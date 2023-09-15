5 необычных приложений для Андроид, которые не так бесполезны как кажется

Библиотека Гугл Плей настолько обширна, что найти в ней можно приложение практически любого характера. Даже с названием заморачиваться не нужно — достаточно ввести в поисковой строке первое пришедшее на ум слово, после чего у вас появится целый список различных программ. Традиционно пользователи выбирают для скачивания приложения на каждый день вроде мессенджеров, утилит для управления смартфоном или соцсети, но есть и просто забавные, польза от которых, на первый взгляд, сомнительна. Конечно, это не так: смотрите, какие необычные приложения для Андроид мы нашли.

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Приложение для розыгрыша на Android

Вообще Fake Call позиционируется как необычное приложение для розыгрышей, с помощью которого можно имитировать экран входящего вызова на телефоне. Со стороны это действительно забавно — нет сомнений, но при необходимости эта бесплатная утилита может вас выручить. Как? Например, вы отправляетесь на встречу по работе или с не самым приятным человеком, но не хотите задерживаться.

Оперативно сбежать, сославшись на внезапный ненастоящий звонок, поможет Fake Call: просто заранее включаете таймер и вводите номер, чтобы ни у кого из присутствующих не возникало сомнений. Шутки ради можно даже выбрать оформление экрана как в iOS, чтобы превратить Андроид в Айфон. Пользуйтесь на здоровье!

Фейковый звонок на телефон

Фонарик с азбукой Морзе на Андроид

Несмотря на то, что во всех смартфонах функция фонарика уже встроена по умолчанию, вы по-прежнему можете пользоваться сторонними приложениями. Например, вот этим: мало того, что с его помощью можно просто включить подсветку в режиме страбоскопа, так еще есть возможность точечной настройки интенсивности мерцания. Более того, оказавшись в непростой жизненной ситуации, вы можете использовать фонарик в режиме Азбуки Морзе!

Для этого не нужно ее знать — достаточно ввести текст, после чего система сама переведет его и включит подсветку, обозначив это слово. История таких запросов отображается в виде чата, а слева на экране есть отдельная таблица Азбуки морзе — если захотите овладеть ею самостоятельно. При необходимости используйте раздел «Практика», в котором можно пройти обучение, чтобы узнать, как пользоваться фонариком на телефоне. В общем, одна из самых удобных утилит из Гугл Плей, которую я видел, да еще и бесплатная!

Необычный фонарик

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Детектор сигнала — как проверить сигнал интернета на телефоне

Если сеть на телефоне начала пропадать на ровном месте, воспользуйтесь приложением Детектор сигнала. Это универсальная утилита, благодаря которой можно изучить неполадки самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр или службу поддержки оператора сотовой связи.

Посмотрите скорость передачи данных, включив приложение в фоновом режиме — оно даст исчерпывающую информацию, чтобы вы могли ускорить интернет на телефоне самостоятельно. Вдобавок Детектор сигнала работает с GPS-модулем, Bluetooth и Wi-Fi, отображая информацию о них в режиме реального времени. Поначалу будет сложновато, но после вы поймете, насколько это удобно! Из недостатков — наличие рекламы.

Детектор сигнала

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Симулятор зажигалки на телефон

Вот еще одно необычное приложение из Гугл Плей, на первый взгляд, достаточно бесполезное — зажигалка для телефона. Казалось бы, зачем оно нужно? Ну, во-первых, это просто прикольно: ее можно использовать на концерте вместо фонарика, активировав подсветку на дисплее на телефона. Можно выбрать дизайн зажигалки да еще и зажечь ее с характерным звуком!

Даже такая странная утилита выполнена качественно: она работает на основе гироскопа в телефоне, поэтому крышка в момент наклона устройства может закрыться — будьте внимательны. А еще в настройках можно включить подсветку в режиме концерта, чтобы зажигалка горела постоянно и не затухала. По умолчанию активируется и фонарик на телефоне, но его можно отключить в настройках.

Симулятор зажигалки

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Beat The Boss 4 — как достать начальника

Не заладился день, а ваш начальник проел всю плешь своими претензиями? Поиздевайтесь над ним в игре Beat The Boss! В ней вам нужно будет уничтожить тряпичную куклу самыми разными способами: кидать шарики с водой, дротики или же бить его шокером.

Чем чаще и интенсивнее вы будете использовать предметы, тем быстрее накопите монеты, с помощью которых разблокируются новые виды оружия. Фармить бонусы можно еще и просмотром рекламы! Казалось бы, довольно скучно, учитывая, что никакого сюжета здесь нет, но по итогу получаем крутую игру для расслабления, помогающую избавиться от отрицательных эмоций!

Игра-антистресс на Андроид