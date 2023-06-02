5 хороших приложений для Андроид, которые должны быть на каждом смартфоне

Google Play изобилует различными приложениями на все случаи жизни, в первую очередь, привлекая внимание пользователей играми, фоторедакторами и нейросетями. Все это здорово, вот только из-за раздутого каталога пользователи не могут найти что-то действительно полезное да и поиск зачастую выдает одно и тоже. Если вам тоже это осточертело, то взгляните на наш ТОП-5 приложений для Андроид: в нем мы собрали различные полезные утилиты на каждый день и просто бесплатные незатейливые программы, которые рано или поздно вам пригодятся.

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Alarmy — умный будильник на телефон

Обычный будильник на телефоне наверняка не раз вас подводил, из-за чего вы опаздывали на работу. Но мы нашли такой, что не даст вам проспать: попробуйте скачать Alarmy на телефон! Фишка этого будильника на Андроид, что мелодию он не отключит до тех пор, пока вы не выполните определенное задание, например, не встряхнете свой телефон, не решите уравнение или не пошагаете.

Пока вы будете это делать, мозг успеет проснуться, а поможет ему в этом не самый приятный звонок. Настроить функции и интерфейс можно под себя ровно как и сложность задачи. Так что, это лето вы точно не проспите!

Крутой будильник для телефона

eBoox — удобная читалка на Андроид

Если вы недавно избавились от электронной книги, начав читать на телефоне и планшете, то поможет вам в этом удобное приложение eBoox. Это одна из наиболее универсальных читалок для Андроид наряду с Moon Reader: в ней легко настраивается интерфейс, есть автояркость экрана, а также синхронизация книг из разных облачных хранилищ.

Удобно и то, что приложение выполнено настолько минималистично, насколько это вообще возможно, за счет чего может потягаться даже с iBooks из Айфона. При этом пользоваться им можно совершенно бесплатно: нет ни баннеров, ни навязчивых предложений оплатить подписку.

Читалка для Андроид

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Reddit — соцсеть с интересными историями

Наверняка каждый из вас слышал про социальную сеть Reddit, где пользователи рассказывают самые разные истории на любые темы. Я и сам не фанат форумов и предпочитаю меньше времени проводить в таких местах, но на Reddit не только черпаю интересные лайфхаки, а заодно нахожу интересные темы для статей. Все, что нужно сделать — вбить в поиске интересующую вас тематику и подписаться на нее, включив уведомления.

Все посты, в основном, на английском языке, так что, у вас будет возможность заодно вспомнить его. Помимо того, что в своих рассказах люди делятся проблемами, в комментариях всегда можно найти их решение. В отличие от других соцсетей, Reddit не засасывает: зашел, полистал, прочел что-то интересное и вышел. Бонусом — очень удобное приложение, которое не глючит ни на Андроид, ни на iOS.

Скачать Reddit

Xrecorder lite — удобная запись экрана на Андроид

Пользователи в 2023 году довольно часто делают скриншоты и запись экрана. Но вот незадача: встроенная функция делает это из рук вон плохо: качество изображения оставляет желать лучшего, а при просмотре в мессенджере и вовсе кажется, будто видео снимали чуть ли не на мобильник.

В этом вас выручит XRecorder lite: утилита делает запись экрана в том качестве, которое вы выберете сами, а заодно позволяет включить нужную частоту кадров (до 60 fps). У приложения даже есть плавающий значок, чтобы вы могли начать съемку в одно касание, а завершить ее можно встряской телефона. При необходимости можно даже вывести трансляцию с фронтальной камеры — и все это работает совершенно бесплатно!

Приложение для записи экрана

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AudioLab Audio Editor — приложение для обрезки музыки на Андроид

Несмотря на то, что формат МР3 потихоньку уходит в прошлое, многие по-прежнему скачивают музыку на телефон и не пользуются стриминговыми сервисами. Удобство еще и в том, что трек в формате МР3 можно обрезать и поставить в качестве рингтона на звонок! В этом вам поможет аудиторедактор AudioLab: приложение хоть и выглядит сложным, но разобраться в нем очень просто.

Достаточно выбрать нужный отрезок песни и вырезать его. Можно даже заглушить его в переходах. Вдобавок утилита предлагает такие функции, как создание миксов, запись голоса, конвертер в другие форматы и редактор тегов. Скачайте, чтобы всегда была под рукой.

Аудиоредактор на телефон

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