На каком процессоре смартфон Galaxy S24 лучше: Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3

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Герман Вологжанин

Год назад казалось, что мы больше не увидим Samsung на Exynos, ведь корейская компания выпустила Galaxy S23 на Snapdragon 8 Gen 2 для всех рынков. Однако уже в 2024-м произошло возвращение фирменных процессоров. Теперь желающим заполучить флагман Samsung вновь придется стоять перед выбором: на Exynos или Snapdragon лучше купить Galaxy S24? Попробуем дать исчерпывающий ответ, изучив тесты, которые успели провести владельцы новых смартфонов на разных процессорах.

На каком процессоре смартфон Galaxy S24 лучше: Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3. Стоит ли покупать Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3? Фото: Booredatwork.com. Фото.

Стоит ли покупать Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3? Фото: Booredatwork.com

На каком процессоре работает Galaxy S24

В большинстве стран мира, включая Россию, основная часть смартфонов Galaxy S24 и Galaxy S24+ поставляется на процессоре Exynos 2400. В то же время Galaxy S24 Ultra везде продается с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy на борту. Кстати, о его отличиях от обычного Snapdragon 8 Gen 3 мы рассказывали в отдельном материале.

Купить Galaxy S24 на Snapdragon

Купить Galaxy S24+ на Snapdragon

Несмотря на повальное использование Exynos 2400 в двух младших моделях, базовые Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3 официально продаются в США и Канаде. Эти версии смартфонов уже завезли в Россию, и сейчас при желании можно купить Galaxy S24 на Snapdragon, выбрав одно из предложений на Яндекс Маркете и других площадках. Но обязательно ли идти на эксперименты, или лучше ограничиться смартфоном на Exynos 2400?

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Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 — что лучше

Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 — что лучше. Открываем новую главу противостояния Exynos и Snapdragon. Фото.

Открываем новую главу противостояния Exynos и Snapdragon

Чтобы понять, на Snapdragon или Exynos Galaxy S24 лучше, первым делом нужно сравнить процессоры, благо их производители уже давно опубликовали список технических характеристик. К нему мы и обратимся.

ХарактеристикиSnapdragon 8 Gen 3 for GalaxyExynos 2400
Количество ядер810
Архитектура ядер1хCortex-X4 (3.39 ГГц)
3хCortex-A720 (3.15 ГГц)
2хCortex-A720 (2.96 ГГц)
2хCortex-A520 (2.26 ГГц)		1хCortex-X4 (3.21 ГГц)
2хCortex-A720 (2.9 ГГц)
3хCortex-A720 (2.6 ГГц)
4хCortex-A520 (2 ГГц)
Графический процессорAdreno 750 (1000 МГц)Xclipse 940 (1009 МГц)
Тип ОЗУLPDDR5X (4800 МГц)LPDDR5X (4200 МГц)
Техпроцесс4 нм (TSMC)4 нм (Samsung)

Как ни странно, главное отличие Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 — техпроцесс. Да, оба чипа выполнены по норме 4 нм, но второй изготавливается на тайваньском заводе TSMC. В тексте про то, как Samsung гробила смартфоны на процессорах Qualcomm, я уже рассказывал, чем TSMC лучше Samsung. Из этого следуют другие отличия Exynos и Snapdragon.

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Меньшая плотность транзисторов чипов, сделанных на заводе Samsung, приводит к повышенному тепловыделению, что вынуждает производится программно ограничивать мощность железа. Но в случае с процессором Exynos 2400 корейцы пошли на интересный шаг: снизили тактовую частоту ЦПУ, установив при этом больше ядер. Как данная особенность сказывается на работе — покажут тесты.

Тестирование Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400

Сравнивать Galaxy S24 Plus на Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 не совсем корректно, поскольку это разные устройства. К счастью, авторы YouTube-канала Booredatwork.com раздобыли смартфон Galaxy S24+ на двух разных чипах, и действительно выявили отличия.

На каком процессоре смартфон Galaxy S24 лучше: Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3. Тестирование Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Фото.

В бенчмарках едва заметное преимущество оказалось на стороне процессора Snapdragon 8 Gen 3: он набрал больше баллов в GeekBench 6 и Wild Life Extreme Test. Также чип Qualcomm чуть лучше ведет себя в играх, демонстрируя, к примеру, в World of Tanks 90-120 fps, в то время как версия на Exynos 2400 проседает под нагрузками до 80 fps.

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Тем не менее, преимущество Qualcomm в Galaxy S24 не такое серьезное, как это было в серии Galaxy S21, где версия на Exynos вчистую сливала все тесты. Кроме того, авторы YouTube-канала Booredatwork.com отметили идентичную температуру корпуса обоих устройств после игровых нагрузок, а больше энергии в ходе тестирования потеряла версия на Snapdragon (50% против 47%).

Тестирование Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3 (справа) показывает более высокий уровень производительности. Фото: Booredatwork.com. Фото.

Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3 (справа) показывает более высокий уровень производительности. Фото: Booredatwork.com

С чем связана столь несущественная разница? Можно было бы предположить, что Samsung наконец-то сделала нормальный процессор Exynos. Однако в тексте о Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy я уже отмечал, что Samsung Galaxy S24 Ultra уступает другим смартфонам на Snapdragon 8 Gen 3 в части производительности. С чем это связано — непонятно. Возможно, сама Samsung ввела программные ограничения для нивелирования разницы между Exynos и Snapdragon.

Какой Galaxy S24 лучше купить: на Snapdragon или Exynos

Как бы то ни было, Samsung на Snapdragon 8 Gen 3 чуть лучше подходит для выполнения ресурсоемких задач. Однако цена такой версии смартфона предсказуемо выше. Так, если Galaxy S24 на Exynos 2400 стоит от 71 990 ₽, то версия на процессоре Qualcomm — от 78 990 ₽. Аналогичная ситуация со смартфоном Galaxy S24 Plus: две разные версии продаются за 85 990 ₽ и 89 990 ₽ соответственно.

Купить Galaxy S24 на Snapdragon

Купить Galaxy S24+ на Snapdragon

Возможно, есть смысл переплатить за Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3. Но не думайте, будто таким образом вы сможете обмануть систему. При выполнении повседневных задач разница между устройствами на разных чипах не чувствуется, а в играх преимущество Qualcomm не настолько высоко, чтобы сбрасывать со счетов версию на Exynos.

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