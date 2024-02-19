5 переводчиков приложений для Android, которые выручат вас, если программа не поддерживает русский язык

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что русификация приложений — плевое дело для разработчиков, далеко не все программы поддерживают русский. Это существенно осложняет взаимодействие с софтом людям, которые не владеют иностранными языками. Тем не менее, сегодня существует вариант преодоления такого барьера — переводчики приложений для Андроид. Вне зависимости от исходного языка они переводят содержимое меню на русский, упрощая процесс навигации.

5 переводчиков приложений для Android, которые выручат вас, если программа не поддерживает русский язык. Есть приложения, способные перевести другие приложения. Фото.

Есть приложения, способные перевести другие приложения

Прежде чем начать разговор о доступных приложениях для перевода приложений, стоит напомнить, что далеко не всегда программа по умолчанию выбирает русский язык, хотя он может быть доступен. Поэтому в первую очередь проверьте настройки софта, посетив раздел «Settings», а затем — «Languages». Возможно, вы найдете нужный вариант языка, и устанавливать переводчик для приложений не придется.

Как изменить язык в приложении на Андроид

Быстрый перевод в Google Translate

Даже если в приложении нет русского языка, при желании можно обойтись без загрузки сторонних программ. Ведь на большинстве Android-смартфонов есть Google Translate с функцией быстрого перевода, для активации которой нужно:

  1. Запустить Google Translate.
  2. Нажать на иконку профиля и открыть настройки.
  3. Перейти в раздел «Быстрый перевод».
  4. Включить одноименную функцию.
Быстрый перевод в Google Translate. Быстрый перевод активирует кнопку вызова Google Translate. Фото.

Быстрый перевод активирует кнопку вызова Google Translate

После этого на экране появится кнопка Google Translate. При нажатии на нее будет вызываться окно переводчика, подхватывающее любой скопированный текст внутри приложения. Откровенно говоря, это не самый удобный вариант перевода, и Google Translate нельзя в полной мере назвать русификатором.

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Переводчик приложений Bubble Screen Translate

Пожалуй, одним из лучших русификаторов приложений на Андроид является Bubble Screen Translate. Она переводит все пункты меню программы на непонятном для вас языке. Для начала работы запустите Bubble Screen Translate и предоставьте утилите все разрешения.

Переводчик приложений Bubble Screen Translate. Bubble Screen Translate накладывает маску с переводом. Фото.

Bubble Screen Translate накладывает маску с переводом

Скачать Bubble Screen Translate

Если все сделано верно, на экране появится кнопка. Нажав на нее, вы переведете на нужный язык весь текст, представленный на странице. Но учтите, что Bubble Screen Translate — это лишь маска, которую нужно скрыть после ознакомления с переводом приложения, чтобы попасть в тот или иной раздел меню.

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Как перевести приложение через Hi Translate

Немного иначе работает приложение Hi Translate. Оно тоже просит разрешение на отображение поверх других программ, а также активацию в настройках специальных возможностей Андроид.

Как перевести приложение через Hi Translate. Кнопкой Hi Translate можно перевести отдельные фрагменты текста. Фото.

Кнопкой Hi Translate можно перевести отдельные фрагменты текста

Скачать Hi Translate

После предоставления всех разрешений на экране появляется кнопка, которую нужно перетаскивать на непонятные фрагменты текста. Hi Translate будет их моментально переводить, не накладывая при этом маску на всю страницу.

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Приложение Instant Translate On Screen

Следующий переводчик приложений на телефоне очень похож на Bubble Screen Translate. По аналогии с ранее рассмотренной программой он создает маску с переводом после нажатия на специальную кнопку.

Приложение Instant Translate On Screen. Instant Translate On Screen переводит содержимое приложения не очень корректно. Фото.

Instant Translate On Screen переводит содержимое приложения не очень корректно

Скачать Instant Translate On Screen

Чтобы адаптировать перевод, не забудьте посетить настройки Instant Translate On Screen и Bubble Screen Translate. В подобных приложениях можно менять формат текста, а это помогает облегчить восприятие информации, появляющейся на экране после нажатия на кнопку перевода страницы.

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Бесплатный переводчик 1 Translate & Chat Translator

Еще одна программа для перевода приложений, которой вы можете воспользоваться, — 1 Translate & Chat Translator. Это очередной пример утилиты, создающей маску с текстом на нужном языке поверх уже существующих пунктов меню.

Бесплатный переводчик 1 Translate & Chat Translator. 1 Translate & Chat Translator переводит только некликабельные пункты меню. Фото.

1 Translate & Chat Translator переводит только некликабельные пункты меню

Скачать 1 Translate & Chat Translator

К сожалению, 1 Translate & Chat Translator переводит только текст приложения. То есть кликабельные разделы остаются без изменений. В этом смысле 1 Translate & Chat Translator существенно уступает другим переводчикам приложений для телефона.

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