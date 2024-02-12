5 очень хороших приложений для смартфона, которыми можно пользоваться совершенно бесплатно

Гугл Плей содержит массу крутых приложений на все случаи жизни. Однако некоторые пользователи настроены скептически к нему и заглядывают туда крайне редко, но поступают так очень зря. Они способны не только развлечь вас, но и просто сделают вашу жизнь немного проще, а вас и ваш смартфон — продуктивнее. Причем всем эти приложения бесплатные, о чем владельцы iPhone могут только мечтать. Смотрите, что можно скачать на свой смартфон на этой неделе: эти программы подойдут для всех моделей, включая устройства со слабым железом.

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Как улучшить звук на смартфоне

Android крут тем, что позволяет сторонним приложениям настроить смартфон по своему усмотрению. Вот отличная утилита, которая прокачивает звук до неузнаваемости: внутри есть ряд готовых пресетов и дополнительные параметры звука вроде виртуализации или усиления эха. Приложение Equalizer может даже увеличить громкость динамиков, если вам недостаточно заводской. Настройки применяются ко всей системе, включая стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и стандартные плееры.

Все параметры легко отключаются, а если показалось, что испортили звучание, просто отключите эквалайзер целиком. В целом, запутаться довольно сложно, а сама утилита намного полезнее того, что предлагает система по умолчанию. Некоторые функции все же платные, но они, скорее всего, вам не понадобятся.

Эквалайзер для Андроид

Приложение для тренировок на Андроид

Если хотите привести фигуру в порядок, вам вовсе не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб. Достаточно купить скакалку, ведь это самый универсальный тренажер: во-первых, задействует разные группы мышц, а во-вторых — занимает очень мало места и стоит дешево. Считать прыжки вам поможет бесплатный фитнес-трекер YaoYao, которая синхронизируется со смарт-часами на Wear OS, выдавая подробную статистику.

Помимо нее есть история тренировок, таблица результатов и даже аналитика, которая даст понятную статистику по вашему прогрессу в виде графика. За достижение успехов YaoYao дает различные награды, а еще их можно сравнивать с результатами других пользователей. Скачивайте и пользуйтесь, но не забудьте подобрать для себя недорогие смарт-часы.

Приложение для скакалки

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Личный дневник для смартфона

В iOS 17 дебютировало приложение Дневник, которое очень оценили владельцы Айфонов. К сожалению, в Android подобной утилиты не предусмотрено, но зачем, если есть крутые аналоги в Гугл Плей? Вот отличное удобное приложение для ежедневных записей: оно помогает фиксировать свое состояние на протяжении долгого времени. А чтобы они не превратились в сплошные жалобы, есть специальные рекомендации, которые помогут заполнять дневник на смартфоне осознанно. Это поможет видеть не только негатив, но и позитив в своей жизни.

Для удобства навигации предусмотрен раздел со статистикой, которые считает не только записи, но даже слова, фотографии и отображает диаграмму настроения по дням. Дневник для Андроид можно выгрузить в виде PDF, если захотите сохранить все данные на ПК, а также защитить вход отпечатком.

Дневник для Андроид

Крутая стрелялка на Андроид

Поиграть в Brawl Stars в России стало сложнее, но зачем ради нее заморачиваться, когда есть крутая пародия — Brawl Memes? Эта игрушка создана в стиле королевской битвы, а в качестве героев представлены персонажи мемов. Каждый из них обладает собственным набором умений, способностей, которые могут пригодиться в перестрелке — остается лишь выбрать!

Поначалу может показаться, что игра абсурдна, но в реальности она затягивает, во многом благодаря расположению камеры. Вдобавок здесь мультяшный интерфейс, который не сильно нагружает CPU смартфона. Чтобы вам не стало со временем скучно, в Brawl Memes предусмотрены десятки уровней и кастомизация персонажей.

Необычная стрелялка

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Какой лаунчер скачать для Андроид

Если вам наскучил интерфейс смартфона, вы всегда можете поменять оформление, скачав другой лаунчер. В Google Play как раз есть масса крутых приложений, одно из которых выделяется больше всех — это Square Home. Фишка в том, что он имитирует плиточный интерфейс Windows Phone, который во многом до сих пор считается лучшим среди всех мобильных платформ.

При этом лаунчер имеет эффекты прозрачности, позволяет добавлять виджеты, редактировать плитки, создавать папки и контакты прямо на рабочем столе. Выглядит все максимально лаконично и довольно близко по духу к мобильной «десятке». Львиная доля функций бесплатна, поэтому оформлять подписку вовсе не обязательно.

Лаунчер от Windows Phone