Но в расширенном виде они представлены только в приложении.

Во-вторых, быстрые ответы на сообщения из мессенджеров поддерживаются только на Android. Поэтому, если для вас это жизненно необходимо, имейте в виду, что iPhone для этой цели не подойдет.

Зато мне очень нравится, сколько Huawei Watch Fit SE 2 живут от зарядки. По сравнению с моими Apple Watch это просто небо и земля. Производитель заявляет до 9 дней автономной работы в щадящем цикле использования. В моих условиях это немного меньше, но все равно редко выходит меньше 6 дней. Вы только представьте, что нужно сделать, чтобы высадить их аккумулятор еще быстрее.

И это притом, что стоят Huawei Watch Fit SE в районе 6 тысяч рублей против минимум 25 тысяч за самые простые Apple Watch. Я не призываю вас покупать что-то конкретное, а просто рассказываю о своем опыте, который оказался более чем положительным. Удобный и большой экран с яркой матрицей, легкий корпус, отличная автономность и низкая цена — это все про Watch Fit SE. А что еще можно желать от носимого устройства?