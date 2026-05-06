Кажется, случилось то, чего пользователи Android ждали годами: можно слушать видео YouTube в фоне бесплатно. Сворачиваешь приложение, гасишь экран — звук продолжает идти. Важная функция, за которую раньше брали деньги. Заодно Google открыл всем функцию «картинка в картинке» — раньше она тоже была привязана к подписке. Похоже, YouTube решил, что грузить браузеры на 7 ГБ ОЗУ ему уже мало, и теперь раздаёт платные функции бесплатно.

Подписка Премиум больше не нужна: в YouTube теперь доступно фоновое воспроизведение бесплатно

Фоновое воспроизведение YouTube на Android — что это

Раньше всё было предсказуемо до боли: запускаешь видео, сворачиваешь приложение — и через пару секунд звук обрывается. Ну а чтобы продолжить слушать Ютуб с выключенным экраном, нужно было либо постоянно держать YouTube на переднем плане, либо платить за Premium-подписку. Других вариантов Google не оставлял.

Теперь сценарий совсем другой: Ютуб работает с выключенным экраном! Запускаешь любой ролик, нажимаешь кнопку «Домой» или делаешь жест сворачивания — звук продолжает идти. Блокируешь экран — звук всё равно идёт. На экране блокировки появляется полноценная карточка плеера с кнопками и превью обложки. Тот же набор управления дублируется в шторке уведомлений, так что переключать видео или ставить на паузу можно не разблокируя смартфон.

Самое главное — никакой подписки для этого не нужно. Функция стала бесплатной для всех пользователей Android, независимо от региона и аккаунта.

Как включить фоновое воспроизведение YouTube на Android

Главная новость — ничего активировать в приложении не нужно. Никаких скрытых настроек, тумблеров и режимов разработчика искать не придётся. Если у вас стоит свежая версия, слушать Ютуб в фоновом режиме можно без настроек. Почти. Инструкция предельно простая:

  • Откройте приложение YouTube на Android;
  • Запустите любое видео;
  • Сверните приложение кнопкой «Домой» или жестом снизу;
  • Выключите экран — звук продолжит играть.

Если после этих действий у YouTube в фоне на Андроид звук всё-таки пропал, вы не одиноки. И тому есть объяснение, потому что пока повезло не всем.

Что делать, если YouTube не работает с выключенным экраном

Если после нажатия кнопки «Домой» звук всё-таки обрывается, скорее всего, у вас стоит старая версия приложения. Зайдите в Google Play, найдите YouTube в списке установленных приложений и нажмите «Обновить». Если не помните, как это делается — у нас есть подробная инструкция по обновлению приложений на Android: там всё показано на примере Telegram, но для YouTube алгоритм точно такой же.

Кроме того, не забудьте включить пункт «Поверх других приложений». Перед запуском YouTube в фоне сам запросит его, но лучше позаботиться об этом заранее.

  1. Зайдите в настройки — «Приложения».
  2. Найдите YouTube.
  3. В самом низу выберите «Поверх других приложений» и активируйте ползунок.

А если все настроили и обновились до последней версии, но фон всё равно не работает — просто немного подождите. Функцию Google раскатывает постепенно, волнами, и она доходит до пользователей не одновременно. У нас в редакции, например, тоже не у всех получилось с первого раза: на одном смартфоне фон заработал сразу после обновления, на другом пришлось подождать пару дней. Никаких сбросов кеша, переустановок и прочих танцев с бубном делать не нужно — рано или поздно функция доедет до вашего аккаунта сама.

Картинка в картинке на YouTube — как включить бесплатно

Вторая хорошая новость: режим «картинка в картинке» на Ютубе (Picture-in-Picture, PiP) тоже больше не требует Premium. Это когда видео сворачивается в маленькое плавающее окошко поверх других приложений — можно листать ленту в Telegram, отвечать на сообщения, проверять почту и одновременно краем глаза смотреть ролик.

Удобно, особенно для туториалов и стримов, где важна и картинка, и возможность параллельно что-то делать. Ну и для владельцев iPhone, где с многозадачностью, по сравнению с Андроидом, есть сложности. Чтобы включить картинку-в-картинке на YouTube Android, сделайте следующее.

  • Откройте системные «Настройки» смартфона;
  • Перейдите в раздел «Приложения» и выберите YouTube;
  • Найдите пункт «Картинка в картинке»;
  • Активируйте переключатель «Разрешить».

После этого при сворачивании приложения во время просмотра видео ролик автоматически уедет в плавающее окно — его можно перетаскивать пальцем по экрану, двигать в любой угол, увеличивать и сворачивать обратно в полноэкранный режим одним тапом. На некоторых оболочках — MIUI, HyperOS, One UI — пункт меню может называться чуть иначе, но логика та же: ищите слова Picture-in-Picture или PiP в настройках конкретного приложения.

Какие функции остались в YouTube Premium

Подписка YouTube Premium никуда не делась — и за неё всё ещё есть смысл платить тем, кому важны конкретные плюшки. Внутри подписки остались отключение рекламы, скачивание видео для офлайн-просмотра и полноценный доступ к YouTube Music без ограничений. Этого пока бесплатно никому не раздают, но можно сделать ее самому, не потратив ни рубля.

А вот видео на Ютубе с выключенным экраном и картинка-в-картинке — функции, ради которых Premium покупало большинство пользователей в России, где подписка официально не продаётся с 2022 года. Получалось абсурдно: люди хотели заплатить, но не могли, и в итоге всё равно искали обходные пути через сторонние клиенты вроде ReVanced. Похоже, Google наконец понял, что удерживать эти функции в России бессмысленно, а на других рынках — невыгодно для роста аудитории.

Для рядового пользователя это классная новость. YouTube теперь реально можно использовать как замену Spotify или Apple Podcasts: запустил подкаст, свернул приложение и пошёл по своим делам. Музыкальные клипы, лекции, аудиокниги, тот самый шум дождя на десять часов — всё это теперь играет бесплатно и без танцев с бубном. А Premium остаётся для тех, кому реально мешает реклама или нужен офлайн-режим.