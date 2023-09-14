Где скачать крутые наборы стикеров для Ватсапа и сделать переписку интереснее

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Кирилл Пироженко

Последнее время разработчики Ватсапа уверенно копируют большую часть функций у Телеграма и совершенно этого не стесняются. Вот только иногда некоторые возможности переносятся совсем не так, как надо. Например, увидев в какой-то переписке в Телеграме интересный стикер, вы можете нажать на него, посмотреть весь пак и при желании добавить к себе в учетную запись. В Ватсапе же вам будет доступен только тот стикер, который вам отправили, и воспользоваться стикерпаком вы не сможете. Именно поэтому поиск стикеров для Ватсапа — это отдельная задача, с которой могут справиться далеко не все.

Где скачать крутые наборы стикеров для Ватсапа и сделать переписку интереснее. Для Ватсапа можно найти много интересных стикеров. Фото.

Для Ватсапа можно найти много интересных стикеров

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Но мы специально для вас нашли несколько интересных наборов непосредственно в самом мессенджере, а еще подобрали парочку приложений, в которых вы сможете найти огромное количество интересных мемов и картинок, преобразованных в стикеры и готовых к добавлению в Ватсап.

Как добавить стикеры в Ватсап

Самый просто способ добавить стикеры в свою учетную запись в Ватсапе — это воспользоваться уже готовыми подборками, которые размещены непосредственно в приложении. Вот только найти их сможет не каждый смертный. Смотрите, куда их запрятали:

Как добавить стикеры в Ватсап. Стикеры спрятаны в отдельном разделе. Фото.

Стикеры спрятаны в отдельном разделе

  • Откройте Ватсап и перейдите в любой чат;
  • В строке ввода сообщения нажмите на смайлик;
  • В верхней части окошка переключитесь на вкладку со стикерами;
  • Нажмите “+” в правом верхнем углу для перехода ко всем доступным наборам.

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Здесь вы можете найти некоторое количество уже готовых стикерпаков. Сразу скажу, что их совсем немного, и по своему качеству они не сравнятся с тем, что есть в Телеграме. Но даже здесь можно найти некоторые интересные варианты. Зацените вот такой пак с разными продуктами:

Как добавить стикеры в Ватсап. Стикеры с продуктами получились очень прикольными. Фото.

Стикеры с продуктами получились очень прикольными

Скачать стикеры с едой

Здесь вы найдете и загорающий бургер, и надкусанное яблоко, и даже авокадо с вывалившейся косточкой. Но самое крутое, что у всех них есть прикольные мордочки, которые выражают различные эмоции. Или посмотрите на эти стикеры с героями сериала Мандалорец:

Как добавить стикеры в Ватсап. Пройти мимо маленького Йоды просто невозможно. Фото.

Пройти мимо маленького Йоды просто невозможно

Скачать стикеры Мандалорец

Маленький Йода бьет в самое сердечко. Еще мне очень понравились смайлики с разными улыбками. С помощью них у вас точно не возникнет проблем с выражением эмоций:

Как добавить стикеры в Ватсап. Вариантов, как посмеяться над шуткой, у вас будет реально много. Фото.

Вариантов, как посмеяться над шуткой, у вас будет реально много

Скачать стикеры со смехом

Кстати, некоторые легко напомнят вам популярные мемы. Ну и на закуску я оставил целый стикерпак с прикольными домашними питомцами.

Как добавить стикеры в Ватсап. Хомяк здесь самый забавный. Фото.

Хомяк здесь самый забавный

Скачать стикеры с домашними животными

Просто посмотрите, как уверенно хомяк кушает огурец. Думаю, что многие из нас увидели в нем себя где-нибудь после полуночи.

Приложение со стикерами для Ватсапа

К сожалению, других стикерпаков, которые могут реально заинтересовать, в Ватсапе я на нашел. Зато их легко можно скачать из сторонних приложений. Например, из WASticker:

Приложение со стикерами для Ватсапа. Стикеры добавляются нажатием одной кнопки. Фото.

Стикеры добавляются нажатием одной кнопки

  • Загрузите WASticker из Google Play и откройте приложение;
  • Найдите понравившийся стикерпак и откройте его;
  • Нажмите кнопку “Add to WhatsApp”.

Скачать WASticker

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К сожалению, из приложения нельзя сгенерировать ссылку на готовые стикерпаки, но я просто перечислю вам названия, и вы легко сможете с помощью поиска в приложении их найти. Первый набор, который я себе добавил, называется “random_MovPack”:

Приложение со стикерами для Ватсапа. Некоторые стикеры по какой-то причине не прогружаются, но и оставшихся много. Фото.

Некоторые стикеры по какой-то причине не прогружаются, но и оставшихся много

В нем вы найдете интересные мемы из фильмов и различных роликов на Ютубе. Ну и куда же без эмоций Джима Керри в наборе “Jim Carrey MovPack1”:

Приложение со стикерами для Ватсапа. Мимика Джима Керри идеально подходит для стикеров. Фото.

Мимика Джима Керри идеально подходит для стикеров

С помощью них вы сможете без всяких проблем выразить свое отношение к конкретной ситуации, сложившейся в переписке.

Приложение со стикерами для Ватсапа. Здесь вы найдете многие популярные мемы с паучком. Фото.

Здесь вы найдете многие популярные мемы с паучком

Ну а мемы из Человека Паука с Тоби Магуайером вообще не нуждаются в представлении. Выбирайте набор с названием “Spider-Man MovPack4”.

Скачать стикеры для Ватсапа

Но WASticker — не единственное приложение, в котором можно найти прикольные стикеры. Еще мне понравилась программа MyStickers. Пользоваться ей тоже очень просто:

Скачать стикеры для Ватсапа. Добавить стикеры из приложения в Ватсап сможет даже школьник. Фото.

Добавить стикеры из приложения в Ватсап сможет даже школьник

  • Загрузите MyStickers из Google Play и запустите приложение;
  • Откройте понравившийся стикерпак;
  • Нажмите внизу страницы большую зеленую кнопку “Добавить в WhatsApp”.

Скачать MyStickers

В MyStickers тоже нельзя поделиться ссылкой на конкретные наборы, поэтому придется ограничиться названием. Оцените вот такой стикерпак “Милый кот”:

Скачать стикеры для Ватсапа. Котик получился действительно милым. Побольше бы разных вариантов. Фото.

Котик получился действительно милым. Побольше бы разных вариантов

Действительно ведь милый. Ну а “Веселый завтрак” с прикольными рожицами говорит сам за себя. Идеально подойдет в пару к пожеланию доброго утра.

Скачать стикеры для Ватсапа. Завтрак с такими стикерами точно станет веселым. Фото.

Завтрак с такими стикерами точно станет веселым

Ну а для тех, кто никогда не знает, как поздравить с Днем рождения, рекомендую присмотреться к одноименному набору стикеров.

Скачать стикеры для Ватсапа. Больше не придется ломать голову, как поздравить собеседника с Днем Рождения. Фото.

Больше не придется ломать голову, как поздравить собеседника с Днем Рождения

Здесь можно найти и просто тортик, и цветы, и даже милую собачку с медвежонком, которые точно не оставят ваших собеседников равнодушными. Любителям подобных стикеров это приложение точно зайдет. Ну а пока вы думаете, какой стикерпак скачать, заходите в наш чатик в Телеграме и кидайте ссылки на приложения со стикерами для Ватсапа, которые вам понравились больше всего. Мы их обязательно оценим и подберем что-нибудь интересное для себя.

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