Отличные бесплатные игры для Android в жанре симулятора фермы

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Артем Сутягин

Мы привыкли, что игры для смартфона это или портированные ААА-тайтлы, которые используются для тестирования ультрафлагманов, или что-то в духе «три в ряд». Но есть и огромное количество обычных игр, в которые можно просто поиграть на любом смартфоне. На этой неделе в нашей традиционной подборке мы решили поговорить об играх из жанра фермерских симуляторов. Собрали только то, что можно бесплатно скачать в Google Play, находясь в России. Качайте, пока есть!

Отличные бесплатные игры для Android в жанре симулятора фермы. Симулятор фермы — большой отдельный жанр. Фото.

Симулятор фермы — большой отдельный жанр.

Big Little Farmer — хорошая фермерская игра

Big Little Farmer — уникальная игра в жанре фермерских игр. Это одна из немногих freemium-игр (в любом жанре), которая также поддерживает полную автономную игру. В остальном она очень похожа на Farmville. Вы копаете землю, сажаете культуры, разводите животных, а также собирать молоко и яйца. Кроме этого вы сможете украшаете и настраиваете свою ферму, а еще продаете свои вещи, получая прибыль.

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Управление достаточно простое, а в игре есть огромное количество контента, который можно разблокировать. Правда, через некоторое время основная идея начинает повторяться. Впрочем, с этим можно столкнуться практически во всех бесплатных симуляторах фермерства. Тем не менее, это хороший вариант если вам нравится подобная тематика.

Скачать Big Little Farmer

Blocky Farm — игра с графикой в стиле Minecraft

Blocky Farm — это фермерская игра с графикой в стиле Minecraft. В ней также больше аркадных элементов, чем в большинстве фермерских симуляторов. В игре используются классические механики, такие как выращивание сельскохозяйственных культур и многое другое. Однако вы также получаете домашних животных, элементы настройки и тому подобное.

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Вы также можете свободно управлять большинством транспортных средств, если захотите. Они помогают в сборе урожая, но на самом деле довольно забавно наблюдать за тем, в какие неприятности вы будете попадать. Среди других механик — рыбалка, домашние животные, система меняющейся погоды, поддержка автономной игры и некоторые NPC в соседнем городе. Все выглядит просто, а аркадный стиль придает игре глуповатый вид. Однако для фермерской игры это совсем неплохо.

Скачать Blocky Farm

Sumikkogurashi Farm — новая фермерская игра для Android

Ферма Сумиккогураши — одна из самых новых фермерских игр в этом списке. Она отличается мультяшной графикой и милой тематикой. Игроки выращивают урожай, используют его для приготовления различных закусок и блюд, а затем участвуют в различных событиях игры.

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Вы отправляете свои закуски и блюда, как только сделаете их, и получаете прибыль, чтобы развивать свою ферму и выводить ее на более высокий уровень. В игре есть элементы кастомизации, и в ней постоянно происходят события, которые помогают сохранять свежесть. Это не реалистичная игра, как некоторые другие, но именно это делает ее отлично альтернативой таким играм, как FarmVille.

Скачать Sumikkogurashi Farm

Township — игра про строительство фермы

Township по геймплею похожа на игру FarmVille. Вы постепенно строите ферму, где собираете урожай, перерабатываете его на заводах и продаете продукцию, получая прибыль. По мере развития вы будете добавлять все новые и новые типы зданий. Это позволяет вам развиваться и совершенствоваться.

Чем игровой смартфон отличается от обычного. Факты и примеры.

В некоторых отношениях это почти градостроительный симулятор. Но основной игровой цикл — это выращивание сельскохозяйственных культур, поэтому ему здесь самое место. Темп игры немного медленный, не то что в FarmVille, и, если не считать некоторых ошибок, это добротный, расслабляющий симулятор фермерства.

Скачать Township

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