В настройках Android есть раздел, в который большинство заглядывает один раз и забывает: специальные возможности, о которых уже рассказывал наш журналист Герман Вологжанин. Прочитав его текст, туда полез и я, чтобы просто поправить размер шрифта на телефоне мамы, а вышел с тремя переключателями, после которых мой собственный смартфон стал ощущаться заметно быстрее — без удаления приложений, без сброса настроек и без режима разработчика.

Меню специальных возможностей создавали не для ускорения

Раздел «Специальные возможности» появился для людей, которым нужны программы чтения с экрана, крупный текст или помощь при проблемах с моторикой (в частности, это касается многострадальной функции TalkBack). Это его главная задача, и она никуда не делась. Но часть переключателей внутри полезна вообще всем, потому что они вырезают шаги из действий, которые мы совершаем по сто раз в день.

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Важно понять принцип: телефон не начнёт обрабатывать данные быстрее. Вместо этого сократится время, которое вы сидите и ждёте, пока интерфейс закончит красиво переливаться, или тянетесь пальцем к верхнему краю экрана. Разница в каждом отдельном случае — доли секунды, но за день таких моментов набираются сотни.

Ещё один момент: названия пунктов ниже зависят от версии Android и прошивки производителя. Я даю формулировки, как они выглядят у меня, и английские оригиналы в скобках, чтобы было проще найти нужную строку на любой прошивке.

Скриншот и быстрые настройки в одно касание

Первое, за что стоит зайти в этот раздел, — само меню специальных возможностей. Это плавающая кнопка, которая вызывает панель с крупными значками часто нужных действий. Среди них — скриншот и быстрые настройки.

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Зачем это нужно, если есть кнопки? Скриншот через меню избавляет от зажатия комбинации питания и громкости, которую я регулярно промахиваю и вместо снимка экрана меняю громкость. А быстрые настройки открываются одним касанием, без свайпа от верхнего края экрана — на большом телефоне при управлении одной рукой это ощутимо удобнее:

Откройте настройки телефона и перейдите в раздел «Специальные возможности». Найдите пункт «Меню специальных возможностей» и откройте его. Включите быстрый доступ к меню: на экране появится кнопка или жест для его вызова. Вызовите меню и нажмите «Скриншот» или «Быстрые настройки» — действие выполнится сразу.

Повторю: телефон от этого не ускоряется. Ускоряетесь вы, потому что делаете то же самое, но за меньшее число движений.

Отключение анимации убирает ожидание между действиями

Это главный пункт всей подборки, и если пробовать что-то одно — начинать нужно с него. Многие уже знают про ползунки масштаба анимации в режиме разработчика, но они не отключают все переходы: часть анимаций всё равно проскакивает, в зависимости от модели телефона и версии системы. В специальных возможностях есть отдельный переключатель, который решает задачу без режима разработчика:

Откройте настройки устройства и перейдите в «Специальные возможности». Зайдите в раздел «Текст и отображение» или «Цвет и движение» (название зависит от версии Android). Включите переключатель «Отключить анимацию».

Что меняется: скорость вычислений остаётся прежней, но вы больше не смотрите на то, как окно приложения разворачивается из значка или как меню плавно выезжает. Как только вы нажали — можно нажимать дальше. Каждый раз экономятся считанные мгновения, но эффект заметен сразу, особенно в мелких переходах, которые не показывает ни одна таблица характеристик.

На Samsung есть ещё уменьшение прозрачности и размытия

Владельцам Galaxy доступна дополнительная настройка, которой нет в чистом Android и на Pixel под таким названием. Она убирает часть визуальных эффектов за панелью быстрых настроек, шторкой уведомлений и всплывающими окнами приложений. Интерфейс становится чище и спокойнее, а вам не нужно ждать, пока отрисуются полупрозрачные слои:

Откройте «Настройки» и перейдите в «Специальные возможности». Выберите раздел «Средства улучшения видимости». Включите «Уменьшить прозрачность и размытие».

Логика та же, что и с анимацией: меньше эффектов на экране — меньше времени до момента, когда следующее нажатие сработает. Это настройка именно One UI, поэтому на Xiaomi, Pixel и других устройствах искать её бессмысленно — там может быть что-то похожее, но с другим названием и в другом месте.

Высококонтрастный текст ускоряет чтение

Самый спорный пункт списка. Высококонтрастный текст, который в Android 16 и новее называется «Контурный текст» (Outline Text), не имеет никакого отношения к производительности. Он лишь делает обводку букв толще, чтобы текст лучше читался на любом фоне:

Откройте «Настройки» и зайдите в «Специальные возможности». Перейдите в «Текст и отображение». Включите «Высококонтрастный текст» или «Контурный текст» (в зависимости от версии Android).

Почему я всё же включил его: быстрее читаешь — быстрее реагируешь. Если кнопку или пункт меню я распознаю на полсекунды раньше, то и дальше по интерфейсу двигаюсь на полсекунды быстрее. Выигрыш меньше, чем от отключения анимации, и не всем он понравится визуально, но в сумме с остальными настройками он тоже работает на общую скорость.

Бенчмарки этого не заметят

Честное предупреждение: если после этих настроек прогнать AnTuTu, цифры не изменятся ни на единицу. Бенчмарк измеряет процессор и аппаратную оптимизацию, а мы трогали только то, что между вами и результатом: переходы, размытие и мелкий текст. Не поможет это и с автономностью. Зато выигрыш в реальном использовании честный.

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Отключение анимации доводит до конца задачи быстрее — это самый заметный эффект. Контрастный текст — небольшая, но настоящая прибавка, хотя многим она не понадобится. Меню специальных возможностей экономит движения. Всё вместе даёт ощущение, что телефон стал шустрее, хотя железо не изменилось — и это работает как на недорогом аппарате, так и на флагмане.