Как играть в Brawl Stars на Android без VPN, если вход ограничен

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Герман Вологжанин

Еще в прошлом году у игроков в Brawl Stars из России начались серьезные проблемы. Проект студии Supercell стал недоступен в Play Маркете. Однако быстро нашлись альтернативные способы, позволяющие установить Brawl Stars на телефон. Сейчас на дворе 2023 год, и появились новые трудности. После установки последнего апдейта на экране появляется сообщение, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Откат на предыдущую версию или переустановка не помогают. Так как зайти в Бравл Старс после обновления 2023?

Как играть в Brawl Stars на Android без VPN, если вход ограничен. Теперь войти в Brawl Stars нельзя, но это ограничение можно обойти. Фото.

Теперь войти в Brawl Stars нельзя, но это ограничение можно обойти

Правда ли, что Brawl Stars заблокировали в России

Появление сообщения, что вход ограничен в Бравл Старс заставляет задуматься, а не произошла ли блокировка игры в России? Да, действительно игра была заблокирована 25 апреля 2023 года. Но не местными регуляторами, а разработчиками из Supercell, которые запретили вход пользователям из нашей страны.

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Блокировка Бравл Старс в России работает так же, как и в случае с другими проектами финской студии от Clash of Clans до Hay Day. Для запуска игры необходим доступ в интернет, и она понимает, из какой страны вы подключаетесь. Заметили Россию — заблокировали соединение и написали, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Таково максимально простое объяснение произошедшего.

Где скачать обновленный Бравл Старс

С причиной возникновения проблемы мы разобрались, но как обойти блокировку Бравл Старс в России? Прежде всего на вашем смартфоне должна быть установлена актуальная версия игры. Увы, в некоторых магазинах приложений (например, GetApps на Xiaomi) размещается старая сборка. Поэтому при попытке войти вы можете увидеть сообщение, что доступна новая версия Brawl Stars.

Где скачать обновленный Бравл Старс. Одна из самых частых ошибок в Brawl Stars. Фото.

Одна из самых частых ошибок в Brawl Stars

Нажатие на кнопку «Обновление» переведет вас в Google Play, откуда установить апдейт не получится. Поэтому предлагаем скачать обновленный Бравл Старс при помощи магазина приложений APKPure. Установите его и сделайте следующее:

  1. Откройте страницу Brawl Stars в APKPure.
  2. Нажмите кнопку «Установить».
  3. Подтвердите установку.
Где скачать обновленный Бравл Старс. Версию, установленную через APKPure, вы всегда сможете обновить. Фото.

Версию, установленную через APKPure, вы всегда сможете обновить

Готово! Новая версия Бравл Старса установлена, и теперь можно играть? Да, но не совсем. Сначала у вас не получится запустить игру, так как она будет понимать, что вы заходите из России. Но сейчас мы ее обманем!

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Что делать, если в Brawl Stars ограничен вход

Что делать, если в Brawl Stars ограничен вход. Видели такую ошибку? А ее тоже можно исправить. Фото.

Видели такую ошибку? А ее тоже можно исправить

Самый простой способ, как зайти в Бравл Старс из России — воспользоваться приложением VPN на Android. Недавно мы делали даже целую подборку таких программ. Установите приложение, запустите его и нажмите кнопку «Подключиться».

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Этого достаточно, чтобы играть в Brawl Stars в России? Да! На скриншоте, приведенном ниже, вы можете убедиться в отсутствии ошибки «Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». И войти в Supercell ID тоже получится без каких-либо проблем.

Что делать, если в Brawl Stars ограничен вход. VPN работает, как и Brawl Stars. Фото.

VPN работает, как и Brawl Stars

Тем не менее, потенциально вы все-таки можете столкнуться с некоторыми сложностями. В нашей стране частенько блокируют VPN, да и скорость подключения при использовании виртуальной сети оставляет желать лучшего, не позволяя играть в Brawl Stars после обновления с тем же уровнем комфорта. Впрочем, выход есть всегда.

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Как играть в Бравл Старс без ВПН

Как играть в Бравл Старс без ВПН. Смотрите-ка, играть в Brawl Stars можно и без VPN! Фото.

Смотрите-ка, играть в Brawl Stars можно и без VPN!

Еще одним хорошим способом обойти блокировку Бравл Старс в России является использование частного DNS-сервера. Помимо прочего он позволяет отключить рекламу на телефоне. Но нас интересует возможность играть в Brawl Stars без VPN, с чем частный DNS-сервер прекрасно справляется. Правда, он должен быть не из России. И вот хороший пример такого сервера:

dns.nullsproxy.com

Теперь, чтобы зайти в Бравл Старс, не увидев сообщение об ограничении входа, нужно:

  1. Открыть настройки смартфона.
  2. Перейти в раздел «Подключение и общий доступ», а затем — «Частный DNS-сервер».
  3. Поставить отметку напротив пункта «Имя хоста провайдера DNS» и ввести скопированный ранее адрес «dns.nullsproxy.com» без кавычек.
  4. Нажать кнопку «Сохранить».
Как играть в Бравл Старс без ВПН. При желании можно использовать и другой сервер, если он не из России. Фото.

При желании можно использовать и другой сервер, если он не из России

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Неужели работает? Более чем! С помощью частного DNS-сервера вы откроете Brawl Stars после обновления 2023 и любого другого апдейта, который выйдет позже. Разработчики пообещали, что не будут блокировать игроков, использующих VPN и другие способы снятия ограничений. Поэтому играйте сколько угодно!

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