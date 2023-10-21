Как отключить TalkBack и другие специальные возможности на Android-смартфоне

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Герман Вологжанин

Компания Google, владеющая Android, хочет, чтобы устройства на базе ее операционной системы были у как можно большего числа людей. Потому разработчики стараются адаптировать свою ОС в том числе под пользователей с нарушениями органов слуха и зрения. С этой целью был создан целый комплекс специальных возможностей для Андроид, в который входят функции, упрощающие взаимодействие с устройством.

Как отключить TalkBack и другие специальные возможности на Android-смартфоне. Специальные возможности — полезная штука, но не для всех. Фото.

Специальные возможности — полезная штука, но не для всех

Идея похвальная, но у нее есть нюансы. Если вы не имеете серьезных нарушений органов слуха и зрения, то подобные функции доставят вам только неудобства, превратив эксплуатацию устройства в настоящий кошмар. Если вы случайно активировали TalkBack или какую-то другую настройку, обязательно прочитайте, как отключить специальные возможности.

Как отключить TalkBack на Андроид

TalkBack на телефоне — одна из главных функций, входящих в перечень специальных возможностей Андроид. Она разработана для людей с серьезными нарушениями зрения. Если она включена, смартфон озвучивает каждое прикосновение к экрану, а любое действие (например, переход в определенный раздел меню) приходится подтверждать дополнительным нажатием.

Как отключить TalkBack на Андроид. Задержите кнопки регулировки громкости на 3 секунды, чтобы отключить TalkBack. Фото.

Задержите кнопки регулировки громкости на 3 секунды, чтобы отключить TalkBack

Разумеется, людям, не имеющим серьезных проблем со зрением, такая опция не нужна, и они могут отключить TalkBack на Android, задержав на 3 секунды кнопки увеличения и уменьшения громкости. Это самый простой способ деактивации функции для слабовидящих. Но существует пара альтернативных вариантов, как отключить TalkBack на телефоне. В частности, вы можете обратиться за помощью к Google Ассистенту:

  1. Вызовите голосового помощника командой «Окей, Google» или другим способом.
  2. Произнесите фразу: «Отключи TalkBack».
  3. Дождитесь ответа ассистента, подтверждающего деактивацию.
Как отключить TalkBack на Андроид. Не забывайте о вашем голосовом помощнике. Фото.

Не забывайте о вашем голосовом помощнике

Если Google Ассистент не помогает, а кнопки громкости не реагируют, воспользуйтесь еще одним способом, как отключить режим TalkBack:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Специальные возможности».
  3. Откройте вкладку «Зрение», после чего — «TalkBack».
  4. Переведите переключатель «TalkBack» влево, чтобы отказаться от использования функции. Также отключите быстрый запуск функции для слабовидящих.
Как отключить TalkBack на Андроид. Из-за особенностей работы TalkBack отключать его через настройки намного сложнее. Фото.

Из-за особенностей работы TalkBack отключать его через настройки намного сложнее

Обратите внимание, что в режиме TalkBack вам придется подтверждать каждое свое действие. То есть для перехода в раздел «Расширенные настройки» сначала необходимо прикоснуться к нему, а затем — дважды нажать на него с целью подтверждения своих действий.

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Как убрать человечка в правом углу экрана

Безусловно, TalkBack является самой раздражающей функцией. Но есть и другие проблемы, которые доставляют настройки для людей с особенностями здоровья. Так, многие пользователи замечают непонятного человечка на экране телефона. Он может располагаться в левом или правом углу, а также соседствовать с кнопками Андроид в панели навигации.

Как убрать человечка в правом углу экрана. В зависимости от типа управления кнопка размещается в разных местах. Фото.

В зависимости от типа управления кнопка размещается в разных местах

Где бы ни находился загадочный значок, знайте, что это — кнопка специальных возможностей. С ее помощью можно быстро получить доступ к функциям наподобие TalkBack и действиям, для выполнения которых обычно используются физические клавиши (изменение громкости, создание скриншота, блокировка экрана и так далее). Если вас раздражает этот элемент управления, прочитайте инструкцию, как убрать человечка с экрана:

  1. Перейдите в раздел «Специальные возможности» настроек смартфона.
  2. Откройте вкладку «Кнопка специальных возможностей» и отключите этот элемент управления.
  3. Во вкладке «Меню специальных возможностей» запретите быстрый запуск функции.
Как убрать человечка в правом углу экрана. Откажитесь от использования обеих опций, чтобы убрать кнопку. Фото.

Откажитесь от использования обеих опций, чтобы убрать кнопку

Так вы отключите кнопку специальных возможностей, и она вас больше не побеспокоит. Вместе с тем функции наподобие TalkBack смогут напоминать о себе и другим образом, о чем мы поговорим далее.

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Как отключить специальные возможности на Андроиде

В меню специальных возможностей представлено огромное количество настроек, многие из которых обычному человеку только мешают. Это и контрастный текст, и коррекция цветов, и задержка при нажатии. Подобные опции тоже рекомендуется отключить в разделе настроек «Специальные возможности».

Как отключить специальные возможности на Андроиде. Не забудьте отключить и другие функции. Фото.

Не забудьте отключить и другие функции

Убедитесь, что на вашем смартфоне выставлены такие же значения, как на скриншотах выше. При этом не забывайте о функциях наподобие автоповорота экрана и быстрого завершения вызова. Зачастую они оказываются полезными даже для людей без проблем со здоровьем.

Как удалить TalkBack с телефона

Если специальные возможности доставляют столько неудобств, то можно ли удалить TalkBack, чтобы он никогда не включался? Да, однако перед этим вы должны принять во внимание два предупреждения. Во-первых, специальные возможности Андроид являются встроенным компонентом системы, а потому их удаление затруднительно. Во-вторых, без этих настроек некоторые другие приложения (в том числе сторонние) окажутся лишены многих функций. Поэтому удалять специальные возможности не рекомендуется.

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Если же вас ничего не останавливает, а еще вы готовы пойти на риски и потратить 10-15 минут своего свободного времени, то действуйте следующим образом:

  1. Загрузите на компьютер Android Debug Bridge.
  2. Распакуйте ее содержимое в папку, расположенную по пути C/Users/Имя пользователя.
  3. Активируйте отладку по USB в настройках разработчика Android, а также разрешите установку через USB.
  4. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель.
  5. Разрешите передачу данных и отладку через задействованный компьютер.
  6. На компьютере запустите командную строку.
  7. Введите запрос «adb shell» и нажмите клавишу «Enter», чтобы убедиться в правильной настройке ADB (в командной строке должно появиться сообщение «daemon started successfully»).
    8. Как удалить TalkBack с телефона. Сначала нужно убедиться, что пакет ADB распакован в правильную папку. Фото.

    Сначала нужно убедиться, что пакет ADB распакован в правильную папку

  8. Скопируйте и вставьте следующую команду:

    9. pm uninstall -k --user 0 com.google.android.marvin.talkback

  9. Подтвердите действие нажатием на «Enter».

    10. Как удалить TalkBack с телефона. После подтверждения команды на экране должно появиться сообщение «Success». Фото.

    После подтверждения команды на экране должно появиться сообщение «Success»

Если все сделано верно, то специальные возможности исчезнут с вашего смартфона. При возникновении сложностей читайте наш тематический текст, где мы рассказывали об удалении системных приложений Android.

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