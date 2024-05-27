5 бесплатных приложений для Андроид, которые я рекомендую скачать всем без исключения

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Иван Герасимов

Главный минус большинства приложений связан с тем, что они носят развлекательный характер и не особо практичны в повседневной жизни. То есть, вы тратите время только ради того, чтобы скачать его из Гугл Плей, воспользоваться один-два раза, а потом надолго забросите и, в конечном итоге, удалите. Все это происходит по той причине, что в смартфоне уже есть весь необходимый софт и дополнительный не всегда нужен. Но есть и такие приложения для Android, в которые вы наверняка будете заходить изо дня в день, причем не заплатите за них ни рубля. Решили сэкономить ваше время и нашли лучшее из Гугл Плей, что можно смело скачать на смартфон.

5 бесплатных приложений для Андроид, которые я рекомендую скачать всем без исключения. Это лучшие приложения из Гугл Плей, которые достойны оказаться на вашем смартфоне. Фото.

Это лучшие приложения из Гугл Плей, которые достойны оказаться на вашем смартфоне

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Чем заменить приложение Камера на Андроид

Нашли для вас альтернативное приложение Камеры для Android, которое можно смело использовать вместо стандартного. Что оно умеет? Главная фишка — простой интерфейс, в котором невозможно заблудиться. Кнопки разбросаны в верхней и нижней части, всё остальное — обзор с камеры. При нажатии меню выскакивает прямо посреди экрана, не перегораживая изображение.

Чем заменить приложение Камера на Андроид. Это приложение Камера для Андроид обладает удобным интерфейсом. Фото.

Это приложение Камера для Андроид обладает удобным интерфейсом

Далеко ходить не нужно и за настройками, поэтому новички в Android это точно оценят — кнопка ждет вас справа. Лично мне понравилась возможность включить постоянно включенный экран и активировать HD-камеру с максимальной яркостью. Можно очень быстро переключиться с основной камеры на фронтальную или включить запись видео в одно касание.

Приложение HD-камера

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Как восстановить поврежденное фото на телефоне

Я рекомендую скачать фоторедактор Evoke всем без исключения хотя бы по той причине, что это приложение с ИИ творит чудеса. Оно умеет не только менять снимки с помощью фильтров и другие улучшалок, но и восстанавливать старые фотографии или те, что были вырезаны или пережаты до появления пикселей.

Как восстановить поврежденное фото на телефоне. Приложение идеально восстанавливает старые фотографии. Фото.

Приложение идеально восстанавливает старые фотографии

Причем подойдет даже черно-белый снимок с повреждениями — нейросети постараются восстановить их, чтобы он выглядел так, будто снят на неплохой камерофон. Есть окрашивание старых фотографий, причем цвета можно выбрать самостоятельно! Ну а если эти функции вам не нужны, то можно сделать прикольную аватарку при помощи нейросетей, изменив себя до неузнаваемости!

Улучшение снимков

Приложение с психологическими тестами

Google Play хорош еще и по той причине, что позволяет узнать что-то новое о себе с помощью приложений. Одно из таких — Психологические тесты, в которых есть вопросы практически из всех сфер жизни. Например, про работу, отношения с близкими и многое другое, о чем вы наверняка задумываетесь. Возможно, доверять им на все 100 не стоит, но прислушаться определенно полезно.

Приложение с психологическими тестами. В этом приложении собраны самые разные психологически тесты, которые помогут узнать много нового о себе. Фото.

В этом приложении собраны самые разные психологически тесты, которые помогут узнать много нового о себе

Самое приятное, что здесь есть бесплатные психологические тесты и о работе, и о личной жизни, и о предрасположенностях — лишь часть всей базы заблокирована Премиум-подпиской. В конце концов, вы получаете не просто хороший способ провести свободное время, но и заняться чем-то с друзьями, если вечеринка зашла в тупик.

Психологические тесты

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Точная погода на Андроид

Казалось бы, кого вообще удивишь в 2024 году погодным приложением? Вроде как, и сами производители научились делать неплохие встроенные утилиты. Однако для некоторых пользователей важен не только интерфейс, но и точный прогноз погоды. Под это описание идеально подходит Foreca: разработчикам каким-то чудом удалось с умом потратить все свободное пространство главного экрана, заняв его полезной информацией.

Точная погода на Андроид. Пожалуй, это одно из лучших приложений с погодой, которые только есть в Гугл Плей. Фото.

Пожалуй, это одно из лучших приложений с погодой, которые только есть в Гугл Плей

Тут вам и прогноз на несколько дней вперед, и осадки, и даже длительность солнечного света в течение суток. Есть удобная метеограмма с температурой в виде графика, карта погоды с осадками, а также симпатичные виджеты для главного экрана. Кстати, в отличие от других программ, у Foreca они доступны без подписки.

Погода Foreca

Скачать головоломку на Андроид

Игры с сумасшедшей графикой вроде стрелялок и гонок далеко не всегда привлекательны для пользователей. То ли дело старые-добрые головоломки! Нашли крутую игру под названием Wood Block Puzzle, в которой фигуры выполнены в виде деревянных блоков. Играть очень просто: складывайте их друг с другом, не оставляя свободного пространства, чтобы фигуры исчезли.

Скачать головоломку на Андроид. С такой крутой головоломкой вы точно не заскучаете. Фото.

С такой крутой головоломкой вы точно не заскучаете

В процессе прохождения фигуры в головоломке будут усложняться и устроить их будет все сложнее. Для этого предусмотрено хранилище, откуда можно достать деталь и применить по ходу игры. В целом, максимально простой сюжет и отсутствие каких-либо проблем с прохождением — оторваться просто нереально!

Головоломка для Андроид

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