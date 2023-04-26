Как играть в Brawl Stars на Android без VPN, если вход ограничен

Еще в прошлом году у игроков в Brawl Stars из России начались серьезные проблемы. Проект студии Supercell стал недоступен в Play Маркете. Однако быстро нашлись альтернативные способы, позволяющие установить Brawl Stars на телефон. Сейчас на дворе 2023 год, и появились новые трудности. После установки последнего апдейта на экране появляется сообщение, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Откат на предыдущую версию или переустановка не помогают. Так как зайти в Бравл Старс после обновления 2023?

Правда ли, что Brawl Stars заблокировали в России

Появление сообщения, что вход ограничен в Бравл Старс заставляет задуматься, а не произошла ли блокировка игры в России? Да, действительно игра была заблокирована 25 апреля 2023 года. Но не местными регуляторами, а разработчиками из Supercell, которые запретили вход пользователям из нашей страны.

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Блокировка Бравл Старс в России работает так же, как и в случае с другими проектами финской студии от Clash of Clans до Hay Day. Для запуска игры необходим доступ в интернет, и она понимает, из какой страны вы подключаетесь. Заметили Россию — заблокировали соединение и написали, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Таково максимально простое объяснение произошедшего.

Где скачать обновленный Бравл Старс

С причиной возникновения проблемы мы разобрались, но как обойти блокировку Бравл Старс в России? Прежде всего на вашем смартфоне должна быть установлена актуальная версия игры. Увы, в некоторых магазинах приложений (например, GetApps на Xiaomi) размещается старая сборка. Поэтому при попытке войти вы можете увидеть сообщение, что доступна новая версия Brawl Stars.

Нажатие на кнопку «Обновление» переведет вас в Google Play, откуда установить апдейт не получится. Поэтому предлагаем скачать обновленный Бравл Старс при помощи магазина приложений APKPure. Установите его и сделайте следующее:

Откройте страницу Brawl Stars в APKPure. Нажмите кнопку «Установить». Подтвердите установку.

Готово! Новая версия Бравл Старса установлена, и теперь можно играть? Да, но не совсем. Сначала у вас не получится запустить игру, так как она будет понимать, что вы заходите из России. Но сейчас мы ее обманем!

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Что делать, если в Brawl Stars ограничен вход

Самый простой способ, как зайти в Бравл Старс из России — воспользоваться приложением VPN на Android. Недавно мы делали даже целую подборку таких программ. Установите приложение, запустите его и нажмите кнопку «Подключиться».

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Этого достаточно, чтобы играть в Brawl Stars в России? Да! На скриншоте, приведенном ниже, вы можете убедиться в отсутствии ошибки «Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». И войти в Supercell ID тоже получится без каких-либо проблем.

Тем не менее, потенциально вы все-таки можете столкнуться с некоторыми сложностями. В нашей стране частенько блокируют VPN, да и скорость подключения при использовании виртуальной сети оставляет желать лучшего, не позволяя играть в Brawl Stars после обновления с тем же уровнем комфорта. Впрочем, выход есть всегда.

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Как играть в Бравл Старс без ВПН

Еще одним хорошим способом обойти блокировку Бравл Старс в России является использование частного DNS-сервера. Помимо прочего он позволяет отключить рекламу на телефоне. Но нас интересует возможность играть в Brawl Stars без VPN, с чем частный DNS-сервер прекрасно справляется. Правда, он должен быть не из России. И вот хороший пример такого сервера:

dns.nullsproxy.com

Теперь, чтобы зайти в Бравл Старс, не увидев сообщение об ограничении входа, нужно:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Подключение и общий доступ», а затем — «Частный DNS-сервер». Поставить отметку напротив пункта «Имя хоста провайдера DNS» и ввести скопированный ранее адрес «dns.nullsproxy.com» без кавычек. Нажать кнопку «Сохранить».

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Неужели работает? Более чем! С помощью частного DNS-сервера вы откроете Brawl Stars после обновления 2023 и любого другого апдейта, который выйдет позже. Разработчики пообещали, что не будут блокировать игроков, использующих VPN и другие способы снятия ограничений. Поэтому играйте сколько угодно!