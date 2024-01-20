Лучшие смарт-часы на Wear OS для Android, которые можно купить в России. Они даже круче Apple Watch

Смарт-часы остаются самым популярным аксессуаром в 2024 году. Пользователи стали относиться к их покупке намного внимательнее, считая, что высокая цена — это подтверждение их качества. Теперь на первое место вышла совместимость умных часов со смартфонами. Как вы знаете, сложности есть разве что у Apple Watch, которые работают исключительно с iPhone, поэтому на их фоне китайские смарт-часы с проприетарной операционкой выглядят несколько предпочтительнее. Однако на их фоне совершенно не у дел остались смарт-часы на Wear OS: их не так много, но они есть. Поверьте, это очень крутые модели!

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Стоит ли покупать Pixel Watch 2 в 2024

Пожалуй, первое, что приходит на ум при желании купить умные часы на Wear OS — это Pixel Watch. В конце 2023 года Google как раз представила второе поколение, в котором исправили все ошибки первой ревизии. В итоге, получились неплохие круглые смарт-часы с ярким дисплеем на 1000 нит, 2 Гб оперативки, 32 Гб памяти и новым процессором.

Кроме того, улучшили работу датчиков, поэтому Pixel Watch — это еще и топовые умные часы для фанатов спорта. Ну, а самое главное — это наличие NFC в Pixel Watch, благодаря чему на них можно установить Мир Пэй, чтобы платить часами в России! Работают с любыми Андроид-смартфонами, правда, стоят как Apple Watch.

Купить Pixel Watch 2

Недорогие умные часы для Андроид

Mobvoi TicWatch E3 — одни из самых доступных часов на Wear OS. При этом выглядят они довольно стильно, поэтому спутать их с дешевыми китайскими устройствами крайне сложно — скорее, с Galaxy Watch. В них встроен микрофон и динамик, поэтому можете смело отвечать на звонки с запястья, не доставая смартфон.

Есть GPS, датчик SpO2, Always On Display и масса тренировочных режимов, а это, согласитесь важный аспект при покупке. Аккумулятор оставляет желать лучшего — его хватит максимум на сутки работы или двое, но не более того. В целом, отличная альтернатива Mi Band 8 Pro, но за нее придется немного доплатить.

Недорогие смарт-часы TicWatch

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Умные часы вместо Apple Watch

Многие любители носимой электроники полюбили Apple Watch Ultra за их брутальный внешний вид и мощную начинку. Вот только работают они исключительно с iPhone, но не переживайте — попробуйте TicWatch Pro 3 Ultra. Круглые смарт-часы с GPS еще и имеют двойной экран, где дополнительный необходим для работы AoD и отображения основной информации.

TicWatch Pro 3 Ultra имеют огромный набор функций — начиная с отслеживания сна и заканчивая тренировочными режимами. Батареи смарт-часов хватит почти на 4 дня использования, а то и дольше, что делает их похожими на Apple Watch Ultra. На мой взгляд, круче всего в них дизайн: нет никаких крупных элементов в оформлении корпуса, поэтому и «китайщиной» от часов не веет.

Купить TicWatch Pro 3 Ultra

Какие смарт-часы Xiaomi купить в 2024

Многие приходят в шок от обилия гаджетов, которые выпускает Xiaomi. Однако мало кто знает, что у компании есть смарт-часы на Wear OS, а не только на Zepp OS, которая ограничена по своей функциональности. Например, Xiaomi Watch 2 Pro — полноценный аналог Apple Watch с мощным процессором Snapdragon и двухдиапазонным GPS для более точного измерения.

Кроме того, это смарт-часы с NFC, поэтому можно смело установить на смарт-часы Мир Пэй и платить как в старые-добрые. Не забывайте и о других приложениях, доступных в Google Play. Из крутых фишек здесь анализ жировой массы тела и мышечной, полезная статистика по сну и тренировкам и защита от воды 5 АТМ. Срочно берите на карандаш!

Смарт-часы Xiaomi

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Спортивные смарт-часы — высокий рейтинг

Пожалуй, самый неочевидный выбор, который мало кому знаком — это смарт-часы Suunto 7. Финская компания регулярно выпускает обновления гаджета, о котором знают только фанаты туризма. Сделаны из нержавеющей стали и других надежных материалов, поэтому гаджет не боится вообще ничего — ни воды, ни пыли. Главная их фишка — живучесть и огромный набор спортивных функций, также встроенный GPS.

Это смарт-часы с поддержкой NFC, встроенной навигацией и даже Гугл Ассистентом, но больше всего радует автономность — до 48 часов. Цена кусается: будьте готовы отдать за гаджет около 30 000 рублей, но отзывы подсказывают, что оно того стоит.

Смарт-часы Suunto