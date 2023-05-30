5 лучших приложений для создания логотипа

Смартфон — это не просто средство связи или инструмент для потребления контента, а рабочая лошадка, позволяющая выполнить любую поставленную задачу. В частности, вы можете создать логотип в хорошем качестве, не прибегая к помощи сложных фоторедакторов. Всего-то вам понадобится Android-смартфон и специальная программа. О приложениях для создания логотипа мы как раз и поговорим.

Нейросеть для создания логотипов

В отдельном тексте мы рассказывали о существовании нейросетей, рисующих по словам. Нужно всего лишь ввести описание, после чего искусственный интеллект выполнит всю работу за вас. На примере Шедеврума от Яндекс показываю, как создать логотип самому:

Запустите приложение. Нажмите «+». Введите запрос (например, «Нарисуй логотип компании X, которая занимается Y», где вместо X указано название, а Y обозначает категорию). Нажмите «Сгенерировать». Подождите минуту, пока нейросеть рисует картинки.

Скачать Шедеврум

Шедеврум не является в полном смысле нейросетью для создания логотипов. Поэтому не стоит ожидать от него максимально корректной обработки запроса. Но ведь есть масса специальных приложений для работы с логотипами, освоить которые будет проще простого.

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Создать логотип через Logo Maker

Это приложение для создания логотипа скачали уже более 10 миллионов раз, поставив ему оценку 4.8 балла в магазине Google Play. Программа работает в двух режимах. Она позволяет нарисовать картинку с нуля, а также выступает в качестве автоматического генератора логотипов, которым я и предлагаю воспользоваться:

Запустите Logo Maker. Выберите опцию «Создание логотипа с помощью Designer». Введите название своего проекта и его описание в строке «Линия тегов». Выберите категорию. Скачайте любой понравившийся логотип.

Скачать Logo Maker

Logo Maker хоть и позволяет создать логотип бесплатно, но для скачивания некоторых вариантов требуется оформление подписки. Даже если вы будете готовы заплатить реальные деньги, сделать это не получится из-за блокировки транзакций Google Play в России.

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Приложение для создания логотипов Watermark Design

Следующее приложение для логотипов на Андроид работает схожим образом, автоматически генерируя рисунки. Watermark Design отличается уж очень плохим переводом на русский язык, что, впрочем, не помешает вам создать картинку:

Выберите категорию (например, «Geek»). Введите название проекта и подпись. Нажмите «Представлять на рассмотрение».

Скачать Watermark Design

В отличие от предыдущего Logo Maker, эта программа предлагает широкий инструмент для редактирования логотипов. Да, приложение само сгенерирует картинку, но постфактум вы можете изменить ее фон, а также добавить еще один рисунок. Кроме того, в Watermark Design представлено большое количество шаблонов для логотипов, так что вам удастся обойтись без платной подписки.

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Бесплатный конструктор логотипов Graphic Design

Эта программа не генерирует логотип, а предлагает изменить один из уже существующих шаблонов, которых здесь представлено несколько сотен. Все они разбиты на категории, поэтому вам нужно:

Выбрать шаблон в соответствии с тематикой. Изменить текст логотипа, а по желанию и оформление самой картинки. Нажать «Save» для сохранения логотипа на телефоне.

Скачать Graphic Design

Недостатком приложения Graphic Design является отсутствие русскоязычной локализации. При этом интерфейс программы сложно назвать запутанным, поскольку весь процесс создания бесплатного логотипа занимает 1-2 минуту, а от вас требуется сделать пару-тройку нажатий.

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Сделать логотип по шаблону через Logo Creator

Заключительное приложение для создания лого можно смело назвать самым лучшим. Во-первых, его интерфейс полностью переведен на русский язык. Во-вторых, оно поддерживает несколько режимов работы: создание логотипа по шаблону или автоматическая генерация. Вот как им пользоваться:

Запустите программу. Выберите режим работы «Шаблоны логотипа» или «Авто дизайн». Укажите краткие данные о своем проекте, чтобы нарисовать логотип.

Скачать Logo Creator

К сожалению, в приложении Logo Creator доступно всего 18 бесплатных шаблонов. Остальные варианты лого предлагаются только подписчикам, а войти в их число из России не получится. Во всяком случае, если для скачивания программы вы использовали Google Play, а не, к примеру, магазин приложений AppGallery.