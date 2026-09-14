В настройках Android есть раздел, в который большинство заглядывает один раз и забывает: специальные возможности, о которых уже рассказывал наш журналист Герман Вологжанин. Прочитав его текст, туда полез и я, чтобы просто поправить размер шрифта на телефоне мамы, а вышел с тремя переключателями, после которых мой собственный смартфон стал ощущаться заметно быстрее — без удаления приложений, без сброса настроек и без режима разработчика.

Специальные возможности Android, которые ускоряют телефон

Специальные возможности Android, которые ускоряют телефон

Меню специальных возможностей создавали не для ускорения

Раздел «Специальные возможности» появился для людей, которым нужны программы чтения с экрана, крупный текст или помощь при проблемах с моторикой (в частности, это касается многострадальной функции TalkBack). Это его главная задача, и она никуда не делась. Но часть переключателей внутри полезна вообще всем, потому что они вырезают шаги из действий, которые мы совершаем по сто раз в день.

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Важно понять принцип: телефон не начнёт обрабатывать данные быстрее. Вместо этого сократится время, которое вы сидите и ждёте, пока интерфейс закончит красиво переливаться, или тянетесь пальцем к верхнему краю экрана. Разница в каждом отдельном случае — доли секунды, но за день таких моментов набираются сотни.

Вход в специальные возможности через настройки Android

Вход в специальные возможности через настройки Android

Ещё один момент: названия пунктов ниже зависят от версии Android и прошивки производителя. Я даю формулировки, как они выглядят у меня, и английские оригиналы в скобках, чтобы было проще найти нужную строку на любой прошивке.

Скриншот и быстрые настройки в одно касание

Первое, за что стоит зайти в этот раздел, — само меню специальных возможностей. Это плавающая кнопка, которая вызывает панель с крупными значками часто нужных действий. Среди них — скриншот и быстрые настройки.

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Зачем это нужно, если есть кнопки? Скриншот через меню избавляет от зажатия комбинации питания и громкости, которую я регулярно промахиваю и вместо снимка экрана меняю громкость. А быстрые настройки открываются одним касанием, без свайпа от верхнего края экрана — на большом телефоне при управлении одной рукой это ощутимо удобнее:

  1. Откройте настройки телефона и перейдите в раздел «Специальные возможности».
  2. Найдите пункт «Меню специальных возможностей» и откройте его.
  3. Включите быстрый доступ к меню: на экране появится кнопка или жест для его вызова.
  4. Вызовите меню и нажмите «Скриншот» или «Быстрые настройки» — действие выполнится сразу.
Включение кнопки специальных возможностей Android

Включение кнопки специальных возможностей Android

Повторю: телефон от этого не ускоряется. Ускоряетесь вы, потому что делаете то же самое, но за меньшее число движений.

Отключение анимации убирает ожидание между действиями

Это главный пункт всей подборки, и если пробовать что-то одно — начинать нужно с него. Многие уже знают про ползунки масштаба анимации в режиме разработчика, но они не отключают все переходы: часть анимаций всё равно проскакивает, в зависимости от модели телефона и версии системы. В специальных возможностях есть отдельный переключатель, который решает задачу без режима разработчика:

  1. Откройте настройки устройства и перейдите в «Специальные возможности».
  2. Зайдите в раздел «Текст и отображение» или «Цвет и движение» (название зависит от версии Android).
  3. Включите переключатель «Отключить анимацию».
Отключение анимаций через меню специальных возможностей

Отключение анимаций через меню специальных возможностей

Что меняется: скорость вычислений остаётся прежней, но вы больше не смотрите на то, как окно приложения разворачивается из значка или как меню плавно выезжает. Как только вы нажали — можно нажимать дальше. Каждый раз экономятся считанные мгновения, но эффект заметен сразу, особенно в мелких переходах, которые не показывает ни одна таблица характеристик.

На Samsung есть ещё уменьшение прозрачности и размытия

Владельцам Galaxy доступна дополнительная настройка, которой нет в чистом Android и на Pixel под таким названием. Она убирает часть визуальных эффектов за панелью быстрых настроек, шторкой уведомлений и всплывающими окнами приложений. Интерфейс становится чище и спокойнее, а вам не нужно ждать, пока отрисуются полупрозрачные слои:

  1. Откройте «Настройки» и перейдите в «Специальные возможности».
  2. Выберите раздел «Средства улучшения видимости».
  3. Включите «Уменьшить прозрачность и размытие».
Уменьшение прозрачности и размытия, которое встречается только на Samsung

Уменьшение прозрачности и размытия, которое встречается только на Samsung

Логика та же, что и с анимацией: меньше эффектов на экране — меньше времени до момента, когда следующее нажатие сработает. Это настройка именно One UI, поэтому на Xiaomi, Pixel и других устройствах искать её бессмысленно — там может быть что-то похожее, но с другим названием и в другом месте.

Высококонтрастный текст ускоряет чтение

Самый спорный пункт списка. Высококонтрастный текст, который в Android 16 и новее называется «Контурный текст» (Outline Text), не имеет никакого отношения к производительности. Он лишь делает обводку букв толще, чтобы текст лучше читался на любом фоне:

  1. Откройте «Настройки» и зайдите в «Специальные возможности».
  2. Перейдите в «Текст и отображение».
  3. Включите «Высококонтрастный текст» или «Контурный текст» (в зависимости от версии Android).
Включение контрастного текста через специальные возможности

Включение контрастного текста через специальные возможности

Почему я всё же включил его: быстрее читаешь — быстрее реагируешь. Если кнопку или пункт меню я распознаю на полсекунды раньше, то и дальше по интерфейсу двигаюсь на полсекунды быстрее. Выигрыш меньше, чем от отключения анимации, и не всем он понравится визуально, но в сумме с остальными настройками он тоже работает на общую скорость.

Бенчмарки этого не заметят

Честное предупреждение: если после этих настроек прогнать AnTuTu, цифры не изменятся ни на единицу. Бенчмарк измеряет процессор и аппаратную оптимизацию, а мы трогали только то, что между вами и результатом: переходы, размытие и мелкий текст. Не поможет это и с автономностью. Зато выигрыш в реальном использовании честный.

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Отключение анимации доводит до конца задачи быстрее — это самый заметный эффект. Контрастный текст — небольшая, но настоящая прибавка, хотя многим она не понадобится. Меню специальных возможностей экономит движения. Всё вместе даёт ощущение, что телефон стал шустрее, хотя железо не изменилось — и это работает как на недорогом аппарате, так и на флагмане.