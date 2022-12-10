Что умеют переводчики на Андроид? Вот 6 функций, которые вас удивят

Развитие современных технологий затрагивает все сферы нашей жизни, включая межкультурные связи. Еще каких-то 10-15 лет нельзя было даже представить, что совсем скоро можно будет без знания иностранного языка читать зарубежные сайты, переписываться с носителями другого языка и моментально переводить видео. Все это — достижения технологического прогресса, которые может оценить любой владелец смартфона на операционной системе Android. Рассказываю, какими функциями теперь обладают приложения-переводчики, и как они упрощают нашу жизнь.

Как переводить сайты на русский

Думаю, этой функцией пользуются многие из вас. Если нет — настоятельно рекомендую ее протестировать. Практически во всех браузерах на Android есть опция перевода страниц, причем иногда она включается по умолчанию. Как только вы открываете иностранный сайт, его содержимое моментально переводится на русский язык.

Чтобы активировать перевод, необходимо вызвать контекстное меню браузера и нажать кнопку «Перевести». Такая функция доступна в большинстве веб-обозревателей, включая Google Chrome, Opera и Яндекс Браузер. Пользуйтесь на здоровье.

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Перевод видео в Яндекс Браузере

На фоне других веб-обозревателей выделяется функциональность Яндекс Браузера. Помимо перевода страниц он готов предложить закадровый перевод видео с нескольких языков:

английский;

испанский;

итальянский;

немецкий;

французский.

Причем опция перевода работает и в трансляциях. Если вы откроете иностранное видео в Яндекс Браузере, то можете заметить всплывающее окно с текстом «Перевести». Нажмите кнопку, чтобы смотреть видео на русском вне зависимости от языка оригинала.

Более подробную информацию о функции закадрового перевода вы узнаете из отдельного текста, посвященного возможностям Яндекс Браузера.

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Клавиатура с переводчиком

Браузеров на сегодня достаточно. Поговорим о других приложениях, помогающих нам комфортно общаться с носителями других языков. Во многих клавиатурах, в числе которых можно выделить Gboard, SwiftKey и Яндекс Клавиатуру, есть встроенный переводчик. Обычно его кнопка располагается в верхней части инструмента ввода, но порой она скрывается в дополнительных настройках.

Клавиатура с переводчиком автоматически преобразует ваш текст, позволяя собеседнику сразу понять, что вы хотите ему донести. Это намного удобнее, чем каждый раз копировать слова в отдельное приложение. Еще удобнее было бы использовать функцию автоперевода в мессенджерах, но пока распространена она слабо, поэтому приходится ограничиваться возможностями клавиатуры.

Как перевести текст с фото на русский

Крутыми функциями обладают и узкоспециализированные приложения-переводчики. А среди лучших программ для перевода на русский язык я бы выделил следующие:

Каждое из этих приложений умеет переводить текст с картинки, для чего пользователю нужно выполнить несколько простых шагов:

Открыть фото в галерее. Нажать кнопку «Поделиться». В качестве приложения выбрать любой установленный на телефоне переводчик.

Далее на экране появится окно переводчика с картинкой, где практически каждое слово написано на русском языке. При желании изображение можно увеличить, чтобы рассмотреть его в деталях. Но, если ваша картинка обладает низким разрешением, выполнить перевод по фото будет затруднительно.

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Переводчик с камеры телефона

Также переводчики на Андроид умеют переводить текст в режиме реального времени. То есть достаточно навести камеру смартфона на иностранное слово, как сразу же вы получите перевод. Сделать это можно и через Google Translate, и через Microsoft Translator, и при помощи Яндекс Переводчика:

Запустите приложение. Нажмите кнопку «Камера» или «Фото» в зависимости от выбранной программы. Наведите камеру на текст. Если текст смещается из-за тряски рук — нажмите кнопку затвора, чтобы выполнить перевод по фото.

Пожалуй, эта функция является самой полезной среди всех возможностей, которые предлагают современные переводчики. Только представьте: имея в руках смартфон с камерой, вы можете гулять по любому заграничному городу, моментально переводя все вывески на русский язык. Разве не чудо?

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Перевод диалога на русский язык

Напоследок расскажу о еще одной крайне полезной функции, присутствующей в большинстве переводчиков для телефона. Во время чемпионата мира по футболу 2018, который проходил в России, миллионы жителей нашей страны впервые получили опыт коммуникации с иностранными гражданами. Чтобы понимать друг друга, многие пользовались Гугл Переводчиком, но на тот момент в нем не была в достаточной степени проработана функция диалога, когда приложение автоматически переводит речь двух людей. Теперь она появилась. И присутствует почти во всех приложениях-переводчиках.

В Google Translate она называется «Разговор», в Яндекс Переводчике — «Диалог», а в Microsoft Translator — «Разделенный перевод». Зайдите в нужный раздел, положите смартфон в непосредственной близости от себя и собеседника, после чего начинайте общаться, а приложение после каждой фразы будет озвучивать ее на нужном языке.