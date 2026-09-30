Я уже привык, что MAX потихоньку превращается из мессенджера в окошко, через которое с нами разговаривает государство. Но за последние два дня новостей было сразу две, и обе про деньги. Постановления о штрафах ГИБДД хотят присылать в мессенджер вместо заказных писем, а пенсию на почте — выдавать по QR-коду вместо паспорта. Что ещё переезжает в MAX? Список оказался длиннее, чем я думал. Что-то уже работает, что-то пока только готовят, а кое-что, наоборот, в MAX приходить не должно вовсе — и если пришло, это мошенники.

Уведомление MAX о штрафе, бланк постановления и фуражка ДПС

Уведомление MAX о штрафе, бланк постановления и фуражка ДПС

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Постановления о штрафах заменят заказные письма

Сейчас постановление о штрафе за нарушение ПДД приходит заказным письмом или в электронном виде через сервисы «Почты России». Отправлять такие документы в мессенджере закон пока не разрешает. Как пишет Интерфакс, это хотят изменить: доставку постановлений через MAX предложила мэрия Москвы, инициативу поддержали в Кремле, а правительство вместе с московскими властями должно подготовить поправки, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях.

Речь не только о штрафах за превышение скорости. Что именно предлагают:

  • присылать через MAX постановления о штрафах за нарушение ПДД;
  • туда же отправлять и другие материалы по делам об административных правонарушениях;
  • для этого поменять законы, в том числе Кодекс об административных правонарушениях.

Принять изменения хотят до середины декабря 2026 года, так что в ближайшие недели постановления в мессенджере ещё не появятся.

Главный довод в пользу новой схемы — скидка. По оценкам, которые приводит Интерфакс, около 30% людей узнают о штрафе с опозданием и не успевают заплатить его вдвое дешевле. Со скидкой в 50% штраф можно оплатить в течение 20 дней после вынесения постановления. Согласитесь, обидно переплачивать вдвое только потому, что письмо неделю пролежало на почте.

Ладно, но ждать MAX, чтобы не пропускать штрафы, не обязательно. Уведомления о новых штрафах уже сейчас присылают Госуслуги, а проверить и оплатить их с телефона можно несколькими способами, которые мы собрали в инструкции о том, как проверить и оплатить штрафы ГИБДД с Android.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Пенсию на почте выдадут по QR-коду

Вторая новость касается пенсионеров, которые получают пенсию наличными в отделении «Почты России» или у почтальона. Сейчас для этого нужен паспорт. Минтруд 30 сентября опубликовал проект постановления правительства, по которому вместо паспорта можно будет показать QR-код Цифрового ID в MAX. Обсуждение проекта продлится до 15 октября, дата запуска пока не названа.

В Минтруде объясняют это так: телефон у пожилых людей всегда с собой, а паспорт можно забыть. Если QR-код примут, возвращаться домой за документом не придётся, а бумажный паспорт по-прежнему подойдёт тем, кто мессенджером не пользуется.

Создание Цифрового ID и выбор способа подтвердить личность

Создание Цифрового ID и выбор способа подтвердить личность

Звучит удобно, но есть нюанс. Чтобы показать QR-код, сначала нужно создать Цифровой ID: MAX подтягивает документы из Госуслуг, и без этого шага показывать будет нечего. Как это сделать, мы подробно показали в статье про Цифровой ID в MAX. Учтите, что он привязывается только к одному смартфону.

Если настраивать MAX будете пожилым родственникам, заодно объясните им, кому в мессенджере нельзя отвечать. Мошенники уже пишут в MAX от имени налоговой, приставов и управляющих компаний, и о том, как их распознать, у нас есть отдельная памятка.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Льготы в транспорте уже подтверждают через MAX

С 1 сентября льготы на проезд в общественном транспорте можно подтверждать цифровым документом через MAX. Есть оговорка: только там, где у перевозчика есть техническая возможность, поэтому в одном городе это уже работает, а в соседнем кассир попросит бумажное удостоверение.

QR-код Цифрового ID в MAX у кассы автовокзала

QR-код Цифрового ID в MAX у кассы автовокзала

Как это выглядит на практике, хорошо видно на примере Тулы. Студенты там покупают билеты на автовокзалах со скидкой 50% без студенческого билета и справок из учебного заведения: достаточно открыть Цифровой ID в MAX, а кассир сканирует QR-код.

А в Кузбассе с 1 октября пошли дальше: в шести городах и пяти посёлках проезд можно оплатить через чат-бот MAX, по той же цене, что и картой, — 40 рублей. Пока это пилотный проект.

Так вот, в масштабах страны следующий шаг может быть заметнее. 19 сентября Владимир Путин поручил правительству рассмотреть использование MAX и единой биометрической системы для безналичной оплаты проезда. Пока это только поручение изучить вопрос, а не решение, так что сроков и подробностей нет.

Паспорт в отеле и права в машине тоже заменяет MAX

Цифровой ID в MAX: действующие и будущие сервисы

Цифровой ID в MAX: действующие и будущие сервисы

Меньше всего разговоров про гостиницы, хотя здесь MAX продвинулся дальше всего. Заселение по Цифровому ID работает с 1 июня, а с 1 сентября отели больше чем на 50 номеров обязаны заселять через MAX, если гость этого захочет. С 1 сентября 2028 года требование распространят на все средства размещения.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сервис уже подключили около 3 тысяч гостиниц в 82 регионах, это примерно 40% номерного фонда страны. Правда, пользуются им пока немногие: в Минэкономразвития говорят о десятках тысяч заселений и признают, что о сервисе мало кто знает.

Кроме того, по Цифровому ID в MAX можно подтвердить возраст на кассе при покупке товаров 18+ и получить льготный вход в музей. А 30 сентября Минздрав подтвердил, что так можно показать и полис ОМС. А водителям пригодится QR-код прав и СТС для инспектора — о том, как показать права и СТС через MAX, мы писали отдельно.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Налоговые уведомления в MAX не приходят

А теперь о том, чего в MAX быть не должно. В конце сентября ФНС действительно рассылает уведомления о налогах за прошлый год, и мошенники этим пользуются. В MAX приходят поддельные «уведомления от налоговой» с угрозой передать долг на взыскание, если не заплатить за три дня. Ссылка ведёт на поддельный сайт, похожий на сайт ФНС, где просят ввести номер телефона.

Поддельное уведомление от «налоговой» в чате MAX

Поддельное уведомление от «налоговой» в чате MAX

Настоящее налоговое уведомление приходит только тремя путями:

  • в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
  • на Госуслуги;
  • заказным письмом.

Поэтому любое сообщение о налоговом долге в мессенджере лучше проверять не по ссылке из него, а в самом приложении Госуслуг или в личном кабинете ФНС. То же касается «судебных приставов» и «управляющих компаний», от имени которых мошенники тоже пишут в MAX.

Если честно, мне нравится идея получать постановления о штрафах в мессенджер: это быстрее заказного письма и сохраняет скидку. Но чем больше официальных документов переезжает в MAX, тем правдоподобнее выглядят поддельные. Так что правило простое: платить и что-то вводить только в Госуслугах и приложениях банков, а не по ссылкам из чатов. А вы уже пользовались Цифровым ID в MAX — в отеле, в магазине или на вокзале? Расскажите в нашем Telegram-чате.