5 необычных приложений для Андроид, которые не так бесполезны как кажется

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Иван Герасимов

Библиотека Гугл Плей настолько обширна, что найти в ней можно приложение практически любого характера. Даже с названием заморачиваться не нужно — достаточно ввести в поисковой строке первое пришедшее на ум слово, после чего у вас появится целый список различных программ. Традиционно пользователи выбирают для скачивания приложения на каждый день вроде мессенджеров, утилит для управления смартфоном или соцсети, но есть и просто забавные, польза от которых, на первый взгляд, сомнительна. Конечно, это не так: смотрите, какие необычные приложения для Андроид мы нашли.

5 необычных приложений для Андроид, которые не так бесполезны как кажется. Эти необычные приложения могут быть полезны! Фото.

Эти необычные приложения могут быть полезны!

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Приложение для розыгрыша на Android

Вообще Fake Call позиционируется как необычное приложение для розыгрышей, с помощью которого можно имитировать экран входящего вызова на телефоне. Со стороны это действительно забавно — нет сомнений, но при необходимости эта бесплатная утилита может вас выручить. Как? Например, вы отправляетесь на встречу по работе или с не самым приятным человеком, но не хотите задерживаться.

Приложение для розыгрыша на Android. Необычное приложение, которое поможет выйти из некоторых сложных ситуаций. Фото.

Необычное приложение, которое поможет выйти из некоторых сложных ситуаций

Оперативно сбежать, сославшись на внезапный ненастоящий звонок, поможет Fake Call: просто заранее включаете таймер и вводите номер, чтобы ни у кого из присутствующих не возникало сомнений. Шутки ради можно даже выбрать оформление экрана как в iOS, чтобы превратить Андроид в Айфон. Пользуйтесь на здоровье!

Фейковый звонок на телефон

Фонарик с азбукой Морзе на Андроид

Несмотря на то, что во всех смартфонах функция фонарика уже встроена по умолчанию, вы по-прежнему можете пользоваться сторонними приложениями. Например, вот этим: мало того, что с его помощью можно просто включить подсветку в режиме страбоскопа, так еще есть возможность точечной настройки интенсивности мерцания. Более того, оказавшись в непростой жизненной ситуации, вы можете использовать фонарик в режиме Азбуки Морзе!

Фонарик с азбукой Морзе на Андроид. Фонарик с Азбукой Морзе может спасти вам жизнь. Фото.

Фонарик с Азбукой Морзе может спасти вам жизнь

Для этого не нужно ее знать — достаточно ввести текст, после чего система сама переведет его и включит подсветку, обозначив это слово. История таких запросов отображается в виде чата, а слева на экране есть отдельная таблица Азбуки морзе — если захотите овладеть ею самостоятельно. При необходимости используйте раздел «Практика», в котором можно пройти обучение, чтобы узнать, как пользоваться фонариком на телефоне. В общем, одна из самых удобных утилит из Гугл Плей, которую я видел, да еще и бесплатная!

Необычный фонарик

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Детектор сигнала — как проверить сигнал интернета на телефоне

Если сеть на телефоне начала пропадать на ровном месте, воспользуйтесь приложением Детектор сигнала. Это универсальная утилита, благодаря которой можно изучить неполадки самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр или службу поддержки оператора сотовой связи.

Детектор сигнала — как проверить сигнал интернета на телефоне. Детектор позволяет определять скорость передачи данных у разных модулей в телефоне. Фото.

Детектор позволяет определять скорость передачи данных у разных модулей в телефоне

Посмотрите скорость передачи данных, включив приложение в фоновом режиме — оно даст исчерпывающую информацию, чтобы вы могли ускорить интернет на телефоне самостоятельно. Вдобавок Детектор сигнала работает с GPS-модулем, Bluetooth и Wi-Fi, отображая информацию о них в режиме реального времени. Поначалу будет сложновато, но после вы поймете, насколько это удобно! Из недостатков — наличие рекламы.

Детектор сигнала

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Симулятор зажигалки на телефон

Вот еще одно необычное приложение из Гугл Плей, на первый взгляд, достаточно бесполезное — зажигалка для телефона. Казалось бы, зачем оно нужно? Ну, во-первых, это просто прикольно: ее можно использовать на концерте вместо фонарика, активировав подсветку на дисплее на телефона. Можно выбрать дизайн зажигалки да еще и зажечь ее с характерным звуком!

Симулятор зажигалки на телефон. Зажигалка в телефоне может быть полезна на концерте. Фото.

Зажигалка в телефоне может быть полезна на концерте

Даже такая странная утилита выполнена качественно: она работает на основе гироскопа в телефоне, поэтому крышка в момент наклона устройства может закрыться — будьте внимательны. А еще в настройках можно включить подсветку в режиме концерта, чтобы зажигалка горела постоянно и не затухала. По умолчанию активируется и фонарик на телефоне, но его можно отключить в настройках.

Симулятор зажигалки

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Beat The Boss 4 — как достать начальника

Не заладился день, а ваш начальник проел всю плешь своими претензиями? Поиздевайтесь над ним в игре Beat The Boss! В ней вам нужно будет уничтожить тряпичную куклу самыми разными способами: кидать шарики с водой, дротики или же бить его шокером.

Beat The Boss 4 — как достать начальника. Необычная игрушка поможет снять стресс, поиздевавшись над куклой босса! Фото.

Необычная игрушка поможет снять стресс, поиздевавшись над куклой босса!

Чем чаще и интенсивнее вы будете использовать предметы, тем быстрее накопите монеты, с помощью которых разблокируются новые виды оружия. Фармить бонусы можно еще и просмотром рекламы! Казалось бы, довольно скучно, учитывая, что никакого сюжета здесь нет, но по итогу получаем крутую игру для расслабления, помогающую избавиться от отрицательных эмоций!

Игра-антистресс на Андроид

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