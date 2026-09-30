Я уже привык, что MAX потихоньку превращается из мессенджера в окошко, через которое с нами разговаривает государство. Но за последние два дня новостей было сразу две, и обе про деньги. Постановления о штрафах ГИБДД хотят присылать в мессенджер вместо заказных писем, а пенсию на почте — выдавать по QR-коду вместо паспорта. Что ещё переезжает в MAX? Список оказался длиннее, чем я думал. Что-то уже работает, что-то пока только готовят, а кое-что, наоборот, в MAX приходить не должно вовсе — и если пришло, это мошенники.

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Постановления о штрафах заменят заказные письма

Сейчас постановление о штрафе за нарушение ПДД приходит заказным письмом или в электронном виде через сервисы «Почты России». Отправлять такие документы в мессенджере закон пока не разрешает. Как пишет Интерфакс, это хотят изменить: доставку постановлений через MAX предложила мэрия Москвы, инициативу поддержали в Кремле, а правительство вместе с московскими властями должно подготовить поправки, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях.

Речь не только о штрафах за превышение скорости. Что именно предлагают:

присылать через MAX постановления о штрафах за нарушение ПДД;

туда же отправлять и другие материалы по делам об административных правонарушениях;

для этого поменять законы, в том числе Кодекс об административных правонарушениях.

Принять изменения хотят до середины декабря 2026 года, так что в ближайшие недели постановления в мессенджере ещё не появятся.

Главный довод в пользу новой схемы — скидка. По оценкам, которые приводит Интерфакс, около 30% людей узнают о штрафе с опозданием и не успевают заплатить его вдвое дешевле. Со скидкой в 50% штраф можно оплатить в течение 20 дней после вынесения постановления. Согласитесь, обидно переплачивать вдвое только потому, что письмо неделю пролежало на почте.

Ладно, но ждать MAX, чтобы не пропускать штрафы, не обязательно. Уведомления о новых штрафах уже сейчас присылают Госуслуги, а проверить и оплатить их с телефона можно несколькими способами, которые мы собрали в инструкции о том, как проверить и оплатить штрафы ГИБДД с Android.

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Пенсию на почте выдадут по QR-коду

Вторая новость касается пенсионеров, которые получают пенсию наличными в отделении «Почты России» или у почтальона. Сейчас для этого нужен паспорт. Минтруд 30 сентября опубликовал проект постановления правительства, по которому вместо паспорта можно будет показать QR-код Цифрового ID в MAX. Обсуждение проекта продлится до 15 октября, дата запуска пока не названа.

В Минтруде объясняют это так: телефон у пожилых людей всегда с собой, а паспорт можно забыть. Если QR-код примут, возвращаться домой за документом не придётся, а бумажный паспорт по-прежнему подойдёт тем, кто мессенджером не пользуется.

Звучит удобно, но есть нюанс. Чтобы показать QR-код, сначала нужно создать Цифровой ID: MAX подтягивает документы из Госуслуг, и без этого шага показывать будет нечего. Как это сделать, мы подробно показали в статье про Цифровой ID в MAX. Учтите, что он привязывается только к одному смартфону.

Если настраивать MAX будете пожилым родственникам, заодно объясните им, кому в мессенджере нельзя отвечать. Мошенники уже пишут в MAX от имени налоговой, приставов и управляющих компаний, и о том, как их распознать, у нас есть отдельная памятка.

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Льготы в транспорте уже подтверждают через MAX

С 1 сентября льготы на проезд в общественном транспорте можно подтверждать цифровым документом через MAX. Есть оговорка: только там, где у перевозчика есть техническая возможность, поэтому в одном городе это уже работает, а в соседнем кассир попросит бумажное удостоверение.

Как это выглядит на практике, хорошо видно на примере Тулы. Студенты там покупают билеты на автовокзалах со скидкой 50% без студенческого билета и справок из учебного заведения: достаточно открыть Цифровой ID в MAX, а кассир сканирует QR-код.

А в Кузбассе с 1 октября пошли дальше: в шести городах и пяти посёлках проезд можно оплатить через чат-бот MAX, по той же цене, что и картой, — 40 рублей. Пока это пилотный проект.

Так вот, в масштабах страны следующий шаг может быть заметнее. 19 сентября Владимир Путин поручил правительству рассмотреть использование MAX и единой биометрической системы для безналичной оплаты проезда. Пока это только поручение изучить вопрос, а не решение, так что сроков и подробностей нет.

Паспорт в отеле и права в машине тоже заменяет MAX

Меньше всего разговоров про гостиницы, хотя здесь MAX продвинулся дальше всего. Заселение по Цифровому ID работает с 1 июня, а с 1 сентября отели больше чем на 50 номеров обязаны заселять через MAX, если гость этого захочет. С 1 сентября 2028 года требование распространят на все средства размещения.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сервис уже подключили около 3 тысяч гостиниц в 82 регионах, это примерно 40% номерного фонда страны. Правда, пользуются им пока немногие: в Минэкономразвития говорят о десятках тысяч заселений и признают, что о сервисе мало кто знает.

Кроме того, по Цифровому ID в MAX можно подтвердить возраст на кассе при покупке товаров 18+ и получить льготный вход в музей. А 30 сентября Минздрав подтвердил, что так можно показать и полис ОМС. А водителям пригодится QR-код прав и СТС для инспектора — о том, как показать права и СТС через MAX, мы писали отдельно.

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Налоговые уведомления в MAX не приходят

А теперь о том, чего в MAX быть не должно. В конце сентября ФНС действительно рассылает уведомления о налогах за прошлый год, и мошенники этим пользуются. В MAX приходят поддельные «уведомления от налоговой» с угрозой передать долг на взыскание, если не заплатить за три дня. Ссылка ведёт на поддельный сайт, похожий на сайт ФНС, где просят ввести номер телефона.

Настоящее налоговое уведомление приходит только тремя путями:

в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

на Госуслуги;

заказным письмом.

Поэтому любое сообщение о налоговом долге в мессенджере лучше проверять не по ссылке из него, а в самом приложении Госуслуг или в личном кабинете ФНС. То же касается «судебных приставов» и «управляющих компаний», от имени которых мошенники тоже пишут в MAX.

Если честно, мне нравится идея получать постановления о штрафах в мессенджер: это быстрее заказного письма и сохраняет скидку. Но чем больше официальных документов переезжает в MAX, тем правдоподобнее выглядят поддельные. Так что правило простое: платить и что-то вводить только в Госуслугах и приложениях банков, а не по ссылкам из чатов. А вы уже пользовались Цифровым ID в MAX — в отеле, в магазине или на вокзале? Расскажите в нашем Telegram-чате.