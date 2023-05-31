Какой кошачий переводчик скачать на Андроид

Каждый из нас наверняка хотел бы поговорить со своей кошкой, вот только если сделать это самостоятельно, не зная «особенностей» языка, можно сделать с десяток ошибок. Как правильно общаться с питомцем, не выглядя странно в его глазах? Пока универсального решения нет, но вы можете использовать кошачий переводчик, который с помощью готовых фраз привлечет внимание вашего любимца. Возможно, вы не знали, но в Google Play есть несколько неплохих приложений для общения с кошками! Опробовали их, а теперь делимся, работают ли они на самом деле и какой лучше выбрать.

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Переводчик для кошек и котов — как поговорить с котом

Одно из лучших приложений для общения с питомцами, которое почему-то осталось без рейтинга в Гугл Плей — Переводчик для кошек и котов. Оно содержит заготовленные фразы, эмоции и встроенный переводчик. К последнему есть вопросы, так как по ощущениям, что бы вы ни сказали, он будто выдает одно и то же.

А вот с остальным уже лучше: как минимум, поздороваться и привлечь внимание кошки точно получится. Раздел с эмоциями работает в разы интереснее: моя кошка подошла ко мне и не уходила до тех пор, пока я не перестал на них нажимать! В общем, развлечь кошку с помощью смартфона точно выйдет, но имейте в виду, что в приложении много рекламы: баннеры не мешаются, но минутные ролики разворачиваются на весь экран и пропустить их нельзя.

Переводчик для кошек на телефон

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Cat Translator — удобный переводчик на кошачий

Есть и аналогичные приложения, высоко оцененные пользователями. Например, Cat Translator: эта утилита проще всех в использовании, так как в ней есть лишь переводчик с русского на кошачий и различные эмоции. Функция перевода на язык кошек работает неплохо и моментально привлекает питомца, ровно как и эмоции, среди которых есть урчание.

Удивительно, но у меня она сработала лишь на одну кошку в доме — кот не обратил вообще никакого внимания. В приложении доступны не все эмоции — меньше половины. Львиная часть откроется при оплате премиум-версии, но, думаю, приобретать ее вовсе не обязательно.

Cat Translator на телефон

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Переводчик на кошачий язык — программа для общения с кошкой

Больше всех мне (ну, и моим животным, конечно же) понравилась программа Переводчик на кошачий язык. У нее простой и понятный интерфейс, вот только большинство функций, на первый взгляд, заблокированы. Но это не так: вы можете их разблокировать, посмотрев рекламный ролик. Так у вас откроются необычные кошачьи эмоции вроде счастья, урчания и многих других.

Есть переводчик с человеческого языка на кошачий, который работает по удержанию кнопки «Запись». Это приложение привлекло внимание вообще всех животных в моем доме — даже собаки! Так что, вероятно, это самый недооцененный переводчик для кошек в Google Play, который действительно генерирует хоть что-то внятное. Обязательно попробуйте сами и напишите о результатах в наш Телеграм-чат.

Переводчик с кошачьего

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Приложение для перевода кошачьего языка

Все вышеупомянутые приложения объединяет то, что они умеют переводить с человеческого языка на кошачий, но в обратную сторону — нет. Если хотите узнать, что говорит ваш кот, попробуйте Catify: по большей части оно платное, зато позволит понять, что хочет сказать кошка.

Вдобавок в утилите есть различные советы по правильному питанию для питомцев, различные звуки и эмоции, а также специальный режим для дрессировки кошек с помощью ультразвука. К сожалению, приложение не русифицировано и практически не работает без оплаты подписки, но на заметку его взять все же нужно.

Catify для Android

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MeowTalk — приложение-переводчик для кошек

MeowTalk удалили из Google Play в 2022 году, но его можно спокойно найти в других источниках. Фишка переводчика с кошачьего в том, что он основан на искусственном интеллекте и постоянно учится. Тут нет кнопок с эмоциями, зато есть целый профайл для вашего питомца (или нескольких). После этого нужно будет фиксировать его мяуканье и обозначать его примерные эмоции, но потратить на это придется уйму времени.

Так что, при первом использовании не удивляйтесь, что ничего не переводится. Зато после этого приложение начнет распознавать, что говорит кошка, опираясь на уже записанные сэмплы. При этом приложение платное, но по подписке у вас появится история запросов, автоперевод, скачивание записей и пропадет реклама. Решать, стоит ли за это платить 259 рублей в месяц, конечно же, вам.

MeowTalk для Андроид

А еще есть минимум 5 полезных приложений для Андроид, о которых вы не знали. Чем они хороши и как их скачать — читайте в нашем материале.