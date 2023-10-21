Как отключить TalkBack и другие специальные возможности на Android-смартфоне

Компания Google, владеющая Android, хочет, чтобы устройства на базе ее операционной системы были у как можно большего числа людей. Потому разработчики стараются адаптировать свою ОС в том числе под пользователей с нарушениями органов слуха и зрения. С этой целью был создан целый комплекс специальных возможностей для Андроид, в который входят функции, упрощающие взаимодействие с устройством.

Идея похвальная, но у нее есть нюансы. Если вы не имеете серьезных нарушений органов слуха и зрения, то подобные функции доставят вам только неудобства, превратив эксплуатацию устройства в настоящий кошмар. Если вы случайно активировали TalkBack или какую-то другую настройку, обязательно прочитайте, как отключить специальные возможности.

Как отключить TalkBack на Андроид

TalkBack на телефоне — одна из главных функций, входящих в перечень специальных возможностей Андроид. Она разработана для людей с серьезными нарушениями зрения. Если она включена, смартфон озвучивает каждое прикосновение к экрану, а любое действие (например, переход в определенный раздел меню) приходится подтверждать дополнительным нажатием.

Разумеется, людям, не имеющим серьезных проблем со зрением, такая опция не нужна, и они могут отключить TalkBack на Android, задержав на 3 секунды кнопки увеличения и уменьшения громкости. Это самый простой способ деактивации функции для слабовидящих. Но существует пара альтернативных вариантов, как отключить TalkBack на телефоне. В частности, вы можете обратиться за помощью к Google Ассистенту:

Вызовите голосового помощника командой «Окей, Google» или другим способом. Произнесите фразу: «Отключи TalkBack». Дождитесь ответа ассистента, подтверждающего деактивацию.

Если Google Ассистент не помогает, а кнопки громкости не реагируют, воспользуйтесь еще одним способом, как отключить режим TalkBack:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Специальные возможности». Откройте вкладку «Зрение», после чего — «TalkBack». Переведите переключатель «TalkBack» влево, чтобы отказаться от использования функции. Также отключите быстрый запуск функции для слабовидящих.

Обратите внимание, что в режиме TalkBack вам придется подтверждать каждое свое действие. То есть для перехода в раздел «Расширенные настройки» сначала необходимо прикоснуться к нему, а затем — дважды нажать на него с целью подтверждения своих действий.

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Как убрать человечка в правом углу экрана

Безусловно, TalkBack является самой раздражающей функцией. Но есть и другие проблемы, которые доставляют настройки для людей с особенностями здоровья. Так, многие пользователи замечают непонятного человечка на экране телефона. Он может располагаться в левом или правом углу, а также соседствовать с кнопками Андроид в панели навигации.

Где бы ни находился загадочный значок, знайте, что это — кнопка специальных возможностей. С ее помощью можно быстро получить доступ к функциям наподобие TalkBack и действиям, для выполнения которых обычно используются физические клавиши (изменение громкости, создание скриншота, блокировка экрана и так далее). Если вас раздражает этот элемент управления, прочитайте инструкцию, как убрать человечка с экрана:

Перейдите в раздел «Специальные возможности» настроек смартфона. Откройте вкладку «Кнопка специальных возможностей» и отключите этот элемент управления. Во вкладке «Меню специальных возможностей» запретите быстрый запуск функции.

Так вы отключите кнопку специальных возможностей, и она вас больше не побеспокоит. Вместе с тем функции наподобие TalkBack смогут напоминать о себе и другим образом, о чем мы поговорим далее.

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Как отключить специальные возможности на Андроиде

В меню специальных возможностей представлено огромное количество настроек, многие из которых обычному человеку только мешают. Это и контрастный текст, и коррекция цветов, и задержка при нажатии. Подобные опции тоже рекомендуется отключить в разделе настроек «Специальные возможности».

Убедитесь, что на вашем смартфоне выставлены такие же значения, как на скриншотах выше. При этом не забывайте о функциях наподобие автоповорота экрана и быстрого завершения вызова. Зачастую они оказываются полезными даже для людей без проблем со здоровьем.

Как удалить TalkBack с телефона

Если специальные возможности доставляют столько неудобств, то можно ли удалить TalkBack, чтобы он никогда не включался? Да, однако перед этим вы должны принять во внимание два предупреждения. Во-первых, специальные возможности Андроид являются встроенным компонентом системы, а потому их удаление затруднительно. Во-вторых, без этих настроек некоторые другие приложения (в том числе сторонние) окажутся лишены многих функций. Поэтому удалять специальные возможности не рекомендуется.

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Если же вас ничего не останавливает, а еще вы готовы пойти на риски и потратить 10-15 минут своего свободного времени, то действуйте следующим образом:

Загрузите на компьютер Android Debug Bridge. Распакуйте ее содержимое в папку, расположенную по пути C/Users/Имя пользователя. Активируйте отладку по USB в настройках разработчика Android, а также разрешите установку через USB. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель. Разрешите передачу данных и отладку через задействованный компьютер. На компьютере запустите командную строку. Введите запрос «adb shell» и нажмите клавишу «Enter», чтобы убедиться в правильной настройке ADB (в командной строке должно появиться сообщение «daemon started successfully»). Скопируйте и вставьте следующую команду: pm uninstall -k --user 0 com.google.android.marvin.talkback Подтвердите действие нажатием на «Enter».

Если все сделано верно, то специальные возможности исчезнут с вашего смартфона. При возникновении сложностей читайте наш тематический текст, где мы рассказывали об удалении системных приложений Android.