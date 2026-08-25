В августе 2026 года в России без VPN заработал китайский видеосервис Bilibili. Это огромная платформа с аудиторией больше 300 млн пользователей, которая совмещает в себе черты YouTube, чьё будущее в России остаётся туманным, Twitch и онлайн-кинотеатра. Разбираемся, что это за сервис, как поставить его на Android и стоит ли рассчитывать на замену YouTube.

Bilibili: что это и на что он похож

Сервис появился ещё в 2009 году и изначально строился вокруг аниме, манги и игровой культуры — по сути, это был большой китайский сайт для гиков. Сегодня это уже полноценная видеоплатформа, где есть обзоры блогеров, ролики про путешествия, музыка, кулинария и большая библиотека аниме.

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По масштабу сервис ближе всего к YouTube: больше 300 млн активных пользователей в месяц, миллионы авторов и собственная система монетизации. Но это не прямая копия одного сервиса, а смесь сразу нескольких:

от YouTube — обычные видео и авторские каналы;

от Twitch — прямые трансляции и общение со зрителями;

от онлайн-кинотеатров — лицензированные фильмы, сериалы и аниме;

плюс элементы социальной сети и игровых сообществ.

Если коротко: YouTube — это глобальный видеохостинг, а Bilibili больше похож на большую соцсеть, построенную вокруг видео.

Где скачать приложение на Android

У Bilibili есть отдельное приложение для Android, но в российском Google Play его нет — придётся ставить версию для другого региона, создав иностранный аккаунт по нашей инструкции. При этом интерфейс самого приложения полностью русифицирован, так что разобраться в меню несложно.

Скачать Bilibili

Приложение бесплатное. Для регистрации больше не нужен китайский номер телефона — завести аккаунт можно на российский номер «+7». С веб-версией сложнее: она по умолчанию на китайском, и пользоваться ей приходится через переводчик, где возможны странности с переводом.

Как устроен просмотр и что делать с бегущими комментариями

На главной вас встречает персональная лента рекомендаций. Есть поиск, подписки, история просмотров и страницы авторов — всё как в привычном видеосервисе. Рекомендательная система подбирает ролики под ваши интересы.

Главная особенность Bilibili — так называемый danmaku. Это комментарии зрителей, которые появляются прямо поверх видео и пролетают по экрану справа налево. Причём каждый комментарий привязан к моменту ролика: если кто-то написал реакцию на 3:24, вы увидите её именно на этой секунде. На популярных видео по экрану могут одновременно нестись десятки сообщений. Идея — создать атмосферу совместного просмотра, но многим это только мешает, и такие комментарии можно отключить в настройках.

Лайки, монеты и платное членство

Система реакций тут сложнее, чем на YouTube с его лайком, комментарием и подпиской. Помимо лайка ролик можно добавить в избранное и поддержать автора виртуальными монетами. Есть даже негласный стандарт максимальной бесплатной поддержки — «лайк плюс монета плюс избранное».

Монеты нужны во многих местах: например, смена ника стоит 6 монет. Параллельно работает платное «членство», которое открывает повышенное качество и доступ к части премиального контента. Для обычного просмотра ничего платить не нужно.

Заменит ли Bilibili YouTube в России

Главный плюс для российских пользователей очевиден: сервис работает без VPN. Открываете приложение, запускаете ролик — примерно как когда-то с YouTube. За Bilibili стоит огромная экосистема, поэтому контента там реально много. Есть и неочевидная польза: из-за большого китайского сообщества здесь встречается контент о гаджетах, автомобилях и другой технике китайских брендов, которого на YouTube либо нет вовсе, либо он появляется заметно позже.

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Но полностью заменить YouTube пока не выйдет. Основная масса роликов — китайская и азиатская, привычных русскоязычных каналов почти нет. Многоязычные субтитры заявлены, но на практике включаются плохо: при нажатии перевода меняется только название ролика, а сами субтитры остаются на китайском или английском. Нет и автодубляжа, к которому многие привыкли на YouTube. Bilibili стоит попробовать как дополнительный источник видео, особенно если вас интересует азиатский контент и техника китайских брендов. Но как замену YouTube или даже RuTube всерьёз рассматривать его пока рано.