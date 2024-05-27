5 бесплатных приложений для Андроид, которые я рекомендую скачать всем без исключения

Главный минус большинства приложений связан с тем, что они носят развлекательный характер и не особо практичны в повседневной жизни. То есть, вы тратите время только ради того, чтобы скачать его из Гугл Плей, воспользоваться один-два раза, а потом надолго забросите и, в конечном итоге, удалите. Все это происходит по той причине, что в смартфоне уже есть весь необходимый софт и дополнительный не всегда нужен. Но есть и такие приложения для Android, в которые вы наверняка будете заходить изо дня в день, причем не заплатите за них ни рубля. Решили сэкономить ваше время и нашли лучшее из Гугл Плей, что можно смело скачать на смартфон.

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Чем заменить приложение Камера на Андроид

Нашли для вас альтернативное приложение Камеры для Android, которое можно смело использовать вместо стандартного. Что оно умеет? Главная фишка — простой интерфейс, в котором невозможно заблудиться. Кнопки разбросаны в верхней и нижней части, всё остальное — обзор с камеры. При нажатии меню выскакивает прямо посреди экрана, не перегораживая изображение.

Далеко ходить не нужно и за настройками, поэтому новички в Android это точно оценят — кнопка ждет вас справа. Лично мне понравилась возможность включить постоянно включенный экран и активировать HD-камеру с максимальной яркостью. Можно очень быстро переключиться с основной камеры на фронтальную или включить запись видео в одно касание.

Приложение HD-камера

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Как восстановить поврежденное фото на телефоне

Я рекомендую скачать фоторедактор Evoke всем без исключения хотя бы по той причине, что это приложение с ИИ творит чудеса. Оно умеет не только менять снимки с помощью фильтров и другие улучшалок, но и восстанавливать старые фотографии или те, что были вырезаны или пережаты до появления пикселей.

Причем подойдет даже черно-белый снимок с повреждениями — нейросети постараются восстановить их, чтобы он выглядел так, будто снят на неплохой камерофон. Есть окрашивание старых фотографий, причем цвета можно выбрать самостоятельно! Ну а если эти функции вам не нужны, то можно сделать прикольную аватарку при помощи нейросетей, изменив себя до неузнаваемости!

Улучшение снимков

Приложение с психологическими тестами

Google Play хорош еще и по той причине, что позволяет узнать что-то новое о себе с помощью приложений. Одно из таких — Психологические тесты, в которых есть вопросы практически из всех сфер жизни. Например, про работу, отношения с близкими и многое другое, о чем вы наверняка задумываетесь. Возможно, доверять им на все 100 не стоит, но прислушаться определенно полезно.

Самое приятное, что здесь есть бесплатные психологические тесты и о работе, и о личной жизни, и о предрасположенностях — лишь часть всей базы заблокирована Премиум-подпиской. В конце концов, вы получаете не просто хороший способ провести свободное время, но и заняться чем-то с друзьями, если вечеринка зашла в тупик.

Психологические тесты

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Точная погода на Андроид

Казалось бы, кого вообще удивишь в 2024 году погодным приложением? Вроде как, и сами производители научились делать неплохие встроенные утилиты. Однако для некоторых пользователей важен не только интерфейс, но и точный прогноз погоды. Под это описание идеально подходит Foreca: разработчикам каким-то чудом удалось с умом потратить все свободное пространство главного экрана, заняв его полезной информацией.

Тут вам и прогноз на несколько дней вперед, и осадки, и даже длительность солнечного света в течение суток. Есть удобная метеограмма с температурой в виде графика, карта погоды с осадками, а также симпатичные виджеты для главного экрана. Кстати, в отличие от других программ, у Foreca они доступны без подписки.

Погода Foreca

Скачать головоломку на Андроид

Игры с сумасшедшей графикой вроде стрелялок и гонок далеко не всегда привлекательны для пользователей. То ли дело старые-добрые головоломки! Нашли крутую игру под названием Wood Block Puzzle, в которой фигуры выполнены в виде деревянных блоков. Играть очень просто: складывайте их друг с другом, не оставляя свободного пространства, чтобы фигуры исчезли.

В процессе прохождения фигуры в головоломке будут усложняться и устроить их будет все сложнее. Для этого предусмотрено хранилище, откуда можно достать деталь и применить по ходу игры. В целом, максимально простой сюжет и отсутствие каких-либо проблем с прохождением — оторваться просто нереально!

Головоломка для Андроид