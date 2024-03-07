5 очень полезных приложений для Андроид, которые вы бы не нашли сами в Гугл Плей

Главное преимущество Гугл Плей — в его огромных запасах приложений, конца и края которым не видно. Но в этом же его беда, так как найти реально полезную программу для телефона крайне сложно: она либо не отображается вверху поиска, либо вместо нее попадается платный аналог, не отличающийся функциональностью. И таких случаев — полным-полно. Чтобы вам не пришлось искать полезные приложения для Андроид самостоятельно и тратить время, сделали это за вас. Вот 5 шикарных программ, которые вам могут помочь в разных ситуациях.
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Чем заменить Freeform на Андроид
В iOS 16 Apple представила новое приложение для Айфона — Freeform. Это бесконечная доска для совместной работы, в которой можно рисовать, делать заметки, чертить и просто накидывать свои идеи. Увы, в Android такой программы по умолчанию нет, но есть отличный аналог — Miro. Это бесконечный холст, который поддерживает практически все те же функции, включая подключение коллег.
Авторизация производится через Гугл-аккаунт или аналогичные аккаунты, а пригласить других пользователей можно при помощи ссылки. Пространство легко масштабируется, позволяет выгрузить файлы, добавлять фигуры, комментировать записи. Единственный минус — интерфейс на английском языке, но разобраться в нем, в принципе, не составит труда. Пользуйтесь на здоровье.
Как сделать свой логотип бесплатно
Собрались завести Телеграм-канал, но не знаете, где взять логотип? Сделайте его самостоятельно за несколько минут — это позволит сделать приложение Logo Maker. Оно имеет массу встроенных образцов, которые можно отредактировать самостоятельно при помощи встроенных инструментов, а также логотипы, созданные нейросетями.
Приложение условно-бесплатное, то есть, большая часть функций работает без подписки — их вполне хватит, чтобы нарисовать логотип самостоятельно. При необходимости можете загрузить свои изображения и доработать их, а также сделать иконки со смартфона. В общем, максимально полезная утилита, которая может вас выручить в нужный момент.
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Бесплатный шумомер для смартфона
В современных смартфонах есть многие функции бытовых приборов, но некоторых все же не хватает. Например, в телефоне нет шумомера, который может пригодиться, когда автомобиль или электроника начнут издавать странные звуки. Ну, или если соседи устроят вечеринку в будний день.
Скачав приложение для измерения шума, вы всегда сможете узнать это самостоятельно, так как оно использует микрофоны в устройстве, поэтому сомнений в его точности нет. Можно смотреть не только текущие показания, но и график изменения шума, а также минимальное и среднее значение. Результат можно сохранить, чтобы не потерять, а приложение-шумомер умеет работать в фоновом режиме.
Переводчик в реальном времени на Андроид
В iOS по умолчанию есть отличный переводчик в реальном времени, какой сложно отыскать для Android. Но если копнуть поглубже в Гугл Плей, то хорошие приложения все-таки найти можно. Например, это, которое повторяет интерфейс оригинала: вверху расположен произнесенный вами текст, а снизу — синхронный перевод, который утилита озвучивает.
Ее плюс в том, что она поддерживает очень много языков и даже задействует ChatGPT для перевода. Скорость произношения можно менять в настройках, а при необходимости сканировать надпись с фотографии и перевести ее. В общем, многофункциональный переводчик для Андроид может быть вам полезен в самых разных ситуациях — не забудьте скачать!
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Как убрать голос из песни на Андроид
Наверняка у вас есть любимые песни, которые вы хотели бы перепеть или убрать из них слова, чтобы установить на рингтон. Самый простой способ — найти инструментальную версию в Интернете, но что делать, если ее нет? Можно просто удалить слова из песни, причем даже не прибегая к помощи компьютера. В этом вам поможет утилита Unmix: вам нужно лишь загрузить трек и выделить отрезок, после чего система сама предложит разбить его на «плюс» и «минус» или даже на отдельные инструменты.
Интересно, что вам больше ничего делать и не придется, так как утилита все обрабатывает сама за считанные минуты. Получается просто потрясающе! Но имейте в виду, что Unmix — платное приложение: на старте в нем предусмотрено несколько бесплатных попыток, после чего придется заплатить. Тем не менее, такая полезная программа из Гугл Плей для обработки музыки вам обязательно пригодится.
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