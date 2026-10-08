YouTube в России давно работает через пень-колоду: ролики грузятся медленно, а на телефоне без ухищрений часто не открываются вовсе. Если он у вас умер окончательно, присмотритесь к китайскому аналогу Bilibili, который запускается без VPN. Но списывать оригинал рано: миллионы людей по-прежнему смотрят там обзоры и подкасты. Сервис обновляется быстрее, чем раньше. Год ещё не закончился, а полезных функций набралось уже пятнадцать: бесплатная «картинка в картинке», перевод роликов на русский голосом, ссылки на нужную секунду. Если давно не заходили, самое время заглянуть снова: приложение на Android заметно поменялось.

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Фильтр Shorts в поиске и пропавшая сортировка по дате

С января в поиске появился переключатель, который оставляет в выдаче только вертикальные ролики. Удобно, когда нужен быстрый ответ на минуту, а не лекция на полчаса. Работает у всех, включать ничего не надо: фильтр лежит рядом с остальными.

Но без ложки дёгтя не обошлось. Сортировать результаты теперь можно лишь по релевантности или популярности, а привычный список строго по дате загрузки исчез. Свежие ролики искать стало сложнее: приходится выставлять период публикации, например «за неделю» или «за месяц». Хронологической ленты, как раньше, YouTube больше не показывает.

Перевод видео на русский голосом теперь у любого канала

Раньше автоматическую озвучку получали только избранные блогеры. Теперь включить её может любой автор, и русский язык в списке есть. Работает это просто: YouTube распознаёт речь, переводит её и начитывает синтезированным голосом.

Зрителю остаётся открыть настройки ролика и выбрать другую звуковую дорожку. Зарубежные обзоры можно слушать без субтитров. Это выручает, когда выбираете между флагманами вроде Xiaomi 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra и хотите услышать побольше мнений. Перевод есть не в каждом ролике: всё зависит от того, включил ли функцию сам автор.

Как отправить ссылку на нужную секунду ролика с телефона

В браузере на компьютере так умели давно, а вот в приложении приходилось писать другу «мотай на седьмую минуту». Теперь ссылку с таймкодом можно сделать прямо на Android и на Айфоне. Таймкод здесь — это метка времени, с которой ролик начнётся у получателя.

Остановите видео на нужном моменте. Нажмите «Поделиться». В правом верхнем углу меню включите отметку времени. Скопируйте ссылку или сразу отправьте её в мессенджер.

Собеседник попадёт ровно туда, куда вы хотели, без перемотки и объяснений. Мелочь, а переписку про видео упрощает заметно.

«Картинка в картинке» без подписки Premium

Пожалуй, главный подарок года. Сворачивать ролик в маленькое окошко поверх других приложений раньше разрешали только подписчикам Premium. Теперь режим «картинка в картинке», он же PiP, открыт бесплатно по всему миру, и на Android, и на iOS.

Запускаете видео, выходите на рабочий стол, и оно продолжает играть в углу экрана. Можно отвечать в мессенджере или листать карту, не теряя картинку. Работает и с обычными роликами, и с Shorts. Исключение одно: музыкальные клипы. Их свернуть по-прежнему не выйдет. А если нужен только звук, есть способ слушать YouTube с выключенным экраном бесплатно.

В YouTube вернулись личные сообщения

Кто пользуется сервисом давно, помнит: внутри приложения когда-то была переписка. Потом раздел тихо убрали, и делиться роликами приходилось через сторонние мессенджеры. В 2026 году чат вернули, причём в переработанном виде.

Смысл тот же. Находите видео, отправляете его знакомому и обсуждаете там же, не выходя из YouTube. Ссылки не теряются в общей переписке, а ролик открывается в одно касание. Попробовать, увы, получится не у всех. Мессенджер открыт только взрослым, то есть пользователям старше 18 лет.

Shorts без кнопок на экране и с ускорением вдвое

Интерфейс коротких роликов перетряхнули, и к новым жестам придётся привыкать. Казалось бы, что тут менять? Но разработчики нашли, где можно сделать лучше. Изменений три:

Разведите два пальца, как при увеличении фото, и все кнопки с экрана исчезнут. Остаётся чистая картинка. Зажмите край экрана, и ролик пойдёт вдвое быстрее. Отпустили палец, скорость вернулась. Лайк теперь выглядит как сердечко, а кнопку «Не нравится» убрали совсем.

Первые два пункта хороши без всяких оговорок. Третий на любителя: дизлайка под рукой больше нет. Обновление уже дошло до всех, так что просто откройте Shorts и попробуйте жесты сами. И не забудьте поделиться впечатлениями в нашем чате в МАКС.

PIN-код на профиль в телевизоре

Телевизор в гостиной общий, а история поиска у каждого своя. Раньше любой, кто взял пульт, видел ваши подписки и рекомендации, а заодно портил их мультиками или стримами. Теперь профиль в приложении YouTube для ТВ закрывается кодом из четырёх цифр.

Вводить его пультом необязательно. Выбираете свой аккаунт на экране, и на смартфон приходит запрос или уведомление. Подтвердили в мобильном приложении, профиль открылся. Особенно пригодится семьям с детьми и тем, кто делит телевизор с соседями. Функция доступна всем, у кого YouTube стоит на телевизоре. Кстати, и на приставке тоже! А если не знаете, какую выбрать, рекомендуем Vontar X96 X4: она компактная, но очень шустрая и недорогая. Плюсом — не греется и имеет качественную прошивку.

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Premium Lite научили скачивать видео и играть в фоне

Младшая подписка YouTube долго выглядела странно. Она убирала рекламу, и на этом её достоинства заканчивались. Хотите сохранить ролик в дорогу или слушать подкаст с погашенным экраном, берите полный Premium.

В этом году разницу почти стёрли. Premium Lite теперь умеет и загружать видео для просмотра без интернета, и воспроизводить их в фоне. Ограничение осталось одно: на музыку эти возможности не распространяются. Заодно тариф запустили во всех странах, где продаётся обычный Premium.

В России подписку не оформить. Зато рекламу можно убрать и бесплатно: смотрите YouTube через браузер DuckDuckGo, там ролики идут без вставок.

Приложение YouTube для Apple Vision Pro

К Android этот пункт отношения не имеет, но показывает, насколько широко YouTube развернулся. Шлем Apple Vision Pro вышел без официального приложения сервиса. Владельцы смотрели ролики через браузер Safari или ставили сторонние программы. В 2026 году Google наконец выпустила полноценное приложение.

Оно открывает обычные видео, Shorts, панорамные ролики на 360 градусов и объёмные видео формата VR180. Есть даже поддержка 8K, правда, только на версии Vision Pro с чипом M5. YouTube теперь есть почти везде: в телефоне, телевизоре и на голове. Приложение доступно всем владельцам гарнитуры.

Новые функции YouTube, которые легко пропустить

Эти изменения не такие заметные, часть из них касается авторов, а не зрителей. Но на то, как выглядит и работает сервис, они тоже влияют. Например, ИИ-поиск Ask YouTube. Вместо пары ключевых слов пишете длинный вопрос обычным языком, а нейросеть ищет ответ внутри роликов и показывает расшифровку с нужными фрагментами. Пока работает только в США и только на английском.

Карусели фотографий в Shorts. Летом в вертикальной ленте появились подборки снимков, как в TikTok. В одну помещается до десяти изображений, поверх можно наложить текст и до 15 секунд музыки.

Свои обложки для Shorts. К короткому ролику теперь прикрепляется отдельная картинка, чего авторы ждали годами. На компьютере сервис ещё предлагает три автоматически выбранных кадра, а в приложении по-прежнему можно указать любой момент видео.

Новый счётчик просмотров. Просмотр засчитывается с первой секунды, а не после 30 секунд, как раньше. Старый показатель переименовали во «Вовлечённые просмотры» и убрали в аналитику канала, так что крупные цифры больше не гарантия , что ролик досматривают.

, что ролик досматривают. Обновление прямых эфиров. Трансляцию можно вести сразу в горизонтальном и вертикальном формате с общим чатом. Платные подарки теперь принимают и горизонтальные стримы с телефона, а отправителям YouTube может дать отрезок эфира без рекламы. В России всё это не работает.

Серии из Shorts. Автор указывает в настройках ссылку на следующую часть, и она всплывает прямо во время просмотра. В ленте появилась кнопка Watch Series, которая открывает все эпизоды по порядку.

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