Глава MAX рассказал, какие функции скоро появятся в национальном мессенджере, и список звучит солидно: сразу три новинки для чатов и каналов. Если вы давно сидите в Telegram, ни одна из них вас не удивит, но пользователям MAX стоит порадоваться. Разбираюсь, что именно пообещали, когда этого ждать и сколько лет понадобилось конкуренту, чтобы прийти к тому же самому.

В чём признался гендиректор мессенджера

Планами поделился генеральный директор MAX Фарит Хуснояров 9 октября на форуме «Цифровые решения» в Москве. И начал он с признания, которого от национального мессенджера обычно не услышишь. Его слова передаёт РИА Новости:

Есть функции, которых у нас пока не хватает, но мы стремимся все это закрыть.

Честность оценил, тем более что повод для неё появился только сейчас. По словам Хусноярова, у MAX уже 140 миллионов регистраций и 90 миллионов ежедневных пользователей, поэтому количественные показатели выполнены и теперь можно больше времени уделять качеству продукта.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

То есть сначала в мессенджер пришли все, а удобным его начинают делать уже после этого. Обычно бывает наоборот, но у MAX свой путь. Что именно собираются закрывать в первую очередь, Хуснояров тоже рассказал, и пользователи Telegram на первом же пункте полезут проверять календарь.

Несколько закреплённых сообщений — привет из 2020 года

Первая новинка — мультизакрепы. Сейчас в MAX наверху чата можно держать одно сообщение, а после обновления их станет несколько. Администраторы смогут закрепить сразу правила канала, важное объявление и полезные ссылки, а не выбирать, что из этого сегодня главнее.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Функция действительно удобная, и спорить тут не с чем. Есть только одна деталь: в Telegram несколько закрепов появились ещё в 2020 году, причём не только в каналах и группах, но и в личных переписках. Получается, что одну из главных новинок осени MAX догоняет с отставанием почти в шесть лет. Точной даты запуска при этом пока нет, только обещание «в ближайшее время». Со второй новинкой история похожая, но в ней есть шанс, что MAX наконец обойдёт конкурента.

Сторис для каналов, которые давно есть у соседа

Вторая новинка — истории в каналах. Администраторы смогут публиковать короткие ролики и фото, которые висят над списком чатов и исчезают через заданное время. Личные истории в MAX уже есть: на Android их начали включать в июле 2026 года, можно выбрать, кто увидит публикацию и сколько она провисит. Теперь этот формат перенесут в каналы.

Telegram прошёл ровно тот же путь, только раньше. Сначала там появились личные истории, а в сентябре 2023 года их получили и каналы. Правда, не все сразу: каналу нужно собрать бусты от подписчиков с Premium, и чем их больше, тем больше историй в день можно выложить. Как это будет устроено в MAX, пока не рассказали. Если сторис в каналах окажутся бесплатными и доступными всем, это будет редкий случай, когда MAX сделает что-то проще конкурента. А вот самую нужную функцию из списка придётся ждать дольше всех.

Ветки обсуждений придётся ждать до 2027 года

Третья новинка — ветки обсуждений. По словам Хусноярова, они появятся в первом квартале 2027 года. Они нужны, чтобы разговор под постом в канале или вокруг одного сообщения в большом чате не превращался в общую кашу. Ответы на конкретную реплику соберутся в отдельной ленте, и в них будет проще следить за спором.

Без веток в MAX сейчас тесно: комментарии в каналах там заработали только летом, сначала у сотни авторов в тестовом режиме, потом у остальных. В Telegram темы в больших группах появились 5 ноября 2022 года, и каждая из них работает как отдельный чат со своими вложениями и уведомлениями. Если MAX уложится в обещанный срок, отставание составит больше четырёх лет. Если не уложится, ну, вы поняли.

Что уже успели добавить в MAX на этой неделе

Справедливости ради, мессенджер действительно обновляется быстро: Хуснояров говорит, что новые версии выходят каждую неделю, а функции выбирают по запросам пользователей. Только за первую неделю октября в каналах появилось сразу несколько изменений:

опросы — на Android, в десктопной и веб-версии, участники могут менять ответ, если это разрешил администратор;

— на Android, в десктопной и веб-версии, участники могут менять ответ, если это разрешил администратор; донаты — подписчик может перевести автору до 10 000 рублей за раз, и за первые дни авторы собрали 1,5 млн рублей;

— подписчик может перевести автору до 10 000 рублей за раз, и за первые дни авторы собрали 1,5 млн рублей; реклама — таргетированные объявления в каналах.

Обратите внимание на порядок. Деньги авторам и рекламу в каналах в MAX запустили раньше, чем возможность закрепить больше одного сообщения. Подробнее о том, где вы увидите новые объявления, мы рассказывали в статье о том, можно ли скрыть рекламу в каналах MAX. А пользователи iOS опросы в каналах пока могут создавать только через мобильную веб-версию.

Станет ли MAX вторым Telegram

По списку функций MAX действительно становится похож на Telegram, и это хорошая новость для тех, кому пользоваться им приходится. Мультизакрепы, истории и ветки сделают каналы удобнее и для авторов, и для читателей. Но копия получается не с нынешнего Telegram, а с Telegram 2020–2023 годов. Пока MAX закрывает старые пробелы, конкурент тоже не стоит на месте, так что расстояние между ними сокращается куда медленнее, чем хотелось бы.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Главное отличие при этом не в функциях. В MAX уже миллионы пользователей не потому, что там удобнее, а потому, что через него всё чаще идут государственные сервисы: туда уже собираются присылать штрафы ГИБДД и сведения о пенсии. Вторым Telegram MAX станет примерно к 2027 году, если считать по функциям 2022 года. А вот захотят ли люди сидеть в нём по собственной воле, обновление не решит.