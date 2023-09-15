Классные функции Яндекс Музыки в 2023 году, которыми ты зря не пользуешься

Несмотря на западные санкции и уход лейблов из России, у отечественных стриминговых сервисов не все так плохо. Площадки набирают свежие релизы не только у российских исполнителей, но и иностранных, а также прокачивают функциональность своих приложений. Одним из флагманов, вне сомнений, является Яндекс Музыка хотя бы за счет того, что подписку на нее можно оплатить безо всяких проблем любым удобным способом и слушать треки на любом устройстве, включая телевизоры и компьютеры на Windows. Однако удобнее всего пользоваться Яндекс Музыкой на Андроид за счет этих крутых функций.

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Как настроить звук в Яндекс Музыке

В отличие от Яндекс Музыки на iOS, приложение для Android позволяет использовать сторонний эквалайзер вместо встроенного. Благодаря ему вы сможете добавить больше низких частот или, наоборот, высоких, чтобы отчетливее слышать голоса в подкасте. Вот что нужно сделать.

Скачайте приложение Equalizer по этой ссылке и установите на телефон.

Затем зайдите в него, активируйте переключатель вверху и выберите любой эффект.

Зайдите в Яндекс Музыку, запустите любой трек и перейдите в «Эквалайзер», расположенный в настройках.

Система предложит использовать стороннее приложение, а вы сможете настраивать звучание любимых треков так, как вам больше нравится. Благодаря такой фишке даже недорогие наушники JBL будут звучать великолепно!

Наушники JBL

Как сделать плавный переход в Яндекс Музыке

В одном из обновлений разработчики добавили Кроссфейд в Яндекс Музыку, благодаря которому во время воспроизведения появился плавный переход между треками. Опция включилась по умолчанию, поэтому некоторые пользователи не сразу поняли, что произошло с сервисом.

Теперь примерно за 5 секунду до окончания трека звук затухает, после чего начинает играть следующий, благодаря чему песни сливаются в единый микс, а пауза между ними исчезает. Активировать его можно, зайдя в «Коллекцию» и выбрав в параметрах «Кроссфейд».

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Где посмотреть дизлайки в Яндекс Музыке

Каждый раз, когда вы ставите лайк на трек в Яндекс Музыке, алгоритмы запоминают предпочтения и в будущем предлагают вам наиболее подходящие треки. Однако иногда по ошибке мы отмечаем песню как непонравившуюся, из-за чего больше не появляется в Моей волне или плейлистах. К счастью, это можно исправить, убрав дизлайк в Яндекс Музыке.

Зайдите в Яндекс Музыку на телефоне и нажмите на иконку профиля вверху.

Выберите в самом низу «Посмотреть дизлайки» — у вас отобразится две вкладки с исполнителями и треками, которые вам не понравились.

Нажмите на три точки рядом с названием и повторно коснитесь «Не нравится», чтобы убрать дизлайк.

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Как искать новые песни в Яндекс Музыке

За все время, пока пользуюсь Яндекс Музыкой, я понял, что лучший способ искать новые песни — это пользоваться Моей волной. Если раньше ее можно было запускать только с главного экрана или во время звучания определенного трека, то теперь бесконечный поток можно включать на основе определенного исполнителя. Так алгоритмы будут предлагать похожих музыкантов, работающих в том же жанре или поющих на этом же языке.

Зайдите в Яндекс Музыку и в поиске введите имя исполнителя.

Выберите его из списка и перейдите в карточку.

Прокрутите список и нажмите на баннер Моя волна.

Если надоест, просто удалите его с главной страницы Яндекс Музыки и Моя волна начнет играть заново.

Если же вы предпочитаете слушать только те песни, которые есть в вашей Медиатеке, просто перейдите в раздел «Коллекция» и нажмите на баннер Моя волна вверху вместо того, чтобы включать перемешивание — избежите повторов!

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Можно ли подключить Яндекс Музыку бесплатно

Если вас не устраивают западные стриминговые сервисы вроде Apple Music, которые все сложнее оплатить, вы всегда можете бесплатно подключить Яндекс Музыку. Прямо сейчас сервис дает несколько рабочих промокодов.

OSEN

7QGNDLYD3L

DACHA

KY6RMDM8G2

Выбирайте любой из них, после чего перейдите по этой ссылке и активируйте его, привязав банковскую карту — о том, как с нуля настроить свой Яндекс ID, читайте в нашем материале.

У вас появится доступ не только к Яндекс Музыке, но и к остальным сервисам Яндекс Плюса на 3 месяца совершенно бесплатно. Пробная подписка на Яндекс Плюс доступна только для новых пользователей, так что, если еще не пользовались ей, то можете начать с вот такого выгодного предложения.

После этого вы сможете перенести медиатеку из ВК Музыки, Spotify или Apple Music буквально в пару касаний. Для этого нужно зайти в приложение Яндекс Музыки на Андроид и нажать «Импорт медиатеки». Система предложит выбрать ваш стриминговый сервис откуда нужно будет выполнить синхронизацию, после чего вам нужно будет авторизоваться в учетной записи и следовать инструкциям!

Яндекс Музыка для Android